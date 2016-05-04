Çin’de robot polisler işbaşı yapıyor

Günlük hayatımıza karşımıza çıkan unsurların yerini daha ne kadar robot teknolojilerin aldığını göreceğiz? Bu soruya sanırız net bir cevap vermek mümkün değil zira beklenmedik alanlarda bile robot teknolojiler karşımıza çıkıyor.

Çin Ulusal Savunma Üniversitesi tarafından yürütülen proje kapsamında, ülkenin ilk robot polisi geliştirildi. Robot polisin temel amacı belirli rotalar üzerinde devriye atmak ve gerekirse tehdit oluşturan unsurları etkisiz hale getirmek. Robot 1.49 metre boyunda ve 78Kg ağırlığında.

Düşük maliyetli bir cihaz olduğu belirtilen robot, 8 saat boyunca çalışabiliyor ve saatte 18Km hızla ilerliyor. Devriye güzergahı boyunca karşılaştığı gelişmeleri polis merkezine ileten robot, ayrıca sensörler yoluyla karşısındaki şahısları inceliyor ve şüpheli olup olmadığını tespit edebiliyor. Ayrıca tehlike olarak algıladığı hareketler karşısında, elektroşok tabancasını kullanabiliyor.

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Yani şaka vari robota karşı yapacağınız hareketler, elektrik yemenize sebep olabilir. Yine de suçsuz olduğunu ve yanlış anlaşıldığını düşünenler için robot üzerine bir SOS düğmesi eklenmiş. Buna basıldığında, kısa süre içerisinde bir ekip müdahale için geliyor.

Robot polis projesinin amacı, daha fazla alanı kontrol altına almak ve bunu yaparken de insan unsurlarına çok fazla yer vermemek. Böylece insan kaynağını daha verimli bir şekilde kullanmak mümkün olabilecek.