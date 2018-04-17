2019 Volkswagen Golf ilk kez göründü

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde yeni nesil Ford Focus’un dünya prömiyerini gerçekleştirmesine şahit olduk. Onun öncesinde ise Japon üretici Toyota yeni Auris’in örtülerini kaldırmıştı. Şimdi sıra geldi bu sınıfın bir başka yıldızı olan Volkswagen Golf’e. Bu yılın başlarında Golf 8’in üretimine 2019 yılında başlanacağına dair haberler ortaya çıkmıştı. Bu kez de 2019 model Golf 8’in geliştirme aşamasındaki halini casus fotoğraflar aracılığıyla görme şansı elde ettik.

Karşımızdaki görüntüler ilk prototiplerden birine ait olduğu için tasarım açısından çok bir fark görmek şimdilik zor. Ancak, elde edilen görüntüler daha keskin hatlara sahip bir Golf ile karşı karşıya olabileceğimizin sinyallerini veriyor. Bunun yanı sıra, Golf 8’in esnek MQB platformunun güncellenmiş bir versiyonu üzerine inşa edileceği biliniyor. Bu sayede daha uzun bir aks mesafesi sağlanacağı düşünülüyor. Kullanılan hafif malzemelerle de aracın 50 kg kadar hafiflemesi bekleniyor.

Kabin tarafına geldiğimizde, buradaki ekipmanların da geliştirme aşamasında olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Tasarım dili konusunda Touareg modelinde oldukça başarılı bir iş çıkaran Volkswagen’in, yeni Golf’te de bu başarıyı sürdürmesi bekleniyor. Dijital gösterge panelinin yenilenmiş haliyle yeni nesilde de devam edeceği görülürken, Touareg modelinden ödünç alınan otomatik vites topuzu ilk göze çarpan detaylar arasında yer alıyor. Merkezde yer alacak bilgi-eğlence sisteminin yerinde duran boşluk da buradaki sistemin henüz tam hazır olmadığına işaret ediyor.

Kaputun alt kısmıyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmasa da, dizel ve benzinli motorların geniş bir yelpazede sunulması bekleniyor. Ayrıca, yakıt verimliliğini arttırmak için bazı benzinli seçeneklerde 48 Volt hafif hibrit sistemin de bulunacağı düşünülüyor.

2019 model Golf 8’in üretimine önümüzdeki yılın Haziran ayında başlanması bekleniyor. Avrupa satışları ise aynı yılın sonlarına doğru başlayacak.

https://www.carscoops.com/2018/04/2019-vw-golf-8-test-mule-reveals-plenty-juicy-details/