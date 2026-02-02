Togg’un yeni beyaz renk seçeneği ve faizsiz 750 bin TL kredi kampanyası tanıtıldı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg T10X ve Togg T10F için “Seyhan” adındaki yeni beyaz renk seçeneği satışa çıktı. Ayrıca Togg’un Şubat ayı kredi kampanyası belli oldu.

Togg’un yedinci rengi: Seyhan

Togg’un yeni Seyhan rengi, Adana Çukurova’nın pamuk tarlalarından ilhamla tasarlandı. Daha önce 6 renk seçeneği bulunan Togg’un yedinci rengi Seyhan oldu. Diğer renklerde olduğu gibi bu renk seçeneği de ücretsiz olarak sunuluyor.

Togg Şubat 2026 Kredi Kampanyaları

Şubat ayına özel olarak bireysel ve kurumsal müşterilere %0 faizli ve 12 ay vadeli 750 bin TL kredi seçeneği sunuluyor. Bu kredi seçeneğinde kullanıcılar aylık 62 bin 500 TL ödeme yapıyor. Togg T10F V2, T10F 4More ve T10X 4More modellerinde bu kredi seçeneği kullanılabiliyor. T10X V2 için %0 faizli 500 bin TL kredi kampanyası sizleri bekliyor.

Bireysel kullanıcılar için;

T10F V2, T10F 4More ve T10X 4More için %0 faizli 12 ay vadeli 750 bin TL kredi (62 bin 500 TL taksitle),

T10X V2 için %0 faizli 12 ay vadeli 500 bin TL kredi (41 bin 667 TL taksitle),

T10X ve T10F V2 için %2,37 faizli 48 ay vadeli 1 milyon 700 bin TL kredi (68 bin 292 TL taksitle),

T10X ve T10F V1 için %2,41 faizli 48 ay vadeli 1 milyon 300 bin TL kredi (52 bin 722 TL taksitle),

T10X ve T10F 4More versiyonu için %2,32 faizli 36 ay vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi (68 bin 870 TL taksit) seçenekleri sunuluyor.

Kurumsal kullanıcılar için;

T10F V2, T10F 4More için %0 faizli 12 ay vadeli 750 bin TL kredi (62 bin 500 TL taksitle),

T10X ve T10F V1 için %2,69 faizli 48 ay vadeli 1 milyon 300 bin TL kredi (49 bin 798 TL taksit);

T10X ve T10F V2 ile 4More versiyonu için %2,66 faizli 48 ay vadeli 1 milyon 900 bin TL kredi (72 bin 351 TL taksit) seçenekleri mevcut.

Togg’un Şubat ayı fiyat listesinde herhangi bir fiyat değişikliği olmadı. Trumore uygulaması üzerinden Togg T10X ve Togg T10F siparişi verebilirsiniz.

