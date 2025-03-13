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    G-Sync nedir, nasıl açılır? Nvidia G Sync destekleyen monitörler

    En büyük ekran kartı üreticilerinden Nvidia'nın akıcı oyun deneyimi sağlayan teknolojilerinden G-Sync nedir, nasıl açılır? Öneri isteyenler için Nvidia G Sync monitör listesi de burada.

    Kare hızı, monitörünüzün kaldırabileceği yenileme hızının üzerine çıktığında muhtemelen ekran yırtılması veya başka sorunlar yaşarsınız. Monitörünüz aynı anda birden fazla kareyi görüntülemeye çalışırken yakalanır ve her karenin parçaları üst üste biner. Kare hızı aniden düştüğünde, takılmalar ve yavaşlamalar yaşarsınız. Bu, PC oyuncularının başına bela olan bir sorundur, ancak çözümü var; G-Sync. Nvidia’nın G Sync teknolojisi akıcı oyun deneyimi için ekran yırtılması ve diğer birçok sorunu çözer. Nasıl mı? G-Sync hakkında her şey burada.

    G-Sync nedir, ne işe yarar 🖥️

    nvidia g sync ne demek Tam Boyutta Gör
    G-Sync, monitörün ekran hızının GPU’nun render hızıyla senkronize edilmesini sağlayan bir teknolojidir. NVIDIA G Sync teknolojisi, ekran yenileme hızını GeForce GTX destekli PC’deki grafik işlem birimiyle senkronize ederek, ekran yırtılmasını ortadan kaldırır, ekran takılmalarını ve giriş gecikmelerini en aza indirir.

    Ekran yırtılması, basit tabirle oyun oynarken veya film izlerken monitörünüzün üzerinden bir çizginin geçtiği garip bir görsel hadisedir. Bu sorun, monitörün yenileme hızı (yeni bir görüntüyü ne sıklıkla gösterdiği) üzerindeki medyanın kare hızıyla (saniyede kaç karenin işlendiği) tam olarak aynı olmadığında meydana gelir.

    Monitörünüzün her 10 milisaniyede bir yeni görüntü gösterdiğini ancak oynadