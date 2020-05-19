19 Mayıs koronavirüs vaka sayısı 1022 oldu

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs salgını ile mücadelede vaka sayılarında her geçen iyiye gidiş devam ediyor. 19 Mayıs itibariyle hem vaka sayılarında hem de yoğun bakım ve vefat sayılarında en düşük rakamlar elde edildi.

İlginizi Çekebilir

18 Mayıs koronavirüs tablosu: İyileşme sürüyor

19 Mayıs koronavirüs rakamları

Açıklanan verilere göre son 24 saatte 25832 adet koronavirüs testi yapıldı ve testlerde 1022 yeni vakaya rastlandı. Bugüne kadar elde edilen en düşük rakam bu oldu. Toplam test sayısı 1 milyon 675 bin olurken toplam vaka sayısı da 151 615 oldu.

Ayrıca Bkz. "Google Meet için Asus’tan özel bilgisayar sistemleri"

Vakalar içerisinde vefat sayısı 28 olurken toplam vefat sayısı da 4199’a yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 882 olurken entube hasta sayısı da 455 ile en düşük seviyelere geriledi. İyileşen sayısı ise 1318 olurken toplam iyileşen sayısı 112 bine ulaştı. Toplam aktif vaka sayısı da 34 bin civarında gerçekleşti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.