256GB kapasiteli katı hâl diskleri (SSD) yaygınlaşıyor

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Devam eden küresel ekonomik krize rağmen yeni yıl ile birlikte dikkat çekici bir sıçrama gerçekleştirmesi beklenen katı hâl disklerinin (SSD) önündeki iki önemli engelden biri olan kapasite sorunu yavaş yavaş aşılıyor. Pek çok firma 256GB kapasiteli yeni SSD modelleni tanıttı hatta kimisi pazara bile sundu. Son olarak Patriot'un duyurduğu 256GB'lık SSD'den sonra RunCore firması da yeni bir model ile kulübe dahil oldu.

RunCore firmasının ProSSD serisi dahilinde hazırladığı Pro III Hyper Speed isimli yeni modeli, 2.5" boyutunda ve SATA-II arabirimini kullanıyor. 230MB'lık yazma ve 150MB'lık okuma hızlarını destekleyen 256GB'lık yeni katı hâl diskinin Şubat ayı içerisinde 700$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor. Firmanın ürün gamında ayrıca 16GB, 32GB, 64GB ve 128GB'lık SSD modelleri de bulunuyor.