    BYD, Macaristan'daki otomobil fabrikasında deneme üretimine başladı

    BYD, Macaristan'daki yeni fabrikasında deneme üretimine başladı. Seri üretim ikinci çeyrekte başlayacak ve ilk model olarak elektrikli kompakt Dolphin Surf Avrupa’da üretilecek.

    BYD, Macaristan'daki fabrikasında deneme üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    BYD, Macaristan’ın Szeged şehrindeki yeni fabrikasında deneme üretimine başladı. Szeged Belediye Başkanı László Botka'nınaçıklamasına göre fabrikanın seri üretime ikinci çeyrekte geçmesi bekleniyor.

    BYD, daha önceki açıklamasında Macaristan’daki üretime 2025 yılı bitmeden başlamayı planladığını duyurmuştu. Ancak şirket, başlangıçta planlanan takvime göre biraz gecikse de Ocak 2026 sonu itibarıyla fabrikanın deneme üretimi resmen başladı.

    Fabrikanın üretimi birkaç yıl içinde yıllık 200 bin araç kapasitesine ulaşacak. Buna paralel olarak istihdam da kademeli olarak artırılacak. Şu anda fabrikada 960 çalışan görev yapıyor. Verilen bilgiye göre bunların çoğunluğu yerel işçiler olsa da Asyalı misafir işçiler de mevcut.

    Macaristan’daki üretim hattından çıkması beklenen ilk model, Çin’de BYD Seagull adıyla satılan Dolphin Surf. Bu bilgiyi BYD üst yöneticisi Stella Li, Münih’te düzenlenen IAA etkinliğinde paylaşmıştı. BYD, Dolphin Surf’ün “Avrupa için Avrupa’da üretilen ilk BYD araç” olacağını açıklamıştı.

    Sonuç olarak; BYD'nin Avrupa'daki yükselişini hızlandıracak ilk kapı olan Macaristan'da üretim çok yakın. Şirketin Avrupa'ya yönelik ikinci otomobil fabrikası Türkiye'de kurulacak ancak 6 ay önce başlaması gereken projede hala somut bir ilerleme yok. Çinli üreticinin Avrupa'daki üçüncü otomobil fabrikası için de İspanya'yı değerlendirdiği konuşuluyor.

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

