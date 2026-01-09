2026 Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu: 52 yıl sonra ikinci zafer

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Yeni Mercedes-Benz CLA, Avrupa’nın en prestijli otomobil ödüllerinden biri olan 2026 Yılın Otomobili unvanını kazandı. Ödül, Brüksel Otomobil Fuarı’nda düzenlenen törende açıklandı. Mercedes, bu başarıyla 1974’teki 450SE’den sonra ilk kez zirveye çıktı.

Avrupa'da Yılın Otomobili: Mercedes-Benz CLA

Tam Boyutta Gör CLA, aynı zamanda markanın 1997 E-Serisi’nden bu yana podyuma çıkan ilk modeli olarak da tarihe geçti. Finalde yer alan yedi model arasından sıyrılan CLA, 320 puan toplayarak rakiplerini geride bıraktı.

En yakın rakip Skoda Elroq oldu

Oylamada Skoda Elroq 220 puanla ikinci, Kia EV4 ise 208 puanla üçüncü sırada yer aldı. Dördüncülüğü 207 puanla Citroen C5 Aircross elde ederken, Fiat Grande Panda 200 puan, Dacia Bigster 170 puan ve Renault 4 ise 150 puan topladı.

Mercedes-Benz CLA --> 320 puan

Skoda Elroq --> 220 puan

Kia EV4 --> 208 puan

Citroen C5 Aircross --> 207 puan

Fiat Grande Panda --> 200 puan

Dacia Bigster --> 170 puan

Renault 4 --> 150 puan

23 ülkeden 59 jüri üyesi oy kullandı

Bu yılki Yılın Otomobili oylamasında 23 ülkeden 59 otomotiv gazetecisi jüri üyesi olarak görev yaptı. Her jüri üyesi toplam 25 puanı dağıtırken, bir otomobile en fazla 10 puan verilebildi ve en az beş farklı modelin puan alması zorunlu tutuldu.

