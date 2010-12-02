1e1: Microsoft'un sihirli kontrolcüsü Kinect video inceleme

Tanıtıldığı günden bu güne hem oyun severlerin hem de teknoloji meraklılarının ilgi odağı olan Kinect, alışıldık hareket kontrol ünitelerinin çok ötesinde teknolojiler kullanarak oyuncuyu tüm bedeniyle oyunun içine alıyor.

Bütün beden hareketlerimizi algılayan ve serbest kontrol olanağı sunan Xbox 360 Kinect, aynı zamanda sesli komutları da algılayabiliyor olması sayesinde beden hareketleri yanı sıra sesimizle de oyun karakterleriyle iletişime geçebilmemize olanak veriyor.

1e1'in bu bölümünde Microsoft'un sihirli oyuncağı Kinect'i bütün detaylarıyla ele alıyor, hem arkasında yatan algılama teknolojisi hem de oyunları ekranlarınıza taşıyoruz.