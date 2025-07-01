Google, Android cihazlar arasında geçişi kolaylaştıracak yeni bir özellik geliştiriyor

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Google, Android kullanıcılarının uzun süredir beklediği cihazlar arası geçiş deneyimini sonunda hayata geçirmeye hazırlanıyor. “Handoff” adı verilen bu yeni özellik, aynı Google hesabıyla giriş yapılmış farklı Android cihazlar arasında bildirim, uygulama ve medya senkronizasyonu sunmayı amaçlıyor. Böylece kullanıcılar, bir cihazda başladıkları işlemleri diğerine zahmetsizce aktarabilecek.

Şu anda Samsung’un yalnızca kendi cihazları arasında sunduğu “Cihazlar Arasında Devam Et” özelliği, sadece Samsung hesabı üzerinden çalışıyor. Handoff ise Google hesabına dayandığı için markadan bağımsız şekilde çalışabilir. Bu da yalnızca Galaxy modellerini değil, farklı üreticilerin cihazlarını da kapsayacak daha geniş bir ekosistemin kapısını aralıyor.

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Özellik, Google Play Hizmetleri’nin 24.26.31 sürümünde ortaya çıktı ve resmi duyurusunun Android 16 ile One UI 8 sürümleri eşliğinde yapılması bekleniyor. Gözler ise 9 Temmuz’da düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde. Samsung’un Z Fold7 ve Z Flip7 modellerini tanıtacağı bu etkinlik, Handoff’un sahneye çıkması için en uygun adres olabilir.

Android kullanıcıları için bu adım, cihazlar arası geçişte Apple benzeri bir deneyime nihayet yaklaşıldığını gösteriyor. Özellikle Samsung’un geniş ürün yelpazesi düşünüldüğünde, bu özellik markanın ekosistem bütünlüğünü ciddi biçimde güçlendirebilir.

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