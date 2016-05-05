25 yıllık Compaq LTE 5280 dizüstü ile McLaren arasındaki ilginç ilişki

Zaman zaman on yıllık teknolojilerin, bir şekilde farklı sektörlerde ayakta kalmayı başardığını okuyoruz. Örneğin Windows 8 işletim sisteminin yaygınlaşma hamleleri önündeki en büyük engelin, halen Windows XP kullanan ATM sistemleri olduğunu öğrenmiştik. Bu sistemlerin çoğu halen Windows XP üzerinde çalışıyor.

Yeni bir işletim sistemi çıktığında, kurumlar genelde bu sisteme ayak uydurmak için altyapılarını değiştirmek zorunda kalıyor. Bununla birlikte değiştiremeyecek kadar değerli altyapılarınız varsa, mevcut teknolojiyi uzun yıllar kullanmak zorundasınız. Compaq ve McLaren ilişkisi de buradan başlıyor.

McLaren F1

McLaren F1 spor otomobilinin ünvanı herkesin malumudur. 1992 yılında piyasaya çıkan F1, dünyanın en iyi spor otomobili olarak görülüyordu. 1998 yılına kadar üretimde kalan McLaren F1, 2005 yılına kadar da dünyanın en hızlı otomobili ünvanını taşımıştı.

Karbon fiber monokok gövde kullanan ilk üretim otomobili ünvanının da sahibi McLaren F1, ayrıca Kevlar gibi yüksek teknolojileri titanyum, altın, magnezyum gibi pahalı materyaller ile bir araya getirmişti. Firma toplamda 106 F1 aracı üretti ve halen 100 adedi bugün kullanımda bulunuyor.

Compaq LTE 5280

Araç ilk piyasaya çıktığında, elbette en son teknoloji ürünü olan mikroçipler ile donatılmıştı. Aracın bakımı ise yine o dönemin en iyisi olan Compaq LTE 5280 dizüstü bilgisayarı ile yapılıyordu. DOS tabanlı bu cihazda bulunan özel geliştirilmiş CA kartı da, sistem yazılımı ile araç yazılımı arasında bir arayüz görevi görüyordu.

Aradan 25 yıl gibi bir zaman geçti ve Compaq LTE 5280, bölümü fiyatı yaklaşık 13 milyon dolar civarında bulunan McLaren F1 araçlarının halen bu sistem üzerinde bakımını yapıyor. Zira bugüne kadar yeni bir sisteme geçiş yapmak, aracın altyapısında da önemli değişiklikler yapmayı gerektiriyordu. Bu yüzden, Compaq LTE 5280 modellerini sürekli çalışır durumda tutmak gerekiyor zira bozulduğu zaman başka bir modelini bulmak oldukça zor. Zaten Compaq diye bir firma da artık mevcut değil.

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MSO ekibi, bununla birlikte yeni bir arayüz üzerinde çalışmaya başlamış zira gelecekte bu süper arabaların tamir bakımı iyice zorlaşabilir. O zaman kadar da yine emektar Compaq LTE 5280 modeli en önemli yardımcıları olmaya devam edecek.