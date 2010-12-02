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1e1: Microsoft'un sihirli kontrolcüsü Kinect video inceleme

8 yıl
332,1b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Tanıtıldığı günden bu güne hem oyun severlerin hem de teknoloji meraklılarının ilgi odağı olan Kinect, alışıldık hareket kontrol ünitelerinin çok ötesinde teknolojiler kullanarak oyuncuyu tüm bedeniyle oyunun içine alıyor.

Bütün beden hareketlerimizi algılayan ve serbest kontrol olanağı sunan Xbox 360 Kinect, aynı zamanda sesli komutları da algılayabiliyor olması sayesinde beden hareketleri yanı sıra sesimizle de oyun karakterleriyle iletişime geçebilmemize olanak veriyor.

1e1'in bu bölümünde Microsoft'un sihirli oyuncağı Kinect'i bütün detaylarıyla ele alıyor, hem arkasında yatan algılama teknolojisi hem de oyunları ekranlarınıza taşıyoruz.


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1 Avatar
Ciddi Kedii 6 yıl
MÇ den harika bir inceleme gelmiş MS kinectle aklımı çeldi xboxımı sipariş ettim biraz para biriktireyim yazın kinect de alıyorum :)
Bu arada video bazı linklerde sorunlu
donanimhaber.com/...
bu linkten sorunsuz izleyebilirsiniz
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Ciddi Kedii 6 yıl
Microsoft yapmış helal en kısa sürede alacam
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PentaqoN 7 yıl
move neki ataride'^de vardı.Sadece kablolu :)
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Faux Carnival 7 yıl
Kinect, tarihin en hızlı satılan tüketici elektroniği ürünü rekorunu kırdı. 2 ayda 8 milyon ünite satıldı. Microsoft yine yaptı yapacağını. Kıskananlar çatlasın.
Ama her an adını vermeyeceğim bir firma bizim ürünlerimiz daha hızlı satıldı falan diye reklamlar yapabilir. İnsanlar da inanır.
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theo 7 yıl
inceleme çok güzel olmuş kinect de almayı planlıyorum ama salonumda revizyona gitmem gerekiyor sanırım :D
tek bir sorun yaşadım o da incelemenin 35. dakikalarında elektrik kesintisi yaşadım tekrar açtığımda 35dakikayı tekrar yüklemesi için beklemek zorunda kaldım. Video nun en başından sürükleyip 35. dakikaya getiremiyorum.
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azorer 8 yıl
cok guzel bi inceleme olmus yapanlarin emegine saglik :)
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zaferyurt 8 yıl
çok güzel bir alet arkamda dolap olsada çalışıyor ingiltereden 295 tl aldım




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konsoldede 8 yıl
2 senedir falan xbox360 kullanicisiyim kinect i sevmemistim denemeden, ama bu incelemeyi seyretttim ve bu gün aldim verdigim para helal olsun wii ye ve move ye bin basar hemi aksesuar alma derdi yok helal keske kasimda alsaydim
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Sylar. 8 yıl
elinize saglık harika bir inceleme olmus
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Machiavelli. 8 yıl
Sesi algılama konusu harika.
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TELESCOPE 8 yıl

Speed-Step

Tanıtıldığı günden bu güne hem oyun severlerin hem de teknoloji meraklılarının ilgi odağı olan Kinect, alışıldık hareket kontrol ünitelerinin çok ötesinde teknolojiler kullanarak oyuncuyu tüm bedeniyle oyunun içine alıyor.


Bütün beden hareketlerimizi algılayan ve serbest kontrol olanağı sunan Xbox 360 Kinect, aynı zamanda sesli komutları da algılayabiliyor olması sayesinde beden hareketleri yanı sıra sesimizle de oyun karakterleriyle iletişime geçebilmemize olanak veriyor.


1e1'in bu bölümünde Microsoft'un sihirli oyuncağı Kinect'i bütün detaylarıyla ele alıyor, hem arkasında yatan algılama teknolojisi hem de oyunları ekranlarınıza taşıyoruz.








döne,döne bir hal oldu ama içeriği göstermiyor .
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