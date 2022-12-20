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    2023'te en çok beklenen oyunlar | Oyun Muhabbeti 0. Bölüm

    2023 yılına şu anda baktığımızda gerçekten dolu dolu bir oyun yılının bizleri beklediğini görebiliyoruz. Biz de bu videomuzda 2023 yılında çıkacak oyunlardan en çok beklediklerimizi sıraladık.

    Bir yılın daha sonuna geliyoruz ve oyuncular olarak gözümüzü 2023 yılına dikmiş durumdayız. Şu an için geleceğini bildiğimiz oyunlara baktığımızda bile son yılların en iyi yıllarından birisi olacağını görebiliyoruz. Biz de yeni kanalımızda ve yeni programımızda bu konuyu konuşalım istedik. 

    Oyun Muhabbeti bizleri takip edenlerin zaten geçmiş yıllardan bildiği bir seri ve bu seriyi canlandırmaya karar verdik ama ufak bir farkla. Bundan sonra Oyun Muhabbeti'nin her bölümünde sektörden, tanıdığınız isimlerden bir konuk ağırlayacağız ve seçtiğimiz konuyu konuk ile konuşacağız. Pilot bölümümüz yani 0. bölümümüzü ise kendi içimizde yapmak istedik ancak diğer bölümlerde konuklar bizlere eşlik edecek.

    2023 yılında çıkacak oyunlara dönecek olursak gerçekten güzel bir yıl bizleri bekliyor. Video bahsetmediğimiz oyunlar da mevcut ancak bunun sebebi video çektiğimiz tarih The Game Awards töreninden önceydi. Bu yüzden Star Wars Jedi Survivor, Armored Core gibi oyunlardan ne yazık ki bahsedemedik. 2023 yılında çıkacak oyunlara şöyle bir baktığımızda ise öne çıkanlar şöyle:

    2023 Yılında Çıkacak Oyunlar

    1. Diablo 4
    2. Starfield
    3. Hogwarts Legacy
    4. Resident Evil 4 Remake
    5. Marvel's Spider-Man 2
    6. Baldur's Gate 3
    7. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
    8. Star Wars Jedi Survivor
    9. Armored Core
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