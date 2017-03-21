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200TL altında 4G Telefon "Qualcomm 200 serisi ve fazlası"

2 yıl
19,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Qualcomm'un yeni 200 serisi işlemcilerinden gücünü alacak 200TL altı telefonlar, 4G desteği sayesinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu videomuzda Qualcomm 200 serisinin detaylarını anlatıyoruz
Qualcomm, Snapdragon işlemcilerin isimlendirmesinde değişikliğe gitti. Artık Snapdragon, bir işlemci ismi değil. Komple platformun ismi oldu.
200 serisi işlemciler de artık Snapdragon platformunun dışına çıkartıldılar ve akılsız telefonlar olarak isimlendirilen çok düşük fiyatlı telefonlarda Qualcomm 200 işlemcilerle 4G çözüm sunulması hedefleniyor. 
Bu videomuzda değişimin bütün detaylarını aktarıyor, ilk Qualcomm 205'li telefona yakından bakıyoruz. 
Firmanın resmi basın duyurusu da şu şekilde; 
Qualcomm 205 Mobile Platform, 4G bağlantısını daha fazla yerde, daha fazla insana sunacak

Hindistan, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya gibi gelişmekte olan bölgelerdeki tüketicileri hedefleyen yeni Qualcomm 205 Mobile Platform; tüketicilerin yüksek kalitede, uygun fiyata, güvenilir cihazlara erişimlerini sağlayan EOM ve ODM’ler için tasarlandı.

YENİ DELHİ — 20 Mart 2017 —Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yapılan lansmanda Qualcomm Incorporated’ın (NASDAQ: QCOM), iştiraki Qualcomm Technologies, giriş seviyesi akıllı telefonlar ve temel özelliklere sahip cep telefonlarına 4G LTE bağlantısı ve 4G servislerini getirecek Qualcomm® 205 Mobile Platformunu duyurdu. Qualcomm 205 Mobile Platform içerisinde, taban bant fonksiyonları artı RF ön uç, ayrı Wi-Fi, güç yönetimi, ses kodlayıcı, hoparlör amplifikatörü ve yazılımlar da dahil donanım bileşenleri yer alıyor.

Qualcomm 205 Mobile Platform; tüketicilerin yüksek kalitede, uygun fiyata, güvenilir cihazlara erişimlerini sağlayan servisler sunan EOM ve ODM’ler için tasarlandı. Bunlar içerisinde Hindistan, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya gibi gelişmekte olan bölgelerdeki tüketiciler yer alıyor. Dünya genelindeki operatörler, LTE ağların sunduğu büyük avantajlardan faydalanmak için abonelik planlarını yeniden şekillendirirken Qualcomm 205 Mobile Platform ile çalışan cihazlar; müşterilerin ve mikro işletmelerin LTE üzeri ses (VoLTE) ve Wi-Fi üzeri ses (VoWi-Fi) gibi gelişmiş LTE veri servislerini ekonomik bir şekilde kullanmalarını sağlayacak.

4G ve diğer gelişmiş bağlantı özelliklerinin gelişmekte olan bölgelere getirilmesi, sunulan hizmetleri de ciddi şekilde etkileyebilir. Ticari açıdan bakıldığında Hindistan ve Güneydoğu Asya gibi bölgelerde ekonominin büyük bir kısmını oluşturan küçük işletmeler; finansal işlemlerini daha güvenilir, daha hızlı ve daha güvenlikli bir şekilde yapabilecek. Bir günden fazla süren pil ömrü ise şarj için ihtiyacı azaltacak ki bu da güvenilir enerji kaynaklarına her zaman erişim imkanı bulamayanlar için oldukça önemli bir gelişme olacak. Ayrıca daha hızlı indirme; müzik ve video gibi içeriklerin istenildiği zaman kullanılmasının önünü açacak.

Qualcomm 205 SoC özellikleri şunlar:
150 Mbps’ye varan indirme ve 50 Mbps’ye varan yükleme hızlarına sahip LTE Cat 4 modem;
4G, 3G ve 2G ağ desteği;
802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, ANT+, FM radyo desteği;
1.1 GHz hızında çift çekirdekli CPU;
Qualcomm® Adreno™ GPU;
3 megapiksel arka kamera, 3MP selfie kamerası;
Saniye başına 60 kare 480p VGA ekran;
HD Video yayını;
Linux tabanlı OS desteği;
Çift SIM desteği;
Qualcomm® Snapdragon™ 210/212 ile Pin uyumu

Qualcomm Technologies Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kedar Kondap konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Qualcomm Technologies olarak kullanıcı ve ağları 2G, 2.5G ve 3G’den 4G’ye taşımaya kararlıyız. Temel özelliklere sahip cep telefonları, birçok gelişmekte olan ülkede yaygın kullanılıyor. Qualcomm 205 Mobile Platform sayesinde 4G bağlantısı ve servisleri daha önce görülmemiş fiyatlarda geniş kitlelere sunulacak.”

