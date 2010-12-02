1e1: Microsoft'un sihirli kontrolcüsü Kinect video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Tanıtıldığı günden bu güne hem oyun severlerin hem de teknoloji meraklılarının ilgi odağı olan Kinect, alışıldık hareket kontrol ünitelerinin çok ötesinde teknolojiler kullanarak oyuncuyu tüm bedeniyle oyunun içine alıyor.
Bütün beden hareketlerimizi algılayan ve serbest kontrol olanağı sunan Xbox 360 Kinect, aynı zamanda sesli komutları da algılayabiliyor olması sayesinde beden hareketleri yanı sıra sesimizle de oyun karakterleriyle iletişime geçebilmemize olanak veriyor.
1e1'in bu bölümünde Microsoft'un sihirli oyuncağı Kinect'i bütün detaylarıyla ele alıyor, hem arkasında yatan algılama teknolojisi hem de oyunları ekranlarınıza taşıyoruz.
Paylaş Tweetle
Bu arada video bazı linklerde sorunlu
donanimhaber.com/...
bu linkten sorunsuz izleyebilirsiniz
tek bir sorun yaşadım o da incelemenin 35. dakikalarında elektrik kesintisi yaşadım tekrar açtığımda 35dakikayı tekrar yüklemesi için beklemek zorunda kaldım. Video nun en başından sürükleyip 35. dakikaya getiremiyorum.
döne,döne bir hal oldu ama içeriği göstermiyor .