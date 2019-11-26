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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 Mercedes-Benz GLA'dan ilk resmi görsel geldi

    Alman otomotiv devi Mercedes, 11 Aralık'ta tanıtacağı ikinci nesil GLA'nın ilk ipucu görselini paylaştı. Şirket, bununla birlikte 2020 Mercedes GLA'nın kamuflajlı fotoğraflarını da gösterdi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Mercedes-Benz GLA'dan ilk resmi görsel geldi
    Tam Boyutta Gör

    Alman üreticinin tanıtımını bu yılın sonuna yetiştireceği 2020 Mercedes-Benz GLA’dan ilk teaser geldi. Görselde yandan silüetini gördüğümüz ikinci nesil GLA, 11 Aralık’ta internet üzerinden tanıtılacak.

    Paylaşılan teaser’da 2020 Mercedes-Benz GLA’nın tasarımına dair çok bir şey göremiyoruz. Fakat Alman üretici görselin yanı sıra araçla ilgili bazı bilgiler vermeyi de ihmal etmemiş. Buna göre, yeni nesil GLA’nın yüksekliği selefine kıyasla 10 cm’den fazla artırılmış. Bu sayede ön tarafta daha yüksek oturma pozisyonu ve daha fazla baş mesafesi elde edilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Rusya, ilk elektrikli otomobilini 2020'de satışa sunacak"

    Alman üretici tarafından verilen bir başka bilgi de 2020 Mercedes-Benz GLA’nın selefinden 15 mm kısa olacağı. Bu kısalmanın iç mekana olumsuz bir şekilde yansımayacağının altını çizen Mercedes, bunun aksine arka koltuklardaki diz mesafesinde artış yaşandığını belirtiyor. Yüksek ön profil, kısalan ön/arka çıkıntılar ve eteklerdeki siyah plastik kaplamaların da aracın off-road karakterine vurgu yapacağı söyleniyor.

    2020 Mercedes-Benz GLA, elden geçirilen sürüş asistan sistemleri sayesinde daha güvenli bir araç olarak karşımıza çıkacak. Kapsamı genişletilen Driving Assistance paketi içerisinde aktif fren yardımcısı ve sürücüyü arkadan gelen diğer araçlar veya bisikletliler konusunda uyaran çıkış yardımcısı gibi özellikler bulunuyor.



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    LeonEyes 2 sa.
    Bmw 1 çakması direk söylüyorum 😂
    1 Yanıt Yanıtla
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    BekirARSLAN 32 dk. LeonEyes
    Egea ne bmw si
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