Bugün pazara sunulan Qualcomm 205 Mobile Platform ile çalışan ilk cihazların 2017 yılının 2. çeyreğinde tüketicilere ulaşması bekleniyor.
 

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edirneli86 2 yıl en beğenilen
Desenize vestel için yeni bir fırsat bu işlemciyi kullanıp 800tl ye telefon satar.
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Mr. Jingles 2 yıl
Qualcomm keşke biraz daha önce davranabilseymiş. Yeni 3310'u böyle donanımla görmek güzel olurdu.
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fantomasds 2 yıl
Zorla Vesteli savunduracaklar. Vestel, Venüs 5000 modelini TURKCELL için yaptı. Bu telefonu Turkcell kendi platformunda satıyor, fiyatını-özelliklerini Turkcell belirledi. Turkcell dese Vestele "bana SD 625li tel yap", o zaman onu yapardı Vestel. İlla kızacaksanız mobil operatörlerin en pahalısı Turkcell'e kızın. 23 mart a101de Vestel Venus V3 5570 cep telefonu 699,00 TL bu arada. (SD 615 2/32, 13 MP/8MP kameralı çıkartılabilen pilli, metal kapaklı...)
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Quard 2 yıl
Hindistan'ı örnek almalıyız. Teknoloji devleriyle yapılan anlaşma modelini Türkiye'de de uygulamalıyız ki işsizliğe,ekonomiye,teknolojiye vs faydaları çok olsun.
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edirneli86 2 yıl en beğenilen
Desenize vestel için yeni bir fırsat bu işlemciyi kullanıp 800tl ye telefon satar.
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3arbar 2 yıl
bu arada muhtemelen qualcomm akılsız telefonlarda elimin altında olsun mantığında olabilir.malum kişisel veriler günümüzde büyük tehlike altında.bunuda akıllı diye bildiğimiz cihazlar ile elde ediyorlar.
akılsız telefonlar an itibariyle daha güvenlikli
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3arbar 2 yıl
bunun yerine nokia 5800 xpressmusic in güncellenmiş olarak ortaya çıkması daha mantıklıdır.
sd212
3.2''
480p
2gb ram
32gb
zaten boyut olarakta aynı boyutlarda akılsız telefonlarla 5800 xpressmusic
gsmarena.com/...
ara model kırma model çıkarmak gereksiz.sadece iletişim için zaten nokia 1110 almak daha mantıklı.
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BlackHeart89 2 yıl
allah için şu oynatıcıya bi el atın ya
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kmlcck 2 yıl
Selamlar,
İncelemede Android security patch level menüde gözüküyor, Burdan aylık olarak security güncellemeleri alabileceği anlamına geliyor, Ürünün detaylı incelenmediği veya dikkat edilmediği ortaya çıkıyor,İlgililere duyurulur :)
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Speed-Step 2 yıl kmlcck
kmlcck
Selamlar,
İncelemede Android security patch level menüde gözüküyor, Burdan aylık olarak security güncellemeleri alabileceği anlamına geliyor, Ürünün detaylı incelenmediği veya dikkat edilmediği ortaya çıkıyor,İlgililere duyurulur :)

Merhaba,

O elimizdeki cihaz henüz yeni piyasaya sürüldü ve 1 yıldır güvenlik güncellemesi almamış bir sürüm kullanıyor :)

Qualcomm da güvenlik konusunda soru cevaplamaktan kaçınıyor :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
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peters 2 yıl
Emeğinize sağlık video olsun açıklamalar olsun dolu dolu bir haber olmuş.Umarım ülkemizdede 200tl altında satılır da vatandaşlarımız da yararlanır.
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aycibin 2 yıl
gelişmekte olan ülke nedir arkadaş? ülkeler gelişmekte ve gelişmemekte olan diye 2ye mi ayrılıyor? kibarlığı bırakın da açıkça geri kalmış diyiverin.
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axaxa 2 yıl
Lazım olan birileri çıkar.
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