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2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 4

10 ay
3,5b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Kimi oyunlara çıktığı dönemde başlamazsanız, her yeri oyunu çok iyi oynayan oyuncular sarar ve keyif almanız zorlaşır. Peki 2018'de Rainbow Six: Siege için bu durum geçerli mi? Oynayalım, görelim.
Bölüm 4:  Vurdu, Vurdu, Vuruldu

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ardicli2000 9 ay
Kayıt sorunu. Bir önceki video da açıklamıştı. Render sistemini değiştirdim dedi ama hala sorunlu.
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gurkanse 10 ay
valla bsc yerine buraya oyun videoları yüklendiğine göre sormak isterim.bsc ve donanımhaber ne zaman havlu atıyor?
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fasak 10 ay
Emeğine sağlık.
Oyunda tearing sorunu mu vardı yoksa kayıttan dolayı mu öyle görünüyor bilemedim.
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