Samsung yeni katlanabilirlerin üretimine başladı, üçe katlanan model ortada yok

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Tam Boyutta Gör Samsung’un katlanabilir akıllı telefon serisi Galaxy Z yeni yıl için hazırlıklarına başladı. Şubat ayında parça tedariğini tamamlayan Samsung’un artık Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerinin hacimli üretimine geçtiği ifade ediliyor.

Samsung G Fold nerede?

Samsung Galaxy Z Fold 7 modelinin 8 inçlik iç ekran ve 6.5 inçlik dış ekran boyutu ile bir miktar büyüyeceği belirtiliyor. Aynı durum 6.85 inçlik iç ekran ve 4 inçlik dış ekran ile Galaxy Z Flip 7 için de geçerli. Galaxy Z Fold 7 modelinin 2 milyon, Galaxy Z Flip 7 modelinin 3 milyon adet satış yapacağı tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 7 özellikleri sızdırıldı 3 hf. önce eklendi

Diğer taraftan üçe katlanabilen Samsung G Fold için henüz bir hacimli üretim haberi yok. Yine Şubat ayında bu modele ait de parça tedariğinin tamamlandığına dair iddialar gündeme gelmişti. Bu durum muhtemel bir ertelemeye işaret ediyor olsa da bu yıl Samsung’un 200 bin gibi kısıtlı sayıda satış yapacağı düşünüldüğünde üretimin daha geç başlaması da olası.



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