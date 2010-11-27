1e1: SilverStone'un fantastik kasası Raven RV01'i inceliyoruz

1e1'de daha çok performans düşkünleri ve oyunculara özel bilgisayar kasalarını incelemeye devam ediyoruz. Bu bölümümüzde çalışma mantığıyla fark yaratan tersine kasa SilverStone Raven RV01'i inceliyoruz. Bakalım otomatik kapanan ön kapağı ve farklı çalışan soğutma sistemiyle bu kasa ne kadar başarılı?

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