2021 Mercedes-Benz S-Serisi tanıtıldı: Yeni tasarım, gelişmiş teknolojiler ve daha güçlü motorlar

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Alman otomotiv devi Mercedes, uzunca bir teaser sürecinin ardından nihayet yeni nesil S-Serisi üzerindeki örtüyü tamamen kaldırdı. 2021 Mercedes-Benz S-Serisi, her zaman olduğu gibi hem tasarım hem de teknoloji bakımından pek çok yeniliği beraberinde getirdi.

W223 kodlu yeni nesil S-Serisi’nin tasarımına baktığımızda oldukça sade ve akıcı hatlara sahip olduğunu görüyoruz. Sensörlerle bezeli yeni ön panjur, eski nesildekine göre incelen aydınlatmalar ve lüks otomobilin modern görünümüne ayak uyduracak biçimde revize edilen ön tampon, yeni S-Serisi’nde gördüğümüz değişikliklerden. Yenilenen farlarda Martix LED teknolojisinin standart olarak sunulduğunu, çeşitli uyarıları yola yansıtarak sürücüyü bilgilendiren Dijital Light isimli farların da opsiyon yeni S-Serisi’nde yer aldığını belirtelim.

Çapı 18 ila 21 inç arasında değişen jantlarla tercih edilebilen yeni S-Serisi’nde kullanılan stoplar nedeniyle arka bölüm bizlere yeni CLS’yi anımsatıyor. Yine oldukça sade ve akıcı tasarlanan bu bölüm de hem stop lambalarının üst bölümünü hem de egzoz çıkışlarını saran krom detaylarla dikkat çekici hale getirilmiş. LED stoplarında da 3D grafiklere yer verilen yeni nesil S-Serisi’nde opsiyon olarak sunulan gömülü kapı kolları ve hava akışını iyileştirecek biçimde tasarlanan yan aynalar sayesinde 0.22 gibi oldukça iyi bir hava sürtünme katsayısı elde edilmiş.

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Tasarımsal olarak değişen 2021 Mercedes-Benz S-Serisi’nin boyutlarında da artış yaşanmış. Lüks sedanın uzunluğu 5.179 mm’ye, aks mesafesiyse 3.106 mm’ye ulaşmış. Artan ölçüler sayesinde yeni S-Serisi’nde sunulan dirsek mesafesi sürücü için 38 mm, arka yolcular için 23 mm artırılmış. Ayrıca arka yolcuların baş mesafesi de 16 mm kadar iyileştirilmiş. Yeni S-Serisi’nin bagaj hacmi de 20 litre artışla 550 litreye yükselmiş. Tabii ki bu değerler yeni S-Serisi’nin standart versiyonu için geçerli. Uzun aks mesafeli versiyonun boyu standart versiyondan 110 mm daha fazla.

2021 Mercedes-Benz S-Serisi’nin dikkat çeken özelliklerinden biri süspansiyon sisteminde karşımıza çıkıyor. Yol durumunu milisaniyeler içinde okuyup aracın yüksekliğini duruma göre otomatik olarak ayarlayan aktif süspansiyon sistemi artık Pre-Safe Impulse Side fonksiyonuna sahip. Bu fonksiyon, yandan alınabilecek bir darbe hissettiğinde, darbenin geleceği tarafı 8 cm’ye kadar yükselterek yolcuları korumayı hedefliyor.

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Yeni S-Serisi’nde karşımıza çıkan bir başka yenilik de yönlendirilebilir arka aks sistemi. Müşteriler, opsiyonel olarak sunulan bu özelliği iki farklı şekilde tercih edebiliyor. Bu seçenekler arka tekerleklerin sırasıyla 4.5 ve 10 derece açılandırılabilmesini sağlıyor. Bu sayede yeni S-Serisi’nin yol tutuşu iyileştirilirken aynı zamanda manevra kabiliyeti de iyileştiriliyor. Dönüş çapları 12.2 ile 12.8 metre arasında değişen 2021 Mercedes-Benz S-Serisi modelleri bu opsiyonla tercih edildiğinde bu değerler 10.5 ve 10.9 metreye kadar iniyor.

