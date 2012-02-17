1e1 Haber: Yepyeni Teknoloji Programı 17 Şubat/12

Yepyeni teknoloji programı 1e1 Haber'de son 1 haftada olan teknolojik geliştirmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftaki program da yine dopdolu.

Orjinal oyunlar sizin için ne kadar önemli? Mutlaka orjinal oyun alırım! Sevdiğim oyunların orjinal sürümlerini alırım. Orjinal oyun almam. Oyunları hangi modda oynarsınız? Tek kişilik modu çok önemli Çok oyunculu mod çok önemli Her ikisi de birlikte olmalı Oy Ver 1284 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Orjinal oyunlar sizin için ne kadar önemli? Mutlaka orjinal oyun alırım! Sevdiğim oyunların orjinal sürümlerini alırım. Orjinal oyun almam. Oyunları hangi modda oynarsınız? Tek kişilik modu çok önemli Çok oyunculu mod çok önemli Her ikisi de birlikte olmalı Anket Sonlandı 1284 kişi oy verdi. Sonuçları Göster