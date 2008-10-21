2009'da satılacak otomobillerin önemli bir kısmı iPod, Bluetooth ve USB desteğine sahip olacak

Tam Boyutta Gör

Bağımsız araştırma kuruluşlarından iSuppli'nin yeni raporu önümüzdeki yıl satışa sunulacak otomobilllerin sahip olacağı teknolojik donanımlara ışık tutuyor. Yapılan açıklamalara göre gelecek yıl satışa sunulacak otomobillerin %58'si Apple iPod ve %82'si Bluetooth desteğine sahip olacak ayrıca %33'ün de USB portu olacak ve otomobil sahipleri taşınabilir medya oynatıcıları başta olmak üzere destek veren diğer cihazlarını otomobilleri üzerinden şarj edebilecek.

Araç-içi donanımların belirlenmesinde kullanıcı eğilimlerini göz önüne alan otomobil endüstrisi bir süredir bu yönde somut adımlar atmakta. 2000'li yıllara kadar CD çalar, segmentine göre pek çok otomobilde opsiyonel olarak sunulurken, bugün gelinen noktada satılmakta olan otomobillerin büyük bir kısmında MP3 destekli CD çalar ünitesinin standart olmaya başladığını görmekteyiz.

Tabii portatif cihazlara ve taşınabilir medya oynatıcılarına olan ilginin son yıllarda ciddi şekilde artması, otomobil endüstrisini bu yöne çekerken özellikle iPod desteğinin ön plana çıkmasındaki ana etken olaraksa Apple'ın pazardaki hakim pozisyonu gösteriliyor.