Gözlüklerde 70 yıllık düzen değişiyor: Otomatik odaklanan gözlükler sahneye çıktı

Tam Boyutta Gör Bu yılki CES fuarında çoğu firma kendi akıllı gözlüklerini sergilese de geleneksel gözlükler neredeyse onlarca yıldır pek değişmedi. Gözlük dünyasındaki son büyük yenilik olan çok odaklı progresif camlar, esasında 1950’lerden bu yana hayatımızda. Finlandiya merkezli girişim IXI ise bu durağanlığı sona erdirmeye hazırlanıyor. Şirket, otomatik odaklanan lenslere sahip gözlükleriyle, multifokal ve bifokal camlara güçlü bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Yakını görememe sorununa çözüm

IXI’nin geliştirdiği gözlükler, özellikle 45 yaş üzerindeki bireylerde yaygın olarak görülen yaşa bağlı hipermetropi sorununa odaklanıyor. Sistem, kameraya ihtiyaç duymayan bir göz takibi teknolojisi ile sıvı kristal tabanlı lensleri bir araya getiriyor. Gözlük, kullanıcının bakış odağındaki değişimi algıladığında lensler otomatik olarak devreye girerek uygun optik düzeltmeyi sağlıyor. Böylece klasik multifokal camlardaki gibi sabit geçiş alanları yerine, dinamik ve anlık bir odaklama sağlanıyor.

Tasarım tarafında ise IXI, teknolojiye rağmen geleneksel gözlük görünümünden ödün vermiyor. Sadece 22 gram ağırlığındaki prototip çerçeve, sıradan bir gözlükten ayırt edilemeyecek kadar sade ve hafif bir yapıya sahip.

Kamerasız göz takibi

Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Niko Eiden’e göre çerçevenin cam yuvalarının çevresine yerleştirilen LED’ler ve fotodiyotlar, göze görünmeyen kızılötesi ışık göndererek yansımaları ölçüyor. Bu sayede gözlerin mikro hareketleri, odaklanma sırasında iki gözün yakınlaşması, bakış yönü ve hatta göz kırpma algılanabiliyor. Kamera tabanlı sistemlerin aksine bu yöntem ciddi bir enerji avantajı sağlıyor. Aktarılanlara göre tüm sistemin enerji tüketimi sadece 4 miliwatt. Bu da IXI’nin gözlüklerini gün boyu kullanılabilir kılıyor.

Tam Boyutta Gör Bellek, sensörler, sürücü elektroniği ve göz takip modülü, ağırlıklı olarak gözlüğün ön kısmında ve menteşeye yakın sap bölümlerinde konumlandırılmış durumda. Prototipte kullanılan piller ise AirPods'ta bulunanlara benzer boyutlarda. IXI’ye göre tek bir şarj tüm gün kullanım için yeterli.

Öte yandan gözlükler, şarjı bitse bile tamamen işlevsiz hale gelmiyor. Bu durumda sistem standart reçeteli klasik bir gözlük gibi çalışmaya devam ediyor. Yalnızca yakın görüş desteği devre dışı kalıyor.

Sıvı kristal lenslerin avantajı

Tam Boyutta Gör IXI’nin lensleri, sıvı kristal katmanlar ve şeffaf ITO (indiyum kalay oksit) iletken tabakadan oluşuyor. Oldukça ince yapıda olan bu yapı, optik gücünü neredeyse anında değiştirerek gerekli görüş düzeltmesini sağlayabiliyor.

Şirketin teknolojisinin potansiyeli ise sadece bununla sınırlı değil. Zira sensör altyapısı göz kırpma sıklığı, odaklanma durumu ve bakış yönü üzerinden kuru göz tespiti, dikkat seviyesi tahmini ve hatta boyun duruşu ile baş hareketleri hakkında çıkarımlar yapılabiliyor. Elde edilen veriler, eşlik eden mobil uygulama üzerinden kullanıcıya sunulabiliyor. Şirkete göre ilerleyen aşamalarda sistem, gün içindeki göz yorgunluğunu analiz ederek lenslerin uyguladığı optik düzeltmeyi dinamik şekilde ayarlayabilecek potansiyele sahip.

Çıkış tarihi 2027

IXI, ürünü pazara sunabilmek için gerekli medikal sertifikasyon süreçlerini tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Üretim tarafında ise İsviçreli lens üreticisi Optiswiss ile iş birliği yapılmış durumda. Nihai ürünün, üst segment lüks gözlük kategorisinde konumlandırılması ve mevcut optik mağazalar üzerinden satılması planlanıyor. Şirket, ilk ticari modelini önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi hedefliyor.

