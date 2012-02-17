1e1 Haber: Yepyeni Teknoloji Programı 17 Şubat/12

Genel Yayın Yönetmeni
Yepyeni teknoloji programı 1e1 Haber'de son 1 haftada olan teknolojik geliştirmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftaki program da yine dopdolu.
Orjinal oyunlar sizin için ne kadar önemli? Oyunları hangi modda oynarsınız? Oy Ver 1284 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Çoğu komedi film ve dizilerinde bile bu kadar gülmedim valla. :)
Üstelik forum çok ağır özellikle netbooklar da gezmek çok zor.
Birde 1 e 1 videosunun sonunda ki psp tanıtım reklamına türkçe alt yazı ekleseniz bir şeyler anlamış oluruz.