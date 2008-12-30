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256GB kapasiteli katı hâl diskleri (SSD) yaygınlaşıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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256GB kapasiteli katı hâl diskleri (SSD) yaygınlaşıyor
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Devam eden küresel ekonomik krize rağmen yeni yıl ile birlikte dikkat çekici bir sıçrama gerçekleştirmesi beklenen katı hâl disklerinin (SSD) önündeki iki önemli engelden biri olan kapasite sorunu yavaş yavaş aşılıyor. Pek çok firma 256GB kapasiteli yeni SSD modelleni tanıttı hatta kimisi pazara bile sundu. Son olarak Patriot'un duyurduğu 256GB'lık SSD'den sonra RunCore firması da yeni bir model ile kulübe dahil oldu.

RunCore firmasının ProSSD serisi dahilinde hazırladığı Pro III Hyper Speed isimli yeni modeli, 2.5" boyutunda ve SATA-II arabirimini kullanıyor. 230MB'lık yazma ve 150MB'lık okuma hızlarını destekleyen 256GB'lık yeni katı hâl diskinin Şubat ayı içerisinde 700$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor. Firmanın ürün gamında ayrıca 16GB, 32GB, 64GB ve 128GB'lık SSD modelleri de bulunuyor.


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CeFurkan 10 yıl
1 seneye bence 256 GB lar 100 ytl ye kadar dusecek
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killnOd 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57


Devam eden küresel ekonomik krize rağmen yeni yıl ile birlikte dikkat çekici bir sıçrama gerçekleştirmesi beklenen katı hâl disklerinin (SSD) önündeki iki önemli engelden biri olan kapasite sorunu yavaş yavaş aşılıyor. Pek çok firma 256GB kapasiteli yeni SSD modelleni tanıttı hatta kimisi pazara bile sundu. Son olarak Patriot'un duyurduğu 256GB'lık SSD'den sonra RunCore firması da yeni bir model ile kulübe dahil oldu.


RunCore firmasının ProSSD serisi dahilinde hazırladığı Pro III Hyper Speed isimli yeni modeli, 2.5" boyutunda ve SATA-II arabirimini kullanıyor. 230MB'lık yazma ve 150MB'lık okuma hızlarını destekleyen 256GB'lık yeni katı hâl diskinin Şubat ayı içerisinde 700$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor. Firmanın ürün gamında ayrıca 16GB, 32GB, 64GB ve 128GB'lık SSD modelleri de bulunuyor.




Burada bir yalnislik olabilirmi genelde hep tersi oluyor cunku "230MB'lık yazma ve 150MB'lık okuma" degilde sanki 230 okuma , 150 yazma olmasi gerekiyor gibime geldi yoksa benmi yaniliyorum.
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01Mrt 10 yıl
demekki daha çooook yaygınlaşması lazım... :D
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toz-koparan 10 yıl
1 sene zarfında fiyatlar düşer...
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max975 10 yıl
yaygınlaşması önemlide fiyatlar ne zaman uygun olacak bakalım.
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razorc 10 yıl
ah bu ssd playstation 3'de olacak:D ...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Samsung HDD lerimle mutluym ben simdilik fiyat düşmeden birz zor aldırırlar gibime gelio :D
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jedi_master 10 yıl
Fiyatları normal seviyeye ininceye kadar biz HDD ile devam
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Fiyatlar düşmeden zor yaygınlaşır
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