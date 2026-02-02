Eşarj istasyonları 25 bin aracın emisyonunu önlendi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk elektrikli araç şarj ağı operatörü olan Eşarj, yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle sunduğu şarj hizmetleri sayesinde hem çevresel etkiyi azaltıyor hem de kullanıcı deneyimini odağına alan yatırımlarıyla sektördeki konumunu güçlendiriyor. Şirket, 2025 sonu itibarıyla 123 milyon kilogram karbon salımının önlenmesine katkı sağladı. Bu çevresel kazanım, yaklaşık 25 bin fosil yakıtlı aracın bir yıl boyunca trafiğe hiç çıkmamasına eşdeğer bir etki yaratıyor.

Eşarj, yeşil enerjiyle hizmet veriyor

Enerjisa Enerji’nin tamamına sahip olduğu Eşarj, şarj hizmetini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyor ve bu yaklaşımı “kaynaktan tekerleğe” uzanan bütüncül bir sürdürülebilirlik çerçevesiyle ele alıyor. Eşarj, Türkiye’de yeşil enerji sertifikasına sahip ilk şarj operatörü olarak, istasyonlarında kullanılan elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını belgeliyor.

Şarj istasyonlarının yenilenebilir enerji ile desteklenmesi sadece karbon salınımı açısından değil, ekonomik açıdan da çok değerli. Bilindiği üzere Türkiye, fosil yakıtlarının çok büyük kısmını ithal ediyor. Geçtiğimiz kasım ayında yaptığımız analizde elektrikli araçların 1 milyar TL’lik dizel ithalatını engellediğini ortaya koymuştuk.

Altyapı hızla büyüyor

Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek, elektrikli mobilitenin Türkiye’de artık ölçeklenen bir dönüşüm haline geldiğine dikkat çekiyor. Aydilek’in paylaştığı verilere göre, 2024 sonunda 185 bin seviyesinde olan elektrikli araç sayısı, 2025 Aralık itibarıyla 373 binin üzerine çıktı. Aynı dönemde ticari şarj soketi sayısı da 26 binden 38 binin üzerine yükseldi. Eşarj ise yaklaşık 1500 istasyon ve 2500’ün üzerinde soket ile Türkiye genelinde hizmet sunuyor.

Aynı zamanda Eşarj altyapısının yüzde 85’i hızlı (DC) şarj istasyonlarından oluşmakta. İdeal koşullarda Eşarj’ın DC istasyonlarında, elektrikli araçlar bir kahve molası süresinde yüzde 20’den yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Şirket bugüne kadar 2 milyon 650 binden fazla şarj işlemi gerçekleştirmiş durumda.

Eşarj istasyon fiyatları ne kadar?

Eşarj aynı zamanda 1 Şubat itibariyle şarj istasyonlarında yeni tarifeye de geçti. Şirket, yaptığı zam ile AC şarj tarifesini 9,40 TL’den 9,90 TL’ye çıkardı. DC şarj tarifesinde ise 11,50 TL’den 13,50 TL’ye geçildi.

Elektrikli araç şarj istasyonları fiyatlarını görmek için buradaki rehberimize bakabilirsiniz.

Hangi şehirde kaç tane elektrikli araç şarj istasyonu var öğrenmek istiyorsanız ise ilgili içeriğimize göz atabilirsiniz.

