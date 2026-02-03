Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ocak 2026'da en çok satan otomobiller belli oldu

    Açıklanan resmi verilere göre Türkiye otomobil pazarı Ocak 2026'da yüzde 9,14 oranında artarak 61.055 adet oldu. Peki ilk ayda en çok otomobil satan markalar hangileri? İşte detaylar:

    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2026 yılına ilişkin ilk karnesi belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, 2026'nın ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 75.362 adetle yaklaşık yüzde 10 oranında arttı.

    11 bin adedin üzerinde elektrikli otomobil satıldı

    ocak-2026-en-çok-satılan-otomobiller Tam Boyutta Gör
    Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 9,14 oranında artarak 61.055 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12,56 artarak 14.307 adet oldu.

    SUV'lar 36.786 adet ve yüzde 60,3 pay ile 2026 yılında da ilk sıradaki yerini korudu. Yakıt tipine göre bakıldığında ise benzinli otomobiller yüzde 43,7 payla birinci, hibrit otomobiller ise yüzde 30,7 payla ikinci sırada yer aldı. Ocak 2026'da 11.158 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Elektrikli otomobillerin payı yüzde 18,28 oldu.

    Ocak 2026'da en çok otomobil satan markalar

    2026 yılının ilk ayında Renault, 8.649 adet satışla ilk sırada yer aldı ve geçen yıla göre yaklaşık yüzde 11 artış kaydetti. Fransız üretici, 2025 yılını da otomobil satışlarında lider kapatmıştı. İkinci sırada ise 7.770 adet otomobil satan Toyota yer alıyor.

    Ocak 2026'da en çok otomobil satan markalar🚗
    Sıra Marka Adet
    1. Renault 8.649
    2. Toyota 7.770
    3. Volkswagen 5.301
    4. Hyundai 4.645
    5. BYD 3.866
    6. Fiat 2.799
    7. Nissan 2.600
    8. Opel 2.522
    9. Chery 2.257
    10. Citroen 2.103

    Ocak 2026'da en çok satılan otomobil modelleri🚗

    Model bazındaki satışlara baktığımızda ise yine yerli üretim modellerin ilk sıraları kaptığını görmekteyiz. Clio'nun ilk sırada yer aldığı listede Toyota, Corolla ve C-HR modellerini ilk üçe sokmuş durumda. İlk 10 sırada görmeye çok alışık olmadığımız modeller de var. Markaların 2025 ve 2026 stok durumları bu durumda oldukça etkili.

    Ocak 2026'da en çok satan otomobiller⭐
    Sıra Model Adet
    1. Renault Clio 4.556
    2. Toyota Corolla 3.775
    3. Toyota C-HR 3.200
    4. Volkswagen Tiguan 2.200
    5. Hyundai i20 2.130
    6. Renault Megane Sedan 2.016
    7. Nissan Qashqai 1.915
    8. Chery Tiggo 8 1.802
    9. Fiat Egea Cross 1.425
    10. BYD Atto 2 1.382
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    umut verip ah almak obd2 ecu bağlantı sorunu çözümü server kayıtlı ne demek çin'de üniversite okumak citroen c4 paket sıralaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook Go 15
    Asus VivoBook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum