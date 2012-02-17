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1e1 Haber: Yepyeni Teknoloji Programı 17 Şubat/12

7 yıl
137,4b
1
Donanım
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yepyeni teknoloji programı 1e1 Haber'de son 1 haftada olan teknolojik geliştirmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftaki program da yine dopdolu.
 
Orjinal oyunlar sizin için ne kadar önemli? Oyunları hangi modda oynarsınız? Oy Ver 1284 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nedensiz07 7 yıl
en sondaki ps vita reklamına bayıldım ya hakkaten adı ve urunleri gibi reklamı da harıka olmus
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citykhan 7 yıl
Yenisi gelsin artık. Müptelasıyız bekliyoruz.
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Cute Hentai 7 yıl
Güzel bir sohbet olmuş. Zevkle izledim.
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aliseçkin 7 yıl
Ne kadar iyi single oyun yapsalarda bilgisayara karşı oynama düşüncesi pek keyifli değil multiplayerda her oyun aynı mapta aynı ekipmanlarla geçse bile zaman içinde sizi şaşırtacak şeyler oluyor kazanmak veya kaybetmek birbirine yakın değerlerde ve buda ayrı bir keyif katıyor. Singleda geçemediğiniz bir yeri defalarca oynayıp en sonunda yapay zekanın haraketlerini ezberleyip keyif almak pek olası değil. Multiplayer temeldir. multiplayer candır. Tek kişilik oyun ise bence üstün animasyon, senaryo ve kurgu ile oyuncuları multiplayer için heycanlandırır. Tabiki oyuna para vermem diyenler tek kişilk modu seçer ancak eğer maddi bir sıkıntı yoksa herkes multiplayer seçer.
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acantim 7 yıl
Single
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knightofdark 7 yıl
Benimde tek kişilik oyun tercihimdir
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DH Misafiri 7 yıl
iyi ki varsın donanım haber
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majesthion 7 yıl
Yine süper bir program olmuş. Beğenerek izliyorum. Bu arada ankete keşke beğendiğim oyunların orjinalini alırımı değilde. Multiplayer oyunların orjinalini alırım seçeneğini ekleseymişsiniz :). Beğendiğim multiplayer oyunların rus keyini alırım falan :D:D
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FasTBoY 7 yıl
On numara program olmuş, ellerinize dilinize sağlık...
Çoğu komedi film ve dizilerinde bile bu kadar gülmedim valla. :)
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BSC Misafiri 7 yıl
Eğlenceli doyurucu ve kaliteli her zamanki gibi çok iyi bi ikilisiniz aynen devam !!! :)
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Virtual Reality 7 yıl
Mesut Çevik ve Erdinç İyikul dostlar sesimi duyuyor musunuz ? Sitenin video oynatıcısı yetti artık. Ne doluyor ne takılmadan oynatıyor. Her videoyu idm aracılığı ile indirip izliyorum. Artık büyük video sitelerinden birine geçin ve videolarını oraya upload edin hemde donanımhaber channel diye bir kanalınız olur orada youtube özellikli her cihazdan ulaşırız. Hiç mi kullanıcılara kulak vermiyorsunuz? Çok ayıp ediyorsunuz. Bu kadar başarılı videolar çekiyorsunuz fakat izlemek çok zor. Burada bizden çok siz kaybediyorsunuz.

Üstelik forum çok ağır özellikle netbooklar da gezmek çok zor.

Birde 1 e 1 videosunun sonunda ki psp tanıtım reklamına türkçe alt yazı ekleseniz bir şeyler anlamış oluruz.
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Black_Tower 7 yıl
Sonda ki video ya keşke alt yazı koysaydınız !!!
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