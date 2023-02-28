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    2023 Yılı Web Hosting Trendleri

    Bir web sitesini yayına almadan önce güvenilir bir hosting sağlayıcı seçmek, yapılacaklar listenizin her zaman en başında olmalıdır.                                         
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    2023 Yılı Web Hosting Trendleri Tam Boyutta Gör

    Tam da bu noktada seçiminizi yapmanıza yardımcı olmak için teknoloji, uygulama, fiyatlandırma, pazar vb. gibi hosting alanındaki en son gelişmeleri sizin için detaylı şekilde inceleyeceğiz.

    Web Hosting Trendleri 2023

    İşletmeniz için ideal hosting çözümünü seçmek için web hosting alanındaki en son gelişmeler hakkında güncel bilgilere sahip olmanız çok önemlidir. Bu noktada seçiminize yardımcı olmak için aşağıdaki listede web hosting ile ilgili göz önünde bulundurulması gereken trendleri bulabilirsiniz:

    1- Yönetilen web hosting

    Allied Market Research tarafından hazırlanan kapsamlı bir rapora göre, çevrimiçi varlıklarını oluşturan KOBİ'lerin sayısındaki artış, web hosting endüstrisinin büyümesinin temel itici faktörlerinden biridir. Bu tür işletmeler genellikle bir web sitesi kurmak ve yönetmek için dahili BT personeline veya teknik becerilere sahip olmadığından, yönetilen çözümler için web hosting sağlayıcılarına yönelir.

    Bu sektördeki potansiyeli fark eden web hosting sağlayıcılar, e-posta hesap kurulumu ve yönetimi, yedekleme ve güvenlik, web sitesi geliştirme, grafik tasarım ve küçük şirketlerin çevrimiçi büyümesine yardımcı olabilecek diğer her şeyi yönetilen hosting hizmet yelpazesinin bir parçası olarak sunar.

    Tam da bu artan ihtiyaç ve talepten dolayı yönetilen web hosting pazarının her geçen gün büyümesi bekleniyor. 2020'de 223 milyar dolar olan pazar payının 2025 yılına kadar 329,1 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. 

    Eğer size özel, kaliteli bir yönetilen hosting hizmeti arıyorsanız Niobe Hosting firmasının linkini aşağıda sizinle paylaşıyoruz.

    Yönetilen Hosting: https://www.niobehosting.com/   

    2- Cloud hosting

    Web sitelerinin tek bir fiziksel sunucu yerine bir sunucu ağı üzerinde barındırılmasını gerektiren bulut barındırma kullanımının 2023 yılında yaygın bir şekilde benimsenmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

    Çünkü cloud hosting, bir dizi avantajla birlikte gelir; bunlardan en dikkate değerlerinden bazıları ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve maliyet verimliliğidir.

    3- Güvenlik

    Siber güvenliğin web hosting endüstrisini giderek daha fazla etkilemesinin nedenlerinden biri, küçük işletme web sitelerinin siber saldırılardan daha sık etkilenmesidir. En büyük ve en yıkıcı olan siber saldırılar hala milyonlarca kullanıcının verilerini barındıran büyük şirketleri ve hizmetleri hedef alsa da, KOBİ'ler giderek daha fazla hedef haline gelmektedir.

    2022 tarihli SiteLock Website Security raporuna göre, WordPress sitelerin kötü amaçlı yazılımlardan etkilenme olasılığı, CMS olmayan sitelere göre 39 kat daha fazladır. Buna ek olarak, WordPress sitelerin %9'unda en az bir güvenlik açığı olduğu tespit edilmiştir. Rapordaki en endişe verici istatistik ise, KOBİ'lerin %48'inin siber saldırıya uğramak için çok küçük olduklarını düşünmesidir. Fakat KOBİ'ler ayda 228 milyon siber tehditle karşı karşıya kaldığı için her web sitesi sahibinin güvenliğe odaklanması gerekliliği oldukça açıktır. 

    Rakamlardan da anlayacağınız gibi artan sayıda siber tehdidin bir sonucu olarak, web hosting güvenliğin öneminin 2023'te de artmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.

    Bu yüzden bir hosting planı satın almadan önce SSL (Secure Sockets Layer) şifreleme ve sık sık güvenlik yükseltmeleri gibi sağlam güvenlik özellikleri sağlayan bir web hosting hizmeti seçtiğinizden emin olmanız gerekir.

    4- Yapay zeka (AI)

    Web hosting’de yapay zekanın kullanımı yeni bir uygulama değildir, ancak kesinlikle en hızlı gelişen uygulamalardan biridir. AI uygulamaları, Technavio'nun Web Hosting Market Research Raporu’nda en önemli pazar payı trendlerinden biri olarak tanımlanmıştır. Rapor, web sitesi güvenliğini artırmak ve performansı iyileştirmek için yapay zekayı tahmine dayalı analitik ve makine öğrenimi ile birlikte kullanmanın faydalarını vurgulamaktadır.

    Web hosting sağlayıcılar, gelişmiş AI araçları ile performans düşüşlerini önlemek için şüpheli davranışlar hakkında otomatik uyarılar ve derinlemesine trafik analizi sağlayabilir. Yapay zeka, potansiyel sorunları belirlemeye ve bunların gerçekleşmesini önlemeye yardımcı olan kendi kendini onaran sistemleri de etkinleştirebilir. 

    Tüm bu avantajlardan dolayı 2023 yılında yapay zekanın web hosting de daha önemli bir rol oynayacağı tahmin edilmektedir.

    5- 5G

    2023 yılında, 5G ağlarının konuşlandırılmasının web hosting üzerinde büyük bir etkisi olacağı tahmin edilmektedir.

    Daha yüksek hız ve daha düşük gecikme süresinin bir sonucu olarak 5G, uç bilgi işlem gibi yeni hosting teknolojilerinin ve çözümlerinin uygulanmasını mümkün kılacaktır.

    6- Ölçeklenebilirlik

    Web hosting’de ölçeklenebilirliğin öneminin, işletmelerin devam eden genişleme ve gelişiminin doğrudan bir sonucu olarak 2023'te de artacağı tahmin edilmektedir.

    Bu noktada gelecekte bir noktada şirketinizin büyümesini karşılayabilecek bir hosting seçeneği seçtiğinizden emin olmanız gerekir.

    7- Çevre dostu olma

    2023 yılında, hostingin çevre üzerindeki etkisinin daha önemli bir faktör olacağı tahmin edilmektedir. Bu noktada yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan ve çevreye duyarlı politika ve prosedürleri olan web hosting şirketlerini daha popüler hale gelmesi beklenmektedir.

    8- Kişiselleştirme

    2023'te, işletmelerin bireysel taleplerini karşılamak için daha fazla kişiselleştirilmiş çözüm sunan hosting sağlayıcılara yönelmesi beklenmektedir. Kişiselleştirilmiş hizmetlere yönelik artan talebe yanıt olarak daha çok hosting firmasının kişiselleştirilmiş hizmetler sunacağı tahmin edilmektedir.

    9- Konteynerleştirme

    Bir yazılımın yürütmek için ihtiyaç duyulan her şeyi içeren küçük, kendi kendine yeten ve taşınabilir paketler olan container'ların kullanımının 2023 yılında web hosting endüstrisinde giderek yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir.

    Neden mi?

    Çünkü kapsayıcılar, hosting altyapılarının etkinliğini ve ölçeklenebilirliğini artırmaya yardımcı olma potansiyeline sahiptir.

    10- Hibrit hosting

    2023 yılında bulut ve kurum içi hosting gibi çeşitli hosting çözümlerinin birleşimini içeren hibrit hosting’in giderek yaygınlaşacağı öngörülmektedir.

    Şirket içi hostingin kontrolü ve güvenliği ile birlikte bulut hostingin uyarlanabilirliği ve ölçeklenebilirliği, hibrit hostingi her iki dünyanın da en iyisini isteyen işletmeler için çekici bir seçenek haline getirecektir

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 5 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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