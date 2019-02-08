2K'da ben bu monitörü alırım "Acer Predator XB271HUA incelemesi"

Bu videoda Acer Predator XB271HUA'yı inceliyoruz. İnce çerçeveleri, kaliteli standı, 2K 165Hz G-SYNC'li paneliyle rekabetçi oyunlarda 2 ay boyunca elde ettiğimiz deneyimleri aktardık.

Predator, Acer’ın tamamen oyuncular ve oyuncuların ihtiyaçları üzerine kurulu bir alt markası. Ülkemizde daha çok dizüstü ve monitör tarafında performanslarıyla, fiyatlarıyla rekabetçi Predator cihazları görüyoruz. Test masamda ise dediğim gibi şahsen, ciddi ciddi almak için göz koyduğum, XB1 serisi XB271HUA 2K 165Hz G-SYNC’li oyuncu monitörü var.



Gayet hoş, albenili bir kutu. Üzerinde temel özellikleri vurgulanmış. Kutusundan monitörün kendisi çıkıyor, adaptör yok, adaptör monitöre entegre, güç kablosuyla direkt bağlıyorsunuz, bu bir kolaylık. Display Port kablosu ve alışılageldik dökümantasyonlar haricinde ekstra bir şey yok kutuda, en azından benim kutumda çıkmadı, 2 yıl garantili.



Tasarım. Siyah-kırmızı bir teması var, siyah daha baskın tabii. Sert plastik malzemeden imal edilmiş, tuttuğunuzda verdiği sağlamlık hissi iyi. Acer 5mm’lik çerçeveler için ZeroFrame, yani sıfır çerçeve tabirini kullanıyor. Evet, kapalıyken çerçevesiz gibi görünüyor, alttaki 2.5CM’lik şeride göre içeride durunca hiç de fena görünmemiş. Tek başına da güzel duruyor monitör, çoklu monitör kurulumlarına da uygun.



Parlak bir Predator logosu var, bence abartılı değil, hafif parlak oluşuyla güzel. Sağda kontrol butonları var, üzerilerinde işaret, logo, dikkat dağıtacak bir şey yok, sadece bir tane güç durum LED’i var.



Predator temasının kırmızısı ayaklarında. Alüminyum ayaklar bunlar, bir önceki monitörümün ayaklarını direksiyon kurup klavyeyi ayakların üzerine koyduğum için fena çizmiştim ama bunlar sapa sağlam kalmayı başardılar. Monitör, standıyla beraber 7KG ağırlığında, ayakların sağlamlığına, stabilliğine söylenebilecek bir şey yok desem yeridir, sağlam tutunuyorlar, monitörü açılandırırken kayma gezme yok.



Monitörü öne 5, arkaya 35 derece açılandırabiliyorsunuz, sağa sola da 30 derece açı yapıyor. 15CM’e kadar yükseltilebiliyorsunuz, mekanizma akıcı çalışıyor ve bıraktığınız yerde kalıyor, sabit. Pivot modu da destekli. Robotik tasarımlardan haz edersiniz, etmezsiniz bilemem ama çatır çutur ses çıkarmayan iyi bir stand kullanılmış, yanında gelenin dışında bir stand kullanacaksanız VESA desteği mevcut.



Arkaya geçelim. Güç anahtarı, güç girişi, Display Port ve HDMI portu var sırasıyla. HDMI portu 2K 60Hz, Full HD’de 144Hz destekli. Devamında altta 2, solda 2 olmak üzere 4 tane USB 3.0 portunu görüyoruz, 3.5mm ses çıkışını da atlamayalım. Kulaklık, mikrofon bağlanır, benim gibi kart okuyucu da bağlayabilirsiniz USB’lere. Hızlı şarj destekli değiller ama bilgisayarınız, monitörünüz kapalıyken şarj imkanı sağlıyor, kablosuz kulaklık olur, fare olur, herhangi başka bir şey olur, şarj edebilirsiniz, bence işe yarar.



2x2W şeklinde hoparlörleri var, maksimum sesi düşük-orta arası bir yerde, detayı idare eder ama tok seslere değinmeden geçiyor, oyuncu monitörlerinde genel olarak durum böyle zaten, bu monitöre özel bir şey değil, hiç olmamasından çok daha iyi.



27 inç boyutunda, 2K çözünürlüğünde, 144Hz’de çalışan, 165Hz’e hızaşırtabileceğiniz, G-SYNC’li TN bir panel. Ekran-kasa oranı %89 civarı ve 2K’da 109PPI piksel yoğunluğu elde edilmiş. Griden griye 1MS tepki süresine sahip, 10-bit bir panel olarak geçiyor ama 8-bit + FRC, yani interpolasyonla 10-bit, TN’lerde çoğunlukla durum böyle zaten.

Doğal kontrast oranı için 1:10 00 değeri verilmiş. 350 nit parlaklığa sahip, üzerinde yağlı kağıt benzeri diyebileceğimiz ama öyle rahatsız etmeyen, bir yandan da yansımayı engelleyen mat bir kaplama var. Predator EyeProtect adı altında titreşim önleme ve mavi ışık filtresi de mevcut, bunları her monitörde görüyoruz. Genel itibarıyla 2K 165Hz rakipleriyle kağıt üstünde neredeyse aynı.



Menüsü yeterince sade ve anlaşılır lakin bu kadar buton yerine bir joystick her şeyi çözebilirmiş, gerçi bu butonları çok kullanmayacaksınız, alışkanlık kazanmak da zor bir şey değil. Varsayılan renk profilleri var, parlaklık, kontrast ayarı var, yalnız keskinlik ayarı yok. Gama, renk sıcaklığı ayarı, renk doğruluğu odaklı bir şeyler yapacaksanız sRGB modunu açabiliyorsunuz, oyun için oyun modu var gibi gibi. Kendinize özel profiller de oluşturabilirsiniz, üzerindeki hazır profiller beni kesmedi mesela. Bir oyuncu olarak en çok hızaşırtma ve overdrive menüsü işinize yarayacak bence.



Kağıt üstü verilerden kendi yaptığım testlerin sonuçlarına geçelim. Öncelikle monitör fazla sıcak bir renk profiliyle geliyor, ben kalibrasyon cihazıyla kalibre ettim ama istediğiniz tonları renk ayarlarıyla oynayarak da yakalayabilirsiniz. Işık dağılımında aydınlıkta da karanlıkta da gözle görülür bir düzensizlik yok, merkezden şaşma payı farklı parlaklık ayarlarında yaptığım testlerde %9’u geçmedi ki bu iyi bir değer.

Maksimum 302 nit gördüm ve kontrastta 1:46 2 şeklinde bir değer elde ettim. Koyu tonlar TN bir panel için iyi, arkadan ışık vuruluyormuş hissi yok en azından. Kalibrasyonsuz ile kalibrasyonlu arasında önemli farklar var, özellikle de Gamma’da, o yüzden kurulum aşamasında, monitörden maksimum verim alabilmek için vakit harcamanız gerek, bir seferlik bir şey gerçi.

Oyun için alıyoruz bu monitörü, CS:GO ile başladım testlere. Asus Maximus X Hero anakartta i7 8700K ve yine Asus’un GTX1080Ti Strix’ini kullandım, dolayısıyla 165Hz paneli 165 kare/saniyeyle besledim. 27 inçte 2K bence gereken çözünürlük, FHD gerçekten az kalıyor bu boyutta, 2K ne beslemesi 4K kadar zor, ne de FHD gibi bu boyutta rahatsız edici. Tepki süresi TN’den bekleneceği üzere rekabetçi bir oyuncunun istediği gibi hızlı, OverDrive menüsünden Extreme’i açarsanız kareler arasındaki gecikmeyi minimuma çekiyor, lakin oyunda değil, masaüstünde, günlük kullanımda Overshoot dediğimiz efekti görüyorsunuz.

G-SYNC ile yırtılma, atlama yok arkadaşlar, 60Hz bir monitörden geçince her şey yağ gibi akıyor. Eksi anlamında monitörde keskinlik ayarı yok, kimine yapay gelebilir ama ben biraz daha keskinlikten yanayım.



Overwatch gibi rekabetçi oyunlar oynadım, Forza Horizon 4 gibi yarış oyunları oynadım, görüyorsunuz ama şöyle bir şey var, videolarımız 25 kare/saniye ile işlendiği için yaşadığım deneyimi, 165Hz’i, 165 kare/saniyeyi birebir aktarmam mümkün değil, bu videoyu izlediğiniz monitör de gördüğünüz renkleri etkiliyor sonuçta, dolasıyla anlattığım deneyimler üzerinden değerlendirirseniz daha hayrınıza olur.



Çekimlerde 300W’lık aydınlatmalar kullanıyorum, ekran mat olmasa çok parlar, görünmez hale gelir, mat filtre gelen bu ışığı kırıyor, ekran yine görünür kalıyor. Monitörünüz pencereye bakıyorsa söyleyeyim, yansımayla alakalı ciddi bir sorun yaşamayacaksınız. Parlaklık olarak da, ben %35-50 arasında kullanıyorum, üstü benim gözlerimi yoruyor, sizin de işinizi görecektir diye düşünüyorum.



Renkler. Bir defa bu ekran TN bir ekran, renk anlamında bir IPS deneyimi beklemeyin, IPS ile kıyaslarsanız soluk gelebilir, bu monitörün bir de 4ms tepki süreli IPS versiyonu var, rekabetçi oyunlar değil de misal veriyorum Witcher gibi tek oyunculu oyunlar oynuyorsanız sizin için daha iyi olabilir. Bana sorarsanız renkler bana yeterli geldi, ben yine dizimi, animemi izledim, mesela IPS panelli televizyonum gibi değil ama “TV’ye geçeyimde, canlı canlı renklerle izleyeyim” diyebileceğim gibi de değil kesinlikle.



TN’in açıları IPS gibi değil ama karşıdan baktığınız sürece IPS ile arasındaki farkı göremiyorsunuz, sağdan soldan baktığınızda da renkler aslında o kadar sapmıyor, bir TN için, çoklu monitör kurulumu için beni bayağı heyecanlandırdı hatta, aşağı yukarı hareket ettirince bariz bir şekilde ben TN’im beni zorlama diyor. Uzun lafın kısası, TN’ler öyle eski TN’ler gibi değiller, çok yol kat edildi açılar anlamında, çoklu monitör kurulumuna gider.



Acer Predator XB271HUA. 2K çözünürlük bence bir oyuncu için hem doyurması daha kolay, ekran kartına yapacağınız harcamadan tasarruf ettiriyor, hem de 27 inçte FHD gibi rahatsızlık vermiyor, FHD bence ekrana bu kadar yakınsanız 24 inçe kadar kullanılabilir bir çözünürlük. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 3500TL civarında. Asus PG278QR 5000TL, PG27VQ 6000TL civarında, bunlar da 2K 165Hz monitörler. Fiyatları boşuna değil, zira PG278QR Acer Predator XB271HUA. 2K çözünürlük bence bir oyuncu için hem doyurması daha kolay, ekran kartına yapacağınız harcamadan tasarruf ettiriyor, hem de 27 inçte FHD gibi rahatsızlık vermiyor, FHD bence ekrana bu kadar yakınsanız 24 inçe kadar kullanılabilir bir çözünürlük. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 3500TL civarında. Asus PG278QR 5000TL, PG27VQ 6000TL civarında, bunlar da 2K 165Hz monitörler. Fiyatları boşuna değil, zira PG278QR 1:80 0’ün üzerinde kontrast başarımına ve yine yaklaşık 380 nit parlaklığa sahip, elimizdeki monitörden çok daha iyi, piyasadaki en iyi TN oyuncu panellerinden biri olarak kabul görüyor, dolayısıyla daha pahalı.

Kafa kafaya rakibi Dell S2716DG, onun da fiyatı 3500TL civarında, 2K 165Hz monitörler camiasında tabiri caizse ne kadar para o kadar köfte. Tek bir monitör kullanacak olsam, renkler biraz daha öncelikli olsa veyahut bütçemi esnetebilecek olsam Asus’un PG278QR’ını tercih ederdim ama Acer Predator XB271HUA da benim gibi rekabetçi bir oyuncuyu doyurdu, memnun etti. Yaptığım tasarrufu ikinci monitöre yatırırım mesela, bana daha mantıklı geldi. Özetle, Acer Predator XB271HUA, bir oyuncu olarak benim ihtiyacımı gördü, beğendim, tavsiye edebilirim.

