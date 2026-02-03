Ocak 2026'da en çok satan otomobiller belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2026 yılına ilişkin ilk karnesi belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, 2026'nın ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 75.362 adetle yaklaşık yüzde 10 oranında arttı.
11 bin adedin üzerinde elektrikli otomobil satıldı
SUV'lar 36.786 adet ve yüzde 60,3 pay ile 2026 yılında da ilk sıradaki yerini korudu. Yakıt tipine göre bakıldığında ise benzinli otomobiller yüzde 43,7 payla birinci, hibrit otomobiller ise yüzde 30,7 payla ikinci sırada yer aldı. Ocak 2026'da 11.158 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Elektrikli otomobillerin payı yüzde 18,28 oldu.
Ocak 2026'da en çok otomobil satan markalar
2026 yılının ilk ayında Renault, 8.649 adet satışla ilk sırada yer aldı ve geçen yıla göre yaklaşık yüzde 11 artış kaydetti. Fransız üretici, 2025 yılını da otomobil satışlarında lider kapatmıştı. İkinci sırada ise 7.770 adet otomobil satan Toyota yer alıyor.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|8.649
|2.
|Toyota
|7.770
|3.
|Volkswagen
|5.301
|4.
|Hyundai
|4.645
|5.
|BYD
|3.866
|6.
|Fiat
|2.799
|7.
|Nissan
|2.600
|8.
|Opel
|2.522
|9.
|Chery
|2.257
|10.
|Citroen
|2.103
Ocak 2026'da en çok satılan otomobil modelleri🚗
Model bazındaki satışlara baktığımızda ise yine yerli üretim modellerin ilk sıraları kaptığını görmekteyiz. Clio'nun ilk sırada yer aldığı listede Toyota, Corolla ve C-HR modellerini ilk üçe sokmuş durumda. İlk 10 sırada görmeye çok alışık olmadığımız modeller de var. Markaların 2025 ve 2026 stok durumları bu durumda oldukça etkili.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Renault Clio
|4.556
|2.
|Toyota Corolla
|3.775
|3.
|Toyota C-HR
|3.200
|4.
|Volkswagen Tiguan
|2.200
|5.
|Hyundai i20
|2.130
|6.
|Renault Megane Sedan
|2.016
|7.
|Nissan Qashqai
|1.915
|8.
|Chery Tiggo 8
|1.802
|9.
|Fiat Egea Cross
|1.425
|10.
|BYD Atto 2
|1.382