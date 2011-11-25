Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

24 Kasım Öğretmenler Günü Özel Hediyesi Avea'dan

7 yıl
6,4b
1
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

24 Kasım Öğretmenler Günü Özel Hediyesi Avea'dan

Yarınların teminatı öğretmenlere en özel hediye Avea'dan. Avea, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü "Eğitimciler Tarifesi "ile kutluyor

Avea, Eğitimciler Tarifesi ile tüm öğretmenlere ve eğitimcilere ayda 35 TL'ye tarife içi ve Avea Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarifesi hatlarıyla sınırsız, her yöne 800 dakika ve sabit hatlarla 800 dakika konuşma imkanını sunuyor

Türkiye'nin en genç ve dinamik Mobil operatörü Avea'dan, geleceğin teminatı öğretmenlere "24 Kasım" süprizi. Türkiye'nin yarınlarını yetiştiren öğretmenler, Avea’nın onlara özel geliştirdiği "Eğitimciler Tarifesi" ile daha avantajlı konuşacak.

Eğitimciler Tarifesi'nden Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların çalışanları ile Özel Eğitim Kurumları'nda çalışanlar dahil olmak üzere tüm öğretmenler ve eğitimciler faydalanabilecek.

Aylık KDV, ÖİV dahil 35 TL'ye tarife içi ve Avea Milli Eğitim Bakanlığı tarifesi hatlarıyla sınırsız görüşme süresi sunan "Eğitimciler Tarifesi", her yöne 800 dakika ve sabit hatlarla 800 dakika arama imkanı da veriyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bu özel tarifeyle, tüm eğitimciler ile birlikte kutlayan Avea'nın sunduğu bu tarifeden faydalanmak için belirtilen kurumlara ait kimliklerle en yakın Avea bayisine başvurmak yeterli olacak.


Yorum Yaz yoruma kapalı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim