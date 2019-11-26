Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rusya, ilk elektrikli otomobilini 2020'de satışa sunacak

    Tesla Cybertruck elektrikli pickup modelinin tanıtılmasının ardından Rus Sanayi Bakanı da "Tesla'ya cevabımız" diyerek Rusya'nın ilk elektrikli otomobili Zetta'yı 2020'de satışa sunacaklarını açıkladı
    5 sa.
    1,2b
    12
    5
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Rusya, ilk elektrikli otomobilini 2020'de satışa sunacak
    Tam Boyutta Gör

    Şarj istasyonlarının ve buna bağlı olarak elektrikli araç kullanımının fazla yaygın olmadığı ülkelerden biri olan Rusya, ilk elektrikli otomobilini önümüzdeki yıl satışa sunmaya hazırlanıyor.

    Rusya’nın ilk yerli üretim elektrikli otomobili olacak bu küçük aracın ismi Zetta. Rusya Sanayi Bakanı Denis Maturov’a göre Zetta, 2020’nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Küçük boyutlarına rağmen dört kişilik kabine sahip olduğu açıklanan Zetta’nın başlangıç fiyatı yaklaşık 6 bin 400 euro olacak. Bu sayede dünyanın en ucuz elektrikli otomobillerinden biri olacağını söyleyebiliriz. 

    Ayrıca Bkz. "2020 Renault Espace, yeni teknolojileriyle tanıtıldı"

    Zetta’nın teknik detayları henüz netleşmiş değil. Fakat elektrikli otomobilin maksimum 120 km/s hıza çıkabileceği ve tek şarjla 200 kilometre yol gidebileceği söyleniyor. Bu küçük otomobilin her bir tekerleğinde küçük elektrik motorlarının bulunacağı ve 10 kWh batarya ile donatılacağı, daha büyük bataryalara sahip iki farklı versiyona da sahip olacağı gelen bilgiler arasında.

    Rus Bakan'ın açıklamalarına göre Zetta'nın bataryalar hariç tüm parçaları yerli olacak. Bataryalar ise en büyük elektrikli otomobil pazarlarından biri olan Çin'den ithal edilecek. İlk etapta yılda 15 bin elektrikli araç satmayı hedefleyen Rusya, Zetta'yı ilerleyen yıllarda farklı pazarlara da sunmayı düşünüyor.

    Türkiye'de durum ne?

    Türkiye’nin yerli “elektrikli otomobil” projesinde ise çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz aylarda yerli otomobilin iki boyutlu tasarımının tamamlandığı açıklanmış, prototipi de önümüzdeki aralık ayında göreceğimiz duyurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde nerede üretileceği de açıklanan yerli otomobilin 2022’de üretim bandına çıkacağı belirtiliyor.



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    profecco 4 sa. en beğenilen
    Biz yapmadan önce Papua Yeni Gine de elektrikli otomobil üretip bize satar gibime geliyor.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    _mp_ 2 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    interwap 2 sa.
    Güzel araç.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ussuz 4 sa.
    İçini görseydik bir de iyiydi. Bu şekilde boyutu pek anlasilmıyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    nikony 4 sa.
    smart a benziyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    profecco 4 sa. en beğenilen
    Biz yapmadan önce Papua Yeni Gine de elektrikli otomobil üretip bize satar gibime geliyor.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. Puffin tarayıcısı iOS platformuna veda etti, yerine Safari’yi tavsiye etti 45 dk. Toshiba tek bir damla kandan 13 kanser türünü doğru teşhis edebilen bir cihaz geliştirdi 1 sa. Bu VA gayet iyi çıktı "Samsung LC32F391 oyuncu monitörü incelemesi" 1 sa. Intel SSD 665p satışa çıkıyor 1 sa. Udemy’de Efsane Cuma indirimleri başladı: Online kurslar yalnızca 24,99 TL 2 sa. Evdeki prizlerden ampullere kadar her yere Amazon'un asistanı geliyor 2 sa. İneklere sanal gerçeklik gözlüğü takıldı 3 sa. 2020 Mercedes-Benz GLA'dan ilk resmi görsel geldi 3 sa. Facebook, Viewpoints uygulaması ile görevlere katılan kullanıcılara ödeme yapacak 4 sa. iPhone 11'e benzeyen Huawei Nova 6 SE'nin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı 4 sa. Bozdoğan Füzesi ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Rusya, ilk elektrikli otomobilini 2020'de satışa sunacak Sonraki MediaTek entegre 5G modemli ilk yonga setini duyurdu: Dimensity 1000 5 sa. İddialı özelliklere sahip Honor V30 5G serisi duyuruldu 6 sa. Honor MagicWatch 2 tanıtıldı: 14 güne varan pil ömrü 6 sa. Haluk Bilginer’e büyük onur: Uluslararası Emmy ödülü kazandı 6 sa. Elon Musk, Tesla Cybertruck'ın camlarının neden kırıldığını açıkladı 7 sa. Nvidia’dan AMD’ye büyük destek 7 sa. Realme, ColorOS 7 ve Android 10 güncelleme takvimini açıkladı 8 sa. 2020 Renault Espace, yeni teknolojileriyle tanıtıldı 8 sa. Nvidia Tesla V100s hızlandırıcısı duyuruldu 9 sa. WhatsApp'ın iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi 9 sa. JJ Abrams: “Skywalker’ın Yükselişi’nin senaryo kopyası Ebay’e düştü!” 10 sa. Boston Dynamics'in robot köpeği, bomba imha timi tarafından kullanılıyor 19 sa. NASA astronotu uzaya çöp bırakırken görüntülendi 19 sa. Apple gelecek yıl 100 milyon 5G iPhone satmayı bekliyor 20 sa. Huawei Watch GT2'den büyük başarı: 45 günde 1 milyondan fazla sattı 20 sa. Qualcomm’a karşı Intel ve MediaTek ortaklığı 21 sa. Huawei iki ayda 7 milyondan fazla Mate 30 satmayı başardı 22 sa. Nvidia macOS üzerinde CUDA desteğini sonlandırıyor 22 sa. Cybertruck siparişleri 200.000'e ulaştı: Tesla hisseleri yükselişte 23 sa. AMD Ryzen Threadripper 3990X’in çıkış tarihi sızdı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Samsung Galaxy S11e tasarımı ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Tesla 146 bin Cybertruck ön siparişi aldı
    DonanımHaber
    AMD Ryzen Master ve işletim sisteminde yer alan çekirdek tanım...
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Bir şişe biranın aslında olması gereken fiyatı 10 - 16 TL değil !
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim