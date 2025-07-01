Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, Android cihazlar arasında geçişi kolaylaştıracak yeni bir özellik geliştiriyor

    Google, Android cihazlar arasında uygulama, medya ve bildirim geçişini mümkün kılacak Handoff özelliği üzerinde çalışıyor. Bu sistem, Android’in çok önemli bir eksikliğini giderecek.

    Google Handoff nedir? İşte Google'ın Android için yeni özelliği Tam Boyutta Gör

    Google, Android kullanıcılarının uzun süredir beklediği cihazlar arası geçiş deneyimini sonunda hayata geçirmeye hazırlanıyor. “Handoff” adı verilen bu yeni özellik, aynı Google hesabıyla giriş yapılmış farklı Android cihazlar arasında bildirim, uygulama ve medya senkronizasyonu sunmayı amaçlıyor. Böylece kullanıcılar, bir cihazda başladıkları işlemleri diğerine zahmetsizce aktarabilecek.

    Şu anda Samsung’un yalnızca kendi cihazları arasında sunduğu “Cihazlar Arasında Devam Et” özelliği, sadece Samsung hesabı üzerinden çalışıyor. Handoff ise Google hesabına dayandığı için markadan bağımsız şekilde çalışabilir. Bu da yalnızca Galaxy modellerini değil, farklı üreticilerin cihazlarını da kapsayacak daha geniş bir ekosistemin kapısını aralıyor.

    Özellik, Google Play Hizmetleri’nin 24.26.31 sürümünde ortaya çıktı ve resmi duyurusunun Android 16 ile One UI 8 sürümleri eşliğinde yapılması bekleniyor. Gözler ise 9 Temmuz’da düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde. Samsung’un Z Fold7 ve Z Flip7 modellerini tanıtacağı bu etkinlik, Handoff’un sahneye çıkması için en uygun adres olabilir.

    Android kullanıcıları için bu adım, cihazlar arası geçişte Apple benzeri bir deneyime nihayet yaklaşıldığını gösteriyor. Özellikle Samsung’un geniş ürün yelpazesi düşünüldüğünde, bu özellik markanın ekosistem bütünlüğünü ciddi biçimde güçlendirebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti ilk yolcusunu aldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    boğazdan et parçası neden gelir floorpan parke yorum dfm succe tiguan 1.5 tsi yakıt tüketimi yorumları yedek su deposu kapağı ne kadar sıkılmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum