    2026 Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu: 52 yıl sonra ikinci zafer

    Avrupa'da Yılın Otomobili 2026 ödülünün kazananı açıklandı. Yine elektrikli modellerin çoğunlukta olduğu final etabını CLA kazandı. Mercedes, 52 yıl sonra ilk kez ödülün sahibi oldu.

    Yeni Mercedes-Benz CLA, Avrupa’nın en prestijli otomobil ödüllerinden biri olan 2026 Yılın Otomobili unvanını kazandı. Ödül, Brüksel Otomobil Fuarı’nda düzenlenen törende açıklandı. Mercedes, bu başarıyla 1974’teki 450SE’den sonra ilk kez zirveye çıktı.

    Avrupa'da Yılın Otomobili: Mercedes-Benz CLA

    2026 Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu: 52 yıl sonra bir ilk Tam Boyutta Gör
    CLA, aynı zamanda markanın 1997 E-Serisi’nden bu yana podyuma çıkan ilk modeli olarak da tarihe geçti. Finalde yer alan yedi model arasından sıyrılan CLA, 320 puan toplayarak rakiplerini geride bıraktı.

    En yakın rakip Skoda Elroq oldu

    Oylamada Skoda Elroq 220 puanla ikinci, Kia EV4 ise 208 puanla üçüncü sırada yer aldı. Dördüncülüğü 207 puanla Citroen C5 Aircross elde ederken, Fiat Grande Panda 200 puan, Dacia Bigster 170 puan ve Renault 4 ise 150 puan topladı.

    • Mercedes-Benz CLA --> 320 puan
    • Skoda Elroq --> 220 puan
    • Kia EV4 --> 208 puan
    • Citroen C5 Aircross --> 207 puan
    • Fiat Grande Panda --> 200 puan
    • Dacia Bigster --> 170 puan
    • Renault 4 --> 150 puan

    23 ülkeden 59 jüri üyesi oy kullandı

    Bu yılki Yılın Otomobili oylamasında 23 ülkeden 59 otomotiv gazetecisi jüri üyesi olarak görev yaptı. Her jüri üyesi toplam 25 puanı dağıtırken, bir otomobile en fazla 10 puan verilebildi ve en az beş farklı modelin puan alması zorunlu tutuldu.

