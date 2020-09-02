Makyajlı Hyundai Kona tanıtıldı: Yeni tasarım, güncel motorlar ve N Line versiyonu

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Hyundai, kısa süre önce resmi ipucu görsellerini paylaştığı makyajlı Kona konusunda bizleri fazla bekletmedi ve B-SUV sınıfındaki temsilcisinin yenilenen yüzünü gösterdi. Makyajlı Hyundai Kona, yeni Kona N Line versiyonunu da beraberinde getirdi.

Makyajlı Hyundai Kona’da genel şekil itibariyle güncel modeldeki yapıyı koruyan Koreli marka, ön taraf ağırlıklı olmak üzere detaylarda oynamalar yapmış. Yeniden tasarlanan LED gündüz farları, daha geniş bir siyah ızgara, üç parçalı hale getirilen yeni LED farlar ve revize edilen tampon bölümü bu alanda göze çarpan detaylardan. Makyajlı Kona’nın arka bölümünde ise grafikleri elden geçirilen yeni stoplar dikkat çekiyor. 16, 17 ve 18 inçlik jant seçenekleri de makyajlı Kona’nın özelliklerinden.

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Yeni Kona N Line’ı standart versiyondan ayıran tasarımsal farklılıklar mevcut. Daha sportif detaylara sahip gövde renginde tampon, N tasarımı aerodinamik ön lip ve tampon kenarındaki yüzgeçler, kaputun ucundaki üç bölmeden oluşan hava girişi ve 18 inç jantları bu detaylar arasında göstermek mümkün. Ayrıca standart modelde ızgaranın üstüne taşınan logonun Kona N Line’da ızgaraya alındığını ve bu alandaki desenlerin de değiştiğini söylemek mümkün.

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Makyaj operasyonu Hyundai Kona’nın iç mekanına da yansımış. Bu alanda 10.25 inç dijital gösterge ekranı ve opsiyonel olarak 10.25 inç boyutunda tercih edilebilen merkez multimedya ekranı bizleri karşılıyor. Konsolun merkezine tablet şeklinde konumlandırılan ekranda “bölünmüş ekran” fonksiyonu da mevcut. Ambiyans aydınlatmasının yanı sıra yeni renk ve materyal seçenekleri de makyajlı Hyundai Kona’nın iç mekanındaki güncellemeler arasında.

Makyajlı Hyundai Kona’nın güvenlik teknolojileri tarafında Koreli markanın SmartSense isimli aktif sürüş yardımcılarını görmekteyiz. Kör nokta çarpışmadan kaçınma sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, dur-kalk özellikli akıllı hız sabitleyici, şerit takip asistanı, akıllı hız limiti uyarısı, güvenli çıkış asistanı, arka koltuk uyarısı ve ön çarpışmadan kaçınma asistanı gibi özellikler makyajlı Kona’da görev yapan güvenlik teknolojileri arasında.

Makyajlı Hyundai Kona’nın motor seçeneklerinde de güncellemeler mevcut. Serinin tepesinde 194 beygir güç üreten 1.6 litre T-GDI Smartstream motor bulunuyor. 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilen motor önden veya dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabiliyor. 48V hafif hibrit teknolojisine sahip 1.6 litre Smartstream dizel motor da makyajlı Kona’nın seçenekleri arasında. 134 beygir güç üreten motor 7 ileri çift kavramalı veya Hyundai’nin 6 ileri akıllı manuel şanzımanı (iMT) ile tercih edilebiliyor. Bu versiyonda da dört tekerlekten çekiş sistemi opsiyonel.

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Makyajlı Kona ailesinin giriş seviyesinde 118 beygir güç üreten 1.0 litre T-GDI Smartstream benzinli motor bulunuyor. Küçük hacimli bu motor da Hyundai’nin 6 ileri akıllı manuel şanzımanı ve 48V hafif hibrit teknolojisiyle kombine edilmiş. Eğer müşteriler 1.0 litrelik motoru hafif hibrit desteği olmadan tercih etmek isterse, 7 ileri çift kavramalı veya 6 ileri manuel şanzıman arasında seçim yapabiliyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi de yine bu versiyonda opsiyonel.

Son olarak, makyajlı Hyundai Kona’da 1.6 litre GDI ünite, bir elektrik motoru ve 1.56 kWh bataryadan oluşan Kona Hybrid versiyonu da bulunuyor. Toplamda 138 beygir güce sahip olan Kona Hybrid, 6 ileri çift kavramalı şanzıman kombinasyonu ve önden çekiş seçeneğiyle sunuluyor. Yeni motor seçeneklerinin yanı sıra makyajlı Kona’nın süspansiyon sisteminde sürüş konforunu artıracak güncellemeler yapıldığı da gelen bilgiler arasında. Ayrıca direksiyon sistemi ve yalıtım konularında da iyileştirmeler söz konusu.

Makyajlı Hyundai Kona, yıl bitmeden Avrupa’da satışa sunulmuş olacak.

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