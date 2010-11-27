Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

1e1: SilverStone'un fantastik kasası Raven RV01'i inceliyoruz

8 yıl
89,1b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

1e1'de daha çok performans düşkünleri ve oyunculara özel bilgisayar kasalarını incelemeye devam ediyoruz. Bu bölümümüzde çalışma mantığıyla fark yaratan tersine kasa SilverStone Raven RV01'i inceliyoruz. Bakalım otomatik kapanan ön kapağı ve farklı çalışan soğutma sistemiyle bu kasa ne kadar başarılı?


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
uNequAL 7 yıl
Video SD ve HD olarak çalışmyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gkn_ymz 7 yıl
her ikisi de çalışıyor da konuyu niye fortladın 2010-27 Kasım ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAAltuntas 7 yıl
Müthiş bişey... kim sahip olmak istemez ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
born2bemad 7 yıl
Yani farklı olacaz diye bu kadar mı saçmalanır arkadaş yahu... Kasa bana göre tam bir epic fail. O anakart çıkışlarını kapatan kapak başlı başına bir fail zaten.
Bırakın canlı görmeyi şu videodaki görüntüler de bile oldukça kalitesiz duruyor. Malzemenin kalitesizliği hissediliyor.
Anakartın tepede asılı durması ayrı bir olay.SLI/Crossfire yapsam ve büyük kartlar tercih etsem bir de büyük bir cpu soğutucu koysam en az 4-5 kiloluk bir ağırlık yapar.
Anakartı tepeye koyarak,parçaları aşağı sarkıtıp yerçekimi etkisini iyice arttırmak ne kadar mantıklı.
Heryeri kapaklarla doldurmak ve erişililebilirliği sıfıra indirmek harika bir fikir gerçekten.Üstelik bu kapakların hepsini plastik yapıp,elimde kalma olasılığını da arttırmak mükemmel.

İnceleme için teşekkürler 1e1 her geçen gün daha güzel incelemelerle geliyor.Farklı ürünlerle daha sık izlemeyi ümid ediyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sunbuloglu 8 yıl
Gerçekten çok değişik bir kasa olmuş. Eksileri olmakla birlikte bazı tabuları yıkmış olması tadire şayan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
camoka5 8 yıl
Olmuş mu? Olmamış.
Silverstone kalite falan denmiş yorumlarda ama nerde kalite. Kasanın her yerinden ucuzluk akıyor. Plastik zaten kullanılabilecek en dandik malzemeyken bi kasada (tenekeden bile yapsalar en azından metal) bunda birde ben çok adi plastiğim diye bağıran(ya da vidyoda öyle gözüküyor)bir plastik kullanmışlar.
Bilmiyorum belki ben Lian-Li kullandığım için öyle gelmiştir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tears of ice 8 yıl
Tamamen kullanışsızlık örneği..olmamış silverstone...[>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wox 8 yıl
bu kasayı çatı katından bi yerden çıkamrışlar glaiba.insan bi siler. be:D amma kirli görünüyor.tasrım açısından güzel ancak anakartın dikey durması ve usb portun yukarda bulunması pekte hoş değil..ön kapağın altında gizli bir yeryapılsaydı orda daha iyi vede kullanılışlı olacağını düşünüyorum..ayrıca ön kapak açıldıktan sonra karşınızdaki yüzey pekte hoş gelmiyor göze..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
knnkpln 8 yıl
İnceleme güzel ama insan bi kasayı siler ya heryeri parmak izi ve toz
Ayrıca kasa diğer oyuncu kasalarına göre kullanışsız.DH dediği gibi maksat tasarım farklarını tanıtmak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RjnRndo 8 yıl
Güzel inceleme teşekkürler. Ve evet kasa birazcık Alienware tarzı olmuş ama onun gibi olamaz zannımca. ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 8 yıl
şu an dh nın tek eksiği bir televizyon kanalı bunun dışında herşey müthiş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
validebag2002 8 yıl
Raven 02'yi de incelerseniz iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ExECaLiBuR 8 yıl
DH'deki videoları Opera 10 ile izlenemiyor. Bunu belirteyim öncelikle.

Gelelim kasaya. Tasarım ve dizayn olarak göz doldurabilir ancak eksi yönleri pek gözardı edilecek gibi durmuyor. Şayet videoda bunun üstüne basa basa belirtiliyor. Kasanın kablo yapısı hoşuma gitmedi. Anakart paneli ile kasanın üst kapağı arasının biraz daha geniş olması lazımdı ve ayrıca anakart bağlantı noktalarının olduğu kısma ayrı bir dizayn yapılması gerekirdi. Böylece kapağı aç-kapa sorunu ortadan kalkardı. Video bahsedildiği gibi kapağın açma kapama düğmelerine resmen ocak düğmesi gibi. Onun yerine TT gibi kilitli mandal mekanizması yapılsaydı daha sağlam görünürdü.

Sonuçta bu fiyata değer mi orası tartışılır. Phantom daha alınası duruyor bu kıyasla bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s.s.s 8 yıl
Karga değil o erdinç hocam kuzgun yav:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
32:00
Enis ile birlikte geçen 1 Yılda neler oldu?
7,6b izlenme · 6 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
33:17
Nvidia Geforce RTX 2080 ve RTX 2080Ti inceleme
18,4b izlenme · 7 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
25:09
ASUS Rog Strix RTX 2060 inceleme
14,5b izlenme · 4 ay
55:02
2si1 | Teknoloji ve Oyun Programı
5,5b izlenme · 3 hf.
43:42
2si1 | Ne yaptın sen Turkcell?
22,8b izlenme · 4 ay
13:26
Msi Meg Z390 Godlike inceleme | Anakartların anakartı
10,2b izlenme · 6 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
50:23
2si1 | Apple Arcade ile işler değişir mi?
7,3b izlenme · 1 ay
03:57
Ultrabook'a hafıza dopingi | Samsung Fit Plus Nano USB Bellek inceleme
9,5b izlenme · 6 ay
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
34:47
Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı
14,4b izlenme · 7 ay
01:02:49
2si1 | AMD Muhteşem dönüyor Ryzen 3 ve Vega 2
15,2b izlenme · 4 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 2 gün
30:13
AMD Radeon RX 590 geliyor | Kısa Devre
12,1b izlenme · 6 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim