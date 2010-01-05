2010'da hayatımıza neşe katacak yenilikler!

Genel Yayın Yönetmeni
Teknoloji Gündemi'nde bu hafta 2010 yılı içinde bizi bekleyen yenilikleri konuşuyoruz.
Teknoloji Gündemi'nin yeni yıldaki ilk bölümünde; Bolumsonucanavari.com Genel Yayın Yönetmeni Erdinç İyikul ve 7/24 hiç mola vermeden dünyadaki gelişmeleri bizlere aktaran vaz geçilmez editörümüz Erdi Özüağ ile 2010'da hayatımıza girecek yeni teknolojileri konuşuyoruz.
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17. dakikadan sonrasını izlemedim
tv kanallarındaki 2009 değerlendirmesi tarzında olmuş başarılı buldum
katılıyorum buna kanal güzel olur