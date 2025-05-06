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    iPhone 17 Air kullanıcıları bataryalı kılıfa mahkûm olabilir

    iPhone 17 Air batarya kapasitesinin bir günü bile çıkaramayacak düzeyde olması Apple’ı harekete geçirdi. Yıllar öncesinin bataryalı kılıfı yeniden piyasaya çıkıyor.

    iPhone 17 Air Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon dünyası Apple’ın iPhone 17 Air modelini merakla beklerken kullanıcıların nelerden feragat edeceği yavaş yavaş şekilleniyor. Bu denli ince bir kasada elbette ilk fedakârlık batarya tarafında yapılıyor. 

    iPhone 17 Air bataryada sorun yaşatabilir

    5.65mm kasa kalınlığı ile dikkatleri üzerine çekecek olan iPhone 17 Air, bataryadan feragat etmek zorunda. 3000mAh-4000mAh arasında olacak batarya kapasitesi haliyle kullanım süresini de kısaltacak. 

    Apple’ın şirket içerisinde hazırladığı raporlara göre kullanım tarzına bakıldığında iPhone 17 Air kullanıcılarının yüzde 60-70 oranında bir günü çıkarabileceği anlaşılıyor. Bu bakımdan bir harici bataryaya ihtiyaç ortaya çıkıyor. iPhone 17 kullanıcılarında ise bu oran yüzde 80-90 oranına kadar çıkıyor.

    İddialara göre Apple, ortaya çıkan ihtiyacı kanalize edebilmek adına iPhone 11 döneminde sonlandırdığı bataryalı kılıf aksesuarını yeniden satışa sunacak. Hatırlanacağı üzere iPhone 6s ile başlayan bataryalı kılıf dönemi iPhone 11 ile sona ermiş, daha sonra iPhone 12 ile MagSafe batarya modülü satışa sunulmuş ancak iPhone 15 ile o da sona ermişti. Bu kararla Apple yıllar öncesine geri dönmüş olacak. 
     

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