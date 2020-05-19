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    Google Meet için Asus’tan özel bilgisayar sistemleri

    Görüntülü görüşme hizmetlerine ilginin arttığı bu dönemde Asus da Google Meet için elden geçirdiği yeni donanımları duyurdu. Asus-Google Meet sistemi neler sunuyor?
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google Meet için Asus’tan özel bilgisayar sistemleri
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    Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına kadar evden çalışma konseptinin devam etmesi bekleniyor. Haliyle görüntülü görüşmelere olan ilgi de artmaya devam edecek. Yazılım tarafının haricinde donanım tarafında da bu ihtiyaca yönelik çözümler geliştiriliyor.

    Asus-Google Meet sistemi neler sunuyor?

    Asus ilk kez 2014 yılında Hangouts Meet için özel bilgisayar sistemleri geliştirmişti. Uzun bir aradan sonra Asus-Google Meet adıyla daha da geliştirilmiş olarak yeniden tüketicilere sunuluyor. Bilgisayar sisteminde Core i7 işlemciye kadar çıkan bir Asus Chromebox, arkası klavye olabilen uzaktan kumanda, 4K kamera ile mikrofon ve hoparlör olarak kullanılan bir kasa yer alıyor. Kamera ve dokunmatik panel ise seçeneğe göre değişiyor.

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    Ayrıca Bkz. "Intel düşük segment için Jasper Lake işlemciler hazırlıyor"

    Asus-Google Meet bilgisayar sistemlerinde 3 farklı seçenek yer alıyor. Starter Kit ilk kez uygun fiyat arayan tüketiciler için seçeneklere eklenmiş. Bu seçenekte ana donanım yer alıyor ve dokunmatik ekran yok.

    Orta ölçekli seçenekte ana donanıma ek olarak dokunmatik ekran yer alıyor. Büyük ölçekli seçenek ise PTZ Pro 2 kamera modeli orijinal kameranın yerini almış. Google Assistant desteği gibi özellikler sunan Asus-Google Meet sistemlerinin fiyatı henüz açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/267285/asus-announces-new-and-refreshed-google-meet-hardware-kits Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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