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Alman üreticinin dünyada bir ilk olarak nitelendirdiği, arka yolcuları önden gelebilecek darbelere karşı koruyan hava yastıklarının da opsiyon olarak sunulduğu 2021 Mercedes-Benz S-Serisi’nin iç mekanı da baştan yaratıldı. Lüks yatlardan esintiler taşıyan alanda sürücünün hemen önünde 12.3 inç boyutunda dijital gösterge ekranı görmekteyiz. Bu ekran, opsiyonel olarak özel bir gözlük gerektirmeyen 3D moduyla tercih edilebiliyor. Bunun yanında orta konsolun neredeyse tamamını kaplayan 12.8 inç boyutunda dokunmatik bilgi-eğlence ekranı da mevcut. OLED teknolojisinin tercih edildiği bu ekran, geleneksel LCD panellerle karşılaştırıldığında daha derin siyahlar, daha doğal renkler ve kesin grafikler sunmanın yanı sıra enerji sarfiyatını da yüzde 30 civarında azaltıyor.

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2021 S-Serisi’ndeki en önemli özelliklerinden biri de şüphesiz ki yeni nesil MBUX bilgi-eğlence sistemi. Her bir koltuktan “Hey Mercedes” komutuyla aktif edilebilen ve artık 27 farklı dili anlayabilen sistem ayrıca lüks otomobilde bulunan 5 farklı ekrandan da kontrol edilebiliyor. Bu ekranlar arasında yukarıda saydığımız dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranlarının yanı sıra ön koltuk sırtlarındaki 11.6 inçlik ekranlar ve arka taraftaki MBUX tableti bulunuyor. Sürüşle ilgili bilgilerin, uyarıların, navigasyon bilgisinin yer aldığı artırılmış gerçeklik destekli head-up display’in de yeni S-Serisi’ndeki teknolojik özelliklerden biri olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

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2021 Mercedes-Benz S-Serisi, kullanılan Radar, Lidar ve Ultrasonik sensörler sayesinde seviye 3 otonom sürüşü destekliyor. Söz konusu sistemin yoğun trafik sıkışıklığı ve otoyolların izin verilen kısımlarında kontrolü ele alabileceği söyleniyor. Mercedes, otonom sürüş modunda kullanıcının dikkati elden bırakmaması ve sistemin kontrolü sürücüye devretmesi gereken durumlarda hazır bulunması gerektiğinin altını çiziyor. Yeni S-Serisi’nin ileriki aşamada otomatik çağırma fonksiyonuna kavuşacağı da gelen bilgiler arasında.

Yeni Mercedes-Benz S-Serisi’nin kaputu altındaki seçenekler ilk etapta sıralı altı silindirli benzinli ve dizel motorlardan oluşacak. Avrupa’daki müşteriler S450, S500, S350d, S350d 4Matic ve S400d 4Matic gibi modelleri tercih edebilecek. S450 ve S500 versiyonlarında sırasıyla 367 beygir ve 435 beygir güç üreten 3.0 litre benzinli motor bulunuyor. 48V hafif hibrit sistemi de bu motorlara 22 beygire kadar ek güç sağlıyor.

S350d ve S400d versiyonlarındaki 2.9 litre dizel motorlar sırasıyla 286 beygir/600 Nm ve 330 beygir/700 Nm güç ve tork üretiyor. Tüm versiyonlarda 9 ileri otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. 48V hafif hibrit desteğine sahip 496 beygirlik V8 motorlu S580 4Matic’in ilerleyen zamanlarda geleceğini belirten Mercedes, 100 km’ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunan S580e şarj edilebilir hibritin de ileride seriye katılacağının altını çizdi.

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