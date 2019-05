2011 Avea'ya Geçenlere 9 Ay!

Avea’nın yeni tarifesiyle müşteriler her 3 ayda bir; aylık ücret ödemeye mola veriyorlar. 3 ay ödedikten sonraki 1 ay, artık onlara bedava!

Avea’nın bireysel faturalı müşteriler için yeni çıkardığı tarife sadece yılda 3 ay aylık ücreti silmekle kalmıyor, 12 ay boyunca her yöne dolu dolu konuşma ve mesajlaşma fırsatı da sunuyor.



Ayda 25 TL’ye her yöne 400 dakika ve her yöne 4.000 SMS !

Avea’dan tarife geleneklerini değiştiren benzersiz tarife!

Yeni Yıl tarifesiyle Avealilar sadece 25 TL aylık ücret karşılığı her yöne 400 dakika ve her yöne 4.000 SMS kazaniyor. Üstelik tarifeye gelen müşterilerin aylık ücretleri, her 3 ay sonrası 1 ay bedava oluyor.*

Avea’nın her zaman müşteri ihtiyacına yönelik yeniliklerin peşinde olduğunu belirten Avea Bireysel Pazarlama Direktörü Dehşan Ertürk;

“Avea olarak keşfedilmemiş müşteri ihtiyaçlarının peşindeyiz. Müşterilerimizin “Avea bizi mutlu etmek için her şeyi yapabilir” inancına paralel olarak, 2011’de 3 ay aylık ücret ödemeden her yöne rahat rahat konuşmaları ve mesajlaşmaları için Yeni Yıl Tarifemizi herkesin beğenisine sunuyoruz. Konuşmaya ayrı mesajlaşmaya ayrı ücret ödeme derdi olmadan, 9 ay 25 TL’ye 3 ay ise 0 TL’ye; Her Yöne 400 dakika ve Her Yöne 4.000 kısa mesaj içeren Yeni Yıl Tarifemiz Avea’yı tercih edenleri bekliyor. Bundan sonra da “Yaparsa Avea yapar” dedirtecek teklifler sunmaya devam edeceğiz”

*Numara taşıma, yeni hat tesisi ya da faturasız Avea tarifelerinden geçiş yoluyla tarifeye yapılacak kayıtlarda aylık ücret ilk 6 ay boyunca 25 TL, sonrasında 35 TL’dir. Faturalı tarifelerden geçiş yoluyla tarifeye yapılacak kayıtlarda aylık ücret 35 TL’dir.

Numara taşıma ve yeni hat tesisi yoluyla tarifeye kayıt yapan müşterilere toplam 3 kez aylık ücret ödememe avantajı sunulur.

Faturalı ve faturasız tarifelerden geçiş yoluyla tarifeye kayıt yapan müşterilere 1 kez aylık ücret ödememe avantajı sunulur.

Ücretsiz süreler sonrası her yöne konuşmanın dakikası 40Kr, ücretsiz SMS’ler sonrası SMS ücreti 40Kr’tur.

