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    19 Mayıs koronavirüs vaka sayısı 1022 oldu

    Son 24 saatte yapılan 25832 adet testten 1022 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 28 olurken yoğun bakım sayısı 882, entube sayısı da 455 oldu. 1318 kişi de taburcu edildi.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    19 Mayıs koronavirüs vaka sayısı 1022 oldu
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    Koronavirüs salgını ile mücadelede vaka sayılarında her geçen iyiye gidiş devam ediyor. 19 Mayıs itibariyle hem vaka sayılarında hem de yoğun bakım ve vefat sayılarında en düşük rakamlar elde edildi.

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    19 Mayıs koronavirüs rakamları

    Açıklanan verilere göre son 24 saatte 25832 adet koronavirüs testi yapıldı ve testlerde 1022 yeni vakaya rastlandı. Bugüne kadar elde edilen en düşük rakam bu oldu. Toplam test sayısı 1 milyon 675 bin olurken toplam vaka sayısı da 151 615 oldu.

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    Vakalar içerisinde vefat sayısı 28 olurken toplam vefat sayısı da 4199’a yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 882 olurken entube hasta sayısı da 455 ile en düşük seviyelere geriledi. İyileşen sayısı ise 1318 olurken toplam iyileşen sayısı 112 bine ulaştı. Toplam aktif vaka sayısı da 34 bin civarında gerçekleşti.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 1 sa.
    Hafta sonu 1000’in altını görürüz ölüm sayısı ise çok düşüyor demek ki 1000 civarı olursa böyle gidecek.
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