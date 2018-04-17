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2019 Volkswagen Golf ilk kez göründü

Üretimine 2019'un Haziran ayında başlanması beklenen Golf 8'in geliştirme sürecinde ilk fotoğrafları geldi. MQB platformu üzerinde yükselecek araçta hafif hibrit teknolojisinin bulunması bekleniyor.
1 yıl
16,5b
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52
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Volkswagen Golf ilk kez göründü
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Geçtiğimiz günlerde yeni nesil Ford Focus’un dünya prömiyerini gerçekleştirmesine şahit olduk. Onun öncesinde ise Japon üretici Toyota yeni Auris’in örtülerini kaldırmıştı. Şimdi sıra geldi bu sınıfın bir başka yıldızı olan Volkswagen Golf’e. Bu yılın başlarında Golf 8’in üretimine 2019 yılında başlanacağına dair haberler ortaya çıkmıştı. Bu kez de 2019 model Golf 8’in geliştirme aşamasındaki halini casus fotoğraflar aracılığıyla görme şansı elde ettik.

Karşımızdaki görüntüler ilk prototiplerden birine ait olduğu için tasarım açısından çok bir fark görmek şimdilik zor. Ancak, elde edilen görüntüler daha keskin hatlara sahip bir Golf ile karşı karşıya olabileceğimizin sinyallerini veriyor. Bunun yanı sıra, Golf 8’in esnek MQB platformunun güncellenmiş bir versiyonu üzerine inşa edileceği biliniyor. Bu sayede daha uzun bir aks mesafesi sağlanacağı düşünülüyor. Kullanılan hafif malzemelerle de aracın 50 kg kadar hafiflemesi bekleniyor.

Kabin tarafına geldiğimizde, buradaki ekipmanların da geliştirme aşamasında olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Tasarım dili konusunda Touareg modelinde oldukça başarılı bir iş çıkaran Volkswagen’in, yeni Golf’te de bu başarıyı sürdürmesi bekleniyor. Dijital gösterge panelinin yenilenmiş haliyle yeni nesilde de devam edeceği görülürken, Touareg modelinden ödünç alınan otomatik vites topuzu ilk göze çarpan detaylar arasında yer alıyor. Merkezde yer alacak bilgi-eğlence sisteminin yerinde duran boşluk da buradaki sistemin henüz tam hazır olmadığına işaret ediyor.

Kaputun alt kısmıyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmasa da, dizel ve benzinli motorların geniş bir yelpazede sunulması bekleniyor. Ayrıca, yakıt verimliliğini arttırmak için bazı benzinli seçeneklerde 48 Volt hafif hibrit sistemin de bulunacağı düşünülüyor.

2019 model Golf 8’in üretimine önümüzdeki yılın Haziran ayında başlanması bekleniyor. Avrupa satışları ise aynı yılın sonlarına doğru başlayacak.


https://www.carscoops.com/2018/04/2019-vw-golf-8-test-mule-reveals-plenty-juicy-details/ Yorum Yaz
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blckhm 1 yıl en beğenilen
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2 Yanıt Yanıtla +115
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Halilowich 1 yıl
Bu gördüğünüz kasa Golf 8 değil. Mule dediğimiz bir yöntem ile aracın dış kaportasını (golf 7) kullanıyorlar sadece. Golf 8 altyapısını test ediyorlar şuan. Gördüğünüz sadece kabuk.
Bu gördüğünüz kasa Golf 8 değil. Mule dediğimiz bir yöntem ile aracın dış kaportasını (golf 7) kullanıyorlar sadece. Golf 8 altyapısını test ediyorlar şuan. Gör...
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2 Yanıt Yanıtla +75
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nikony 1 yıl
Süreyya hanımın muhteşem değişimi.
1 Yanıt Yanıtla +36
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gorüncekadam 11 ay
Tr de yemez artik adam 2017 2. Ele 117 bin istiyor
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Ken Block43 1 yıl
2010 model golf değil mi bu?
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-Uzumaki Naruto- 1 yıl
Ne tsi ne Dsgymis beeee.Adam tsi her yorumunda ovuyor.Odul verin su tsi motoruna.
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orcnd 1 yıl
bu tasarımla ancak eski vw kullanıcılarına satarlar. zaten bu miktar da onlara yetiyor
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Kaiser75 1 yıl
ufak tefek değişiklikler hariç şu an satılanın laciverti bu
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Equris 1 yıl
Arkadaşlar Volkswagen markası muhafazakar bir markadır. Görünüşte radikal değişimler beklemeyin.
Zaten hitap ettiği müşteri kitlesi de öyle aşırı değişikliklerden hoşlanmaz. Değişim uzun zamana yayılmalıdır.
Mesela Honda çok fütüristik tasarımlar yapar. Bir önceki kasa ile sonra ki kasa bambaşka olabilir bu da normal kabul edilir.
Ama VW böyle bişey yaparsa çok tepki çeker.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Sonunda o demode vites değişmiş ama bu da audi çakması
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msmart 1 yıl
her zamanki gibi vites kolu dışın da bi gelişme yok
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Guest-2631BA2A8 1 yıl
La yalan atman. Araba benim arabanın aynısı golf 2014 gri renk
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Anthony Hopkins 1 yıl
Eski Golf 6'lardaki gibi dopdolu bir Tsi motor ile gelirse çok iyi olur.Golf 5'ler 170 beygirdi,6 ile 160 beygire düşürdüler sorunlardan dolayı.Şu güçlere geri dönmesi gerekiyor artık.
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beyinsis 1 yıl Anthony Hopkins
herkes ekonomi ve sorunsuzluk peşinde. tek derdi güç olanlar başka araçlara bakar.
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