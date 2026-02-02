Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Togg’un yeni beyaz renk seçeneği ve faizsiz 750 bin TL kredi kampanyası tanıtıldı

    Togg'a yeni renk seçeneği geldi. "Seyhan" ismindeki yeni beyaz renk seçeneği satışa sunuldu. Ayrıca Togg T10F için %0 faizli 750 bin TL kredi kampanyası açıklandı.

    Togg’un yeni beyaz rengi ve faizsiz 750 bin TL kredi kampanyası Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil Togg T10X ve Togg T10F için “Seyhan” adındaki yeni beyaz renk seçeneği satışa çıktı. Ayrıca Togg’un Şubat ayı kredi kampanyası belli oldu.

    Togg’un yedinci rengi: Seyhan

    Togg’un yeni Seyhan rengi, Adana Çukurova’nın pamuk tarlalarından ilhamla tasarlandı. Daha önce 6 renk seçeneği bulunan Togg’un yedinci rengi Seyhan oldu. Diğer renklerde olduğu gibi bu renk seçeneği de ücretsiz olarak sunuluyor.

    Togg’un yeni beyaz rengi ve faizsiz 750 bin TL kredi kampanyası Tam Boyutta Gör

    Togg Şubat 2026 Kredi Kampanyaları

    Şubat ayına özel olarak bireysel ve kurumsal müşterilere %0 faizli ve 12 ay vadeli 750 bin TL kredi seçeneği sunuluyor. Bu kredi seçeneğinde kullanıcılar aylık 62 bin 500 TL ödeme yapıyor. Togg T10F V2, T10F 4More ve T10X 4More modellerinde bu kredi seçeneği kullanılabiliyor. T10X V2 için %0 faizli 500 bin TL kredi kampanyası sizleri bekliyor.

    Bireysel kullanıcılar için;

    • T10F V2, T10F 4More ve T10X 4More için %0 faizli 12 ay vadeli 750 bin TL kredi (62 bin 500 TL taksitle),
    • T10X V2 için %0 faizli 12 ay vadeli 500 bin TL kredi (41 bin 667 TL taksitle),
    • T10X ve T10F V2 için %2,37 faizli 48 ay vadeli 1 milyon 700 bin TL kredi (68 bin 292 TL taksitle),
    • T10X ve T10F V1 için %2,41 faizli 48 ay vadeli 1 milyon 300 bin TL kredi (52 bin 722 TL taksitle),
    • T10X ve T10F 4More versiyonu için %2,32 faizli 36 ay vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi (68 bin 870 TL taksit) seçenekleri sunuluyor.

    Kurumsal kullanıcılar için;

    • T10F V2, T10F 4More için %0 faizli 12 ay vadeli 750 bin TL kredi (62 bin 500 TL taksitle),
    • T10X ve T10F V1 için %2,69 faizli 48 ay vadeli 1 milyon 300 bin TL kredi (49 bin 798 TL taksit);
    • T10X ve T10F V2 ile 4More versiyonu için %2,66 faizli 48 ay vadeli 1 milyon 900 bin TL kredi (72 bin 351 TL taksit) seçenekleri mevcut.

    Togg’un Şubat ayı fiyat listesinde herhangi bir fiyat değişikliği olmadı. Trumore uygulaması üzerinden Togg T10X ve Togg T10F siparişi verebilirsiniz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    riken lastik yorumları kalp kası laktik asit fermantasyonu yapar mı 1000 mbps internet 1.6 dizel jetta alınır mı merkezi sistem ısıtma yönetmeliği boş daire

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum