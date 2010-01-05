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2010'da hayatımıza neşe katacak yenilikler!

9 yıl
89,4b
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji Gündemi'nde bu hafta 2010 yılı içinde bizi bekleyen yenilikleri konuşuyoruz.

Teknoloji Gündemi'nin yeni yıldaki ilk bölümünde; Bolumsonucanavari.com Genel Yayın Yönetmeni Erdinç İyikul ve 7/24 hiç mola vermeden dünyadaki gelişmeleri bizlere aktaran vaz geçilmez editörümüz Erdi Özüağ ile 2010'da hayatımıza girecek yeni teknolojileri konuşuyoruz.


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1 Avatar
magicool 9 yıl
cok güzel bir video olmuş,teknoloji tv deki oyun stüdyosunu hatırlattı,elinize saglık teşekkurler


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AlicanNalbat 9 yıl
süper bi söyleşi olmuş,,, haftada birkaç saatlik programlarınızla tv lere girmenizi bekliyoruz...
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DH Misafiri 9 yıl
başta 37 dakika çok yine güzel video olmuştur ama uzun olmuş demiştim ama bittiğinde bi film akıcılığında gelmiş sanırım bu içeriğinden kaynaklanıyor. Merak ettiğim herşeye 2010 dan beklediğim her şeye değindiniz, teşekkürler.
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blizzard3 9 yıl
bence bi kanal acmanın coktan vakti geldi
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CoolnQuiet 9 yıl
Çok güzeldi. Devamı da gelir umarım.
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Black_Mamba24 9 yıl
çok guzel bi vide tamamını seyrettim zevkle..sanırım ps 4 grlecek:) 2011 mı olur artık orasını bilmem..
boyle soyleşileri arada yparsanız çok daha hoş olur..
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fx57 9 yıl
@Chaqi, Nvidia'dan Nusret bey "bizim durumumuz AMD gibi olmayacak kartlar çıktığı anda tüm dünyada bulunacak" demişti. Bizim bu videodaki konuşmamız ise CE fuarında olacak ön gösterim üzerine, yani kartların çıkmasına daha var :)
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Chaqi 9 yıl
Geçen nVidia'dan biriyle röpörtaj yapmıştınız ve sunumu yapıldığında herkes alabileceğini söylüyordu ancak şimdi siz başlamıcak diyorsunuz aceba nVidia kullanıcıları oyalamayamı çalışıyor.
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imperial crusader 9 yıl
37:42dk
17. dakikadan sonrasını izlemedim
tv kanallarındaki 2009 değerlendirmesi tarzında olmuş başarılı buldum
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samsunlusemih 9 yıl
Güzel olmuş beğendim , izleyemedim ama öyle olmuştur herhalde
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Ozn.Onl 9 yıl
gerçekten mükemmel olmuş teşekkür ederiz . artık bence bi kanal açmanızın zamanı geldide geçiyor bile mesut abi.
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HolyGun16 9 yıl

MwaM

gerçekten mükemmel olmuş teşekkür ederiz . artık bence bi kanal açmanızın zamanı geldide geçiyor bile mesut abi.

katılıyorum buna kanal güzel olur
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