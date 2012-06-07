1e1: Modem Boyutunda PC'ler! "Zotac Z-Box ailesi mercek altında"

Genel Yayın Yönetmeni
1e1'in bu bölümünde Zotac'ın ultra mini Pc çözümleri Z-Box ve Nano modeli bilgisayarlarını inceliyor, kullanım alanlarını değerlendiriyoruz.
Mini PC almayı düşünüyor musunuz? Mini PC'ler beklentilerinizi karşılıyor mu? Mini PC alırken önceliğiniz ne olur? Fiyatları hakkındaki düşünceleriniz nedir? Oy Ver 173 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
Paylaş Tweetle
Özellikle de güç tüketimi, küçüklüğü, estetiği ve taşıma kolaylığı açısından gayet güzel bir cihaz.
Bir taraftan "Fiyatı belli değil." diyorsunuz, diğer taraftan da "Fiyatı yüksek olacak." diyorsunuz.
Anket göremiyorum ama fiyatı belli olmadığı için sağlıklı bir değerlendirme yapmak zor.