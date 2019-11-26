Rusya, ilk elektrikli otomobilini 2020'de satışa sunacak

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Şarj istasyonlarının ve buna bağlı olarak elektrikli araç kullanımının fazla yaygın olmadığı ülkelerden biri olan Rusya, ilk elektrikli otomobilini önümüzdeki yıl satışa sunmaya hazırlanıyor.

Rusya’nın ilk yerli üretim elektrikli otomobili olacak bu küçük aracın ismi Zetta. Rusya Sanayi Bakanı Denis Maturov’a göre Zetta, 2020’nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Küçük boyutlarına rağmen dört kişilik kabine sahip olduğu açıklanan Zetta’nın başlangıç fiyatı yaklaşık 6 bin 400 euro olacak. Bu sayede dünyanın en ucuz elektrikli otomobillerinden biri olacağını söyleyebiliriz.

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Zetta’nın teknik detayları henüz netleşmiş değil. Fakat elektrikli otomobilin maksimum 120 km/s hıza çıkabileceği ve tek şarjla 200 kilometre yol gidebileceği söyleniyor. Bu küçük otomobilin her bir tekerleğinde küçük elektrik motorlarının bulunacağı ve 10 kWh batarya ile donatılacağı, daha büyük bataryalara sahip iki farklı versiyona da sahip olacağı gelen bilgiler arasında.

Rus Bakan'ın açıklamalarına göre Zetta'nın bataryalar hariç tüm parçaları yerli olacak. Bataryalar ise en büyük elektrikli otomobil pazarlarından biri olan Çin'den ithal edilecek. İlk etapta yılda 15 bin elektrikli araç satmayı hedefleyen Rusya, Zetta'yı ilerleyen yıllarda farklı pazarlara da sunmayı düşünüyor.

Türkiye'de durum ne?

Türkiye’nin yerli “elektrikli otomobil” projesinde ise çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz aylarda yerli otomobilin iki boyutlu tasarımının tamamlandığı açıklanmış, prototipi de önümüzdeki aralık ayında göreceğimiz duyurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde nerede üretileceği de açıklanan yerli otomobilin 2022’de üretim bandına çıkacağı belirtiliyor.