24 Kasım Öğretmenler Günü Özel Hediyesi Avea'dan

Yarınların teminatı öğretmenlere en özel hediye Avea'dan. Avea, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü "Eğitimciler Tarifesi "ile kutluyor

Avea, Eğitimciler Tarifesi ile tüm öğretmenlere ve eğitimcilere ayda 35 TL'ye tarife içi ve Avea Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarifesi hatlarıyla sınırsız, her yöne 800 dakika ve sabit hatlarla 800 dakika konuşma imkanını sunuyor

Türkiye'nin en genç ve dinamik Mobil operatörü Avea'dan, geleceğin teminatı öğretmenlere "24 Kasım" süprizi. Türkiye'nin yarınlarını yetiştiren öğretmenler, Avea’nın onlara özel geliştirdiği "Eğitimciler Tarifesi" ile daha avantajlı konuşacak.

Eğitimciler Tarifesi'nden Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların çalışanları ile Özel Eğitim Kurumları'nda çalışanlar dahil olmak üzere tüm öğretmenler ve eğitimciler faydalanabilecek.

Aylık KDV, ÖİV dahil 35 TL'ye tarife içi ve Avea Milli Eğitim Bakanlığı tarifesi hatlarıyla sınırsız görüşme süresi sunan "Eğitimciler Tarifesi", her yöne 800 dakika ve sabit hatlarla 800 dakika arama imkanı da veriyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bu özel tarifeyle, tüm eğitimciler ile birlikte kutlayan Avea'nın sunduğu bu tarifeden faydalanmak için belirtilen kurumlara ait kimliklerle en yakın Avea bayisine başvurmak yeterli olacak.

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