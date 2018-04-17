2019 Volkswagen Golf ilk kez göründü

Karşımızdaki görüntüler ilk prototiplerden birine ait olduğu için tasarım açısından çok bir fark görmek şimdilik zor. Ancak, elde edilen görüntüler daha keskin hatlara sahip bir Golf ile karşı karşıya olabileceğimizin sinyallerini veriyor. Bunun yanı sıra, Golf 8’in esnek MQB platformunun güncellenmiş bir versiyonu üzerine inşa edileceği biliniyor. Bu sayede daha uzun bir aks mesafesi sağlanacağı düşünülüyor. Kullanılan hafif malzemelerle de aracın 50 kg kadar hafiflemesi bekleniyor.
Kabin tarafına geldiğimizde, buradaki ekipmanların da geliştirme aşamasında olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Tasarım dili konusunda Touareg modelinde oldukça başarılı bir iş çıkaran Volkswagen’in, yeni Golf’te de bu başarıyı sürdürmesi bekleniyor. Dijital gösterge panelinin yenilenmiş haliyle yeni nesilde de devam edeceği görülürken, Touareg modelinden ödünç alınan otomatik vites topuzu ilk göze çarpan detaylar arasında yer alıyor. Merkezde yer alacak bilgi-eğlence sisteminin yerinde duran boşluk da buradaki sistemin henüz tam hazır olmadığına işaret ediyor.
Kaputun alt kısmıyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmasa da, dizel ve benzinli motorların geniş bir yelpazede sunulması bekleniyor. Ayrıca, yakıt verimliliğini arttırmak için bazı benzinli seçeneklerde 48 Volt hafif hibrit sistemin de bulunacağı düşünülüyor.
2019 model Golf 8’in üretimine önümüzdeki yılın Haziran ayında başlanması bekleniyor. Avrupa satışları ise aynı yılın sonlarına doğru başlayacak.
https://www.carscoops.com/2018/04/2019-vw-golf-8-test-mule-reveals-plenty-juicy-details/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zaten hitap ettiği müşteri kitlesi de öyle aşırı değişikliklerden hoşlanmaz. Değişim uzun zamana yayılmalıdır.
Mesela Honda çok fütüristik tasarımlar yapar. Bir önceki kasa ile sonra ki kasa bambaşka olabilir bu da normal kabul edilir.
Ama VW böyle bişey yaparsa çok tepki çeker.
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