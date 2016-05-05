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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

25 yıllık Compaq LTE 5280 dizüstü ile McLaren arasındaki ilginç ilişki

Artık kullandığımız elektronik cihazlar en fazla 3 veya 4 yıllık oluyor. Peki dünyanın en önemli otomobil üreticilerinden birisinin 25 yıllık bilgisayar kullandığını biliyor muydunuz?
3 yıl
5,7b
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8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Zaman zaman on yıllık teknolojilerin, bir şekilde farklı sektörlerde ayakta kalmayı başardığını okuyoruz. Örneğin Windows 8 işletim sisteminin yaygınlaşma hamleleri önündeki en büyük engelin, halen Windows XP kullanan ATM sistemleri olduğunu öğrenmiştik. Bu sistemlerin çoğu halen Windows XP üzerinde çalışıyor.

Yeni bir işletim sistemi çıktığında, kurumlar genelde bu sisteme ayak uydurmak için altyapılarını değiştirmek zorunda kalıyor. Bununla birlikte değiştiremeyecek kadar değerli altyapılarınız varsa, mevcut teknolojiyi uzun yıllar kullanmak zorundasınız. Compaq ve McLaren ilişkisi de buradan başlıyor.

McLaren F1

McLaren F1 spor otomobilinin ünvanı herkesin malumudur. 1992 yılında piyasaya çıkan F1, dünyanın en iyi spor otomobili olarak görülüyordu. 1998 yılına kadar üretimde kalan McLaren F1, 2005 yılına kadar da dünyanın en hızlı otomobili ünvanını taşımıştı.

Karbon fiber monokok gövde kullanan ilk üretim otomobili ünvanının da sahibi McLaren F1, ayrıca Kevlar gibi yüksek teknolojileri titanyum, altın, magnezyum gibi pahalı materyaller ile bir araya getirmişti. Firma toplamda 106 F1 aracı üretti ve halen 100 adedi bugün kullanımda bulunuyor.

Compaq LTE 5280

Araç ilk piyasaya çıktığında, elbette en son teknoloji ürünü olan mikroçipler ile donatılmıştı. Aracın bakımı ise yine o dönemin en iyisi olan Compaq LTE 5280 dizüstü bilgisayarı ile yapılıyordu. DOS tabanlı bu cihazda bulunan özel geliştirilmiş CA kartı da, sistem yazılımı ile araç yazılımı arasında bir arayüz görevi görüyordu.

Aradan 25 yıl gibi bir zaman geçti ve Compaq LTE 5280, bölümü fiyatı yaklaşık 13 milyon dolar civarında bulunan McLaren F1 araçlarının halen bu sistem üzerinde bakımını yapıyor. Zira bugüne kadar yeni bir sisteme geçiş yapmak, aracın altyapısında da önemli değişiklikler yapmayı gerektiriyordu. Bu yüzden, Compaq LTE 5280 modellerini sürekli çalışır durumda tutmak gerekiyor zira bozulduğu zaman başka bir modelini bulmak oldukça zor. Zaten Compaq diye bir firma da artık mevcut değil.

Ayrıca Bkz. "Çin’de robot polisler işbaşı yapıyor"

MSO ekibi, bununla birlikte yeni bir arayüz üzerinde çalışmaya başlamış zira gelecekte bu süper arabaların tamir bakımı iyice zorlaşabilir. O zaman kadar da yine emektar Compaq LTE 5280 modeli en önemli yardımcıları olmaya devam edecek. 


http://jalopnik.com/this-ancient-laptop-is-the-only-key-to-the-most-valuabl-1773662267 Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
McLaren F1 efsane bir arabadır benim için, çoğu insan gibi ben de NFS 2 SE oyunundan tanıdım onu.
373 km/h yapıyordu :D

Bu arada, küçük çocuklar COMPAQ markasını bilmezler...
McLaren F1 efsane bir arabadır benim için, çoğu insan gibi ben de NFS 2 SE oyunundan tanıdım onu.373 km/h yapıyordu :DBu arada, küçük ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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erkan0075 3 yıl


Zaten Compaq diye bir firma da artık mevcut değil.



Compaq firmasını HP satın aldı, ilk dönemde HP-Compaq olarak business serisi bilgisayarları üretiyordu, daha sonra HP Compaq'ın adını da sildi. Ama mirası business serisi bilgisayarlarda yaşamakta. Br dönem en dandik modelleri de Compaq adıyla satmışlar, şimdi onu da gördüm. Ama benim kullandıklarım NC serisiydi.
Zaten Compaq diye bir firma da artık mevcut değil.Compaq firmasını HP satın aldı, ilk dönemde HP-Compaq olar...
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stalag17 3 yıl
Bilgisayar rabdan pahalıdır şimdi.
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huseyincarnege 3 yıl
alala işgörüyorsa neden kulanmasın :S
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filteke 3 yıl
bilgisayarın kasası tertemiz, bizimkiler 6 ayda tozdan görünmüyor
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Patren 3 yıl
eski arabalari icindir sadece
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
McLaren F1 efsane bir arabadır benim için, çoğu insan gibi ben de NFS 2 SE oyunundan tanıdım onu.
373 km/h yapıyordu :D

Bu arada, küçük çocuklar COMPAQ markasını bilmezler...
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selahattın ısık 3 yıl V4LKyR
V4LKyR
McLaren F1 efsane bir arabadır benim için, çoğu insan gibi ben de NFS 2 SE oyunundan tanıdım onu.
373 km/h yapıyordu :D

Bu arada, küçük çocuklar COMPAQ markasını bilmezler...

Bu kadar da vurmayin.
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Fenomenon 3 yıl
Apaçi ismi gibiymiş qanqa misali :)
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erkan0075 3 yıl


Zaten Compaq diye bir firma da artık mevcut değil.



Compaq firmasını HP satın aldı, ilk dönemde HP-Compaq olarak business serisi bilgisayarları üretiyordu, daha sonra HP Compaq'ın adını da sildi. Ama mirası business serisi bilgisayarlarda yaşamakta. Br dönem en dandik modelleri de Compaq adıyla satmışlar, şimdi onu da gördüm. Ama benim kullandıklarım NC serisiydi.
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