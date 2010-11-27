1e1: SilverStone'un fantastik kasası Raven RV01'i inceliyoruz

Genel Yayın Yönetmeni
1e1'de daha çok performans düşkünleri ve oyunculara özel bilgisayar kasalarını incelemeye devam ediyoruz. Bu bölümümüzde çalışma mantığıyla fark yaratan tersine kasa SilverStone Raven RV01'i inceliyoruz. Bakalım otomatik kapanan ön kapağı ve farklı çalışan soğutma sistemiyle bu kasa ne kadar başarılı?
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Bırakın canlı görmeyi şu videodaki görüntüler de bile oldukça kalitesiz duruyor. Malzemenin kalitesizliği hissediliyor.
Anakartın tepede asılı durması ayrı bir olay.SLI/Crossfire yapsam ve büyük kartlar tercih etsem bir de büyük bir cpu soğutucu koysam en az 4-5 kiloluk bir ağırlık yapar.
Anakartı tepeye koyarak,parçaları aşağı sarkıtıp yerçekimi etkisini iyice arttırmak ne kadar mantıklı.
Heryeri kapaklarla doldurmak ve erişililebilirliği sıfıra indirmek harika bir fikir gerçekten.Üstelik bu kapakların hepsini plastik yapıp,elimde kalma olasılığını da arttırmak mükemmel.
İnceleme için teşekkürler 1e1 her geçen gün daha güzel incelemelerle geliyor.Farklı ürünlerle daha sık izlemeyi ümid ediyoruz.
Silverstone kalite falan denmiş yorumlarda ama nerde kalite. Kasanın her yerinden ucuzluk akıyor. Plastik zaten kullanılabilecek en dandik malzemeyken bi kasada (tenekeden bile yapsalar en azından metal) bunda birde ben çok adi plastiğim diye bağıran(ya da vidyoda öyle gözüküyor)bir plastik kullanmışlar.
Bilmiyorum belki ben Lian-Li kullandığım için öyle gelmiştir.
Gelelim kasaya. Tasarım ve dizayn olarak göz doldurabilir ancak eksi yönleri pek gözardı edilecek gibi durmuyor. Şayet videoda bunun üstüne basa basa belirtiliyor. Kasanın kablo yapısı hoşuma gitmedi. Anakart paneli ile kasanın üst kapağı arasının biraz daha geniş olması lazımdı ve ayrıca anakart bağlantı noktalarının olduğu kısma ayrı bir dizayn yapılması gerekirdi. Böylece kapağı aç-kapa sorunu ortadan kalkardı. Video bahsedildiği gibi kapağın açma kapama düğmelerine resmen ocak düğmesi gibi. Onun yerine TT gibi kilitli mandal mekanizması yapılsaydı daha sağlam görünürdü.
Sonuçta bu fiyata değer mi orası tartışılır. Phantom daha alınası duruyor bu kıyasla bence.