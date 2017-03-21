200TL altında 4G Telefon "Qualcomm 200 serisi ve fazlası"

Qualcomm'un yeni 200 serisi işlemcilerinden gücünü alacak 200TL altı telefonlar, 4G desteği sayesinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu videomuzda Qualcomm 200 serisinin detaylarını anlatıyoruz

Qualcomm, Snapdragon işlemcilerin isimlendirmesinde değişikliğe gitti. Artık Snapdragon, bir işlemci ismi değil. Komple platformun ismi oldu.

200 serisi işlemciler de artık Snapdragon platformunun dışına çıkartıldılar ve akılsız telefonlar olarak isimlendirilen çok düşük fiyatlı telefonlarda Qualcomm 200 işlemcilerle 4G çözüm sunulması hedefleniyor.

Bu videomuzda değişimin bütün detaylarını aktarıyor, ilk Qualcomm 205'li telefona yakından bakıyoruz.

Firmanın resmi basın duyurusu da şu şekilde;

Qualcomm 205 Mobile Platform, 4G bağlantısını daha fazla yerde, daha fazla insana sunacak



Hindistan, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya gibi gelişmekte olan bölgelerdeki tüketicileri hedefleyen yeni Qualcomm 205 Mobile Platform; tüketicilerin yüksek kalitede, uygun fiyata, güvenilir cihazlara erişimlerini sağlayan EOM ve ODM’ler için tasarlandı.



YENİ DELHİ — 20 Mart 2017 —Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yapılan lansmanda Qualcomm Incorporated’ın (NASDAQ: QCOM), iştiraki Qualcomm Technologies, giriş seviyesi akıllı telefonlar ve temel özelliklere sahip cep telefonlarına 4G LTE bağlantısı ve 4G servislerini getirecek Qualcomm® 205 Mobile Platformunu duyurdu. Qualcomm 205 Mobile Platform içerisinde, taban bant fonksiyonları artı RF ön uç, ayrı Wi-Fi, güç yönetimi, ses kodlayıcı, hoparlör amplifikatörü ve yazılımlar da dahil donanım bileşenleri yer alıyor.



Qualcomm 205 Mobile Platform; tüketicilerin yüksek kalitede, uygun fiyata, güvenilir cihazlara erişimlerini sağlayan servisler sunan EOM ve ODM’ler için tasarlandı. Bunlar içerisinde Hindistan, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya gibi gelişmekte olan bölgelerdeki tüketiciler yer alıyor. Dünya genelindeki operatörler, LTE ağların sunduğu büyük avantajlardan faydalanmak için abonelik planlarını yeniden şekillendirirken Qualcomm 205 Mobile Platform ile çalışan cihazlar; müşterilerin ve mikro işletmelerin LTE üzeri ses (VoLTE) ve Wi-Fi üzeri ses (VoWi-Fi) gibi gelişmiş LTE veri servislerini ekonomik bir şekilde kullanmalarını sağlayacak.



4G ve diğer gelişmiş bağlantı özelliklerinin gelişmekte olan bölgelere getirilmesi, sunulan hizmetleri de ciddi şekilde etkileyebilir. Ticari açıdan bakıldığında Hindistan ve Güneydoğu Asya gibi bölgelerde ekonominin büyük bir kısmını oluşturan küçük işletmeler; finansal işlemlerini daha güvenilir, daha hızlı ve daha güvenlikli bir şekilde yapabilecek. Bir günden fazla süren pil ömrü ise şarj için ihtiyacı azaltacak ki bu da güvenilir enerji kaynaklarına her zaman erişim imkanı bulamayanlar için oldukça önemli bir gelişme olacak. Ayrıca daha hızlı indirme; müzik ve video gibi içeriklerin istenildiği zaman kullanılmasının önünü açacak.



Qualcomm 205 SoC özellikleri şunlar:

150 Mbps’ye varan indirme ve 50 Mbps’ye varan yükleme hızlarına sahip LTE Cat 4 modem;

4G, 3G ve 2G ağ desteği;

802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, ANT+, FM radyo desteği;

1.1 GHz hızında çift çekirdekli CPU;

Qualcomm® Adreno™ GPU;

3 megapiksel arka kamera, 3MP selfie kamerası;

Saniye başına 60 kare 480p VGA ekran;

HD Video yayını;

Linux tabanlı OS desteği;

Çift SIM desteği;

Qualcomm® Snapdragon™ 210/212 ile Pin uyumu



Qualcomm Technologies Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kedar Kondap konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Qualcomm Technologies olarak kullanıcı ve ağları 2G, 2.5G ve 3G’den 4G’ye taşımaya kararlıyız. Temel özelliklere sahip cep telefonları, birçok gelişmekte olan ülkede yaygın kullanılıyor. Qualcomm 205 Mobile Platform sayesinde 4G bağlantısı ve servisleri daha önce görülmemiş fiyatlarda geniş kitlelere sunulacak.”



Bugün pazara sunulan Qualcomm 205 Mobile Platform ile çalışan ilk cihazların 2017 yılının 2. çeyreğinde tüketicilere ulaşması bekleniyor.

