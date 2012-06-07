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1e1: Modem Boyutunda PC'ler! "Zotac Z-Box ailesi mercek altında"

7 yıl
64,3b
1
Kasa
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1'in bu bölümünde Zotac'ın ultra mini Pc çözümleri Z-Box ve Nano modeli bilgisayarlarını inceliyor, kullanım alanlarını değerlendiriyoruz.
Mini PC almayı düşünüyor musunuz? Mini PC'ler beklentilerinizi karşılıyor mu? Mini PC alırken önceliğiniz ne olur? Fiyatları hakkındaki düşünceleriniz nedir? Oy Ver 173 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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Aeronautical Engineer 7 yıl
inceleme için teşekkürler
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bocekgrafik 7 yıl
Gayet güzel bir inceleme olmuş. Yüksek detaylı ve açık dünya oyunları ve render tarzı uygulamalar hariç her türlü kullanıma uygun gibi.
Özellikle de güç tüketimi, küçüklüğü, estetiği ve taşıma kolaylığı açısından gayet güzel bir cihaz.

Bir taraftan "Fiyatı belli değil." diyorsunuz, diğer taraftan da "Fiyatı yüksek olacak." diyorsunuz.

Anket göremiyorum ama fiyatı belli olmadığı için sağlıklı bir değerlendirme yapmak zor.
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