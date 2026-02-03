Ocak 2026'da en çok satan otomobiller belli oldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2026 yılına ilişkin ilk karnesi belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, 2026'nın ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 75.362 adetle yaklaşık yüzde 10 oranında arttı.

11 bin adedin üzerinde elektrikli otomobil satıldı

Tam Boyutta Gör Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 9,14 oranında artarak 61.055 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12,56 artarak 14.307 adet oldu.

SUV'lar 36.786 adet ve yüzde 60,3 pay ile 2026 yılında da ilk sıradaki yerini korudu. Yakıt tipine göre bakıldığında ise benzinli otomobiller yüzde 43,7 payla birinci, hibrit otomobiller ise yüzde 30,7 payla ikinci sırada yer aldı. Ocak 2026'da 11.158 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Elektrikli otomobillerin payı yüzde 18,28 oldu.

Ocak 2026'da en çok otomobil satan markalar

2026 yılının ilk ayında Renault, 8.649 adet satışla ilk sırada yer aldı ve geçen yıla göre yaklaşık yüzde 11 artış kaydetti. Fransız üretici, 2025 yılını da otomobil satışlarında lider kapatmıştı. İkinci sırada ise 7.770 adet otomobil satan Toyota yer alıyor.

Ocak 2026'da en çok otomobil satan markalar🚗 Sıra Marka Adet 1. Renault 8.649 2. Toyota 7.770 3. Volkswagen 5.301 4. Hyundai 4.645 5. BYD 3.866 6. Fiat 2.799 7. Nissan 2.600 8. Opel 2.522 9. Chery 2.257 10. Citroen 2.103

Ocak 2026'da en çok satılan otomobil modelleri🚗

Model bazındaki satışlara baktığımızda ise yine yerli üretim modellerin ilk sıraları kaptığını görmekteyiz. Clio'nun ilk sırada yer aldığı listede Toyota, Corolla ve C-HR modellerini ilk üçe sokmuş durumda. İlk 10 sırada görmeye çok alışık olmadığımız modeller de var. Markaların 2025 ve 2026 stok durumları bu durumda oldukça etkili.

Ocak 2026'da en çok satan otomobiller⭐ Sıra Model Adet 1. Renault Clio 4.556 2. Toyota Corolla 3.775 3. Toyota C-HR 3.200 4. Volkswagen Tiguan 2.200 5. Hyundai i20 2.130 6. Renault Megane Sedan 2.016 7. Nissan Qashqai 1.915 8. Chery Tiggo 8 1.802 9. Fiat Egea Cross 1.425 10. BYD Atto 2 1.382

