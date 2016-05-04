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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin’de robot polisler işbaşı yapıyor

Evet yanlış duymadınız. Bir gün ahvalinizi anlatmaya karakola gittiğinizde, masanın diğer tarafında şikayetinizi dinleyen bir robot görürseniz sakın şaşırmayın.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Ekrem71
Haber Editörü
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Günlük hayatımıza karşımıza çıkan unsurların yerini daha ne kadar robot teknolojilerin aldığını göreceğiz? Bu soruya sanırız net bir cevap vermek mümkün değil zira beklenmedik alanlarda bile robot teknolojiler karşımıza çıkıyor.

Çin Ulusal Savunma Üniversitesi tarafından yürütülen proje kapsamında, ülkenin ilk robot polisi geliştirildi. Robot polisin temel amacı belirli rotalar üzerinde devriye atmak ve gerekirse tehdit oluşturan unsurları etkisiz hale getirmek. Robot 1.49 metre boyunda ve 78Kg ağırlığında.

Düşük maliyetli bir cihaz olduğu belirtilen robot, 8 saat boyunca çalışabiliyor ve saatte 18Km hızla ilerliyor. Devriye güzergahı boyunca karşılaştığı gelişmeleri polis merkezine ileten robot, ayrıca sensörler yoluyla karşısındaki şahısları inceliyor ve şüpheli olup olmadığını tespit edebiliyor. Ayrıca tehlike olarak algıladığı hareketler karşısında, elektroşok tabancasını kullanabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Robotların işsizliği tetikleyeceğine dair endişeler artıyor"

Yani şaka vari robota karşı yapacağınız hareketler, elektrik yemenize sebep olabilir. Yine de suçsuz olduğunu ve yanlış anlaşıldığını düşünenler için robot üzerine bir SOS düğmesi eklenmiş. Buna basıldığında, kısa süre içerisinde bir ekip müdahale için geliyor.

Robot polis projesinin amacı, daha fazla alanı kontrol altına almak ve bunu yaparken de insan unsurlarına çok fazla yer vermemek. Böylece insan kaynağını daha verimli bir şekilde kullanmak mümkün olabilecek. 

 

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mu5tafa 3 yıl en beğenilen
Skynet böyle böyle başladı işte..
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Prof.Celal Şengör 3 yıl
Doctor Who'daki Dalek' e benziyor bu :)

Ama bi Chappie kadar olmadan olmaz :))
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freshwind 3 yıl
Dünyada insanlığın sonu bunlarla gelecekte daha çok var, yapay zekanın gelişmesi 50 yılı alır oda bize yeter :-D
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Master_Evil 3 yıl
makine bi hata verse elektroşokla öldürecek insanları
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kadirirdem 3 yıl
Aklıma Skynet geldi, yapmayın Filmlerde ki ilerde gerçek olabilir...
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C.CEMİL 3 yıl
biber gazı sıkamıyorsa bize yaramaz
birde sapıtırsa ne olacak ?
her önüne gelene verecek elektriği :)
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Lene 3 yıl
Hayırlı olsun...Çekik gözlü Kardeşlerimin Gözlerinden öperim...Maaşallah Arı gibi çalışıyorlar....
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Tugrul_512bit 3 yıl
Bur robotları çalarlar. 10 tane akıllı telefon malzemesi çıkar bundan.
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*siteci* 3 yıl
Exterminate! Exterminate!
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kımyasal 3 yıl
Bildiğin Dalek olmuş,aynı haber technopat'da yapılmıştı.
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Guest-B2B7A0AF7 3 yıl
Robot teknolojisi gelişiyorda bu sistem ya sapıtırsa ne olacak ? Bu günlerde hacker saldırıları çok fazla ya kötü emelli insanlar bu sistemleri heklerse ne olacak ? Dünya'nın küller içinde kaldığı günlere seyirci mi kalacağız ? Ne kadar sistemi güvenli ve sağlam yaparsanız yapın sonuçta her sistem kırılır veya bozulabilir.
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KalemKolik 3 yıl
8 saat çalışıyor neden şuanki teknolojisi dünyasında her sektörin önünde azılı bir engel olan pil teknolojisi yüzünden. Çözün arkadaş şu işi artık.
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