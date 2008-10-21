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2009'da satılacak otomobillerin önemli bir kısmı iPod, Bluetooth ve USB desteğine sahip olacak

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2009'da satılacak otomobillerin önemli bir kısmı iPod, Bluetooth ve USB desteğine sahip olacak
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Bağımsız araştırma kuruluşlarından iSuppli'nin yeni raporu önümüzdeki yıl satışa sunulacak otomobilllerin sahip olacağı teknolojik donanımlara ışık tutuyor. Yapılan açıklamalara göre gelecek yıl satışa sunulacak otomobillerin %58'si Apple iPod ve %82'si Bluetooth desteğine sahip olacak ayrıca %33'ün de USB portu olacak ve otomobil sahipleri taşınabilir medya oynatıcıları başta olmak üzere destek veren diğer cihazlarını otomobilleri üzerinden şarj edebilecek.

Araç-içi donanımların belirlenmesinde kullanıcı eğilimlerini göz önüne alan otomobil endüstrisi bir süredir bu yönde somut adımlar atmakta. 2000'li yıllara kadar CD çalar, segmentine göre pek çok otomobilde opsiyonel olarak sunulurken, bugün gelinen noktada satılmakta olan otomobillerin büyük bir kısmında MP3 destekli CD çalar ünitesinin standart olmaya başladığını görmekteyiz.

Tabii portatif cihazlara ve taşınabilir medya oynatıcılarına olan ilginin son yıllarda ciddi şekilde artması, otomobil endüstrisini bu yöne çekerken özellikle iPod desteğinin ön plana çıkmasındaki ana etken olaraksa Apple'ın pazardaki hakim pozisyonu gösteriliyor.


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01Mrt 11 yıl
elleri mahkum ama yeni anladılar...
daha az yer kaplayan bi format dururken trackleri kim ne yapsın...
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Lazarotti 11 yıl

Hardiskli orjinal teyp koysunlar yeter..

Park sensörü konusunda, yıldıza gel huzura er..
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ıspanak 11 yıl
güzel haber'de resimdeki araba BMW olunca ...
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mucahidkarakus 11 yıl
Bilgilendirğiniz için teşekkürler. IPOD da iyicene yayıldı piyasaya hakim oldu resmen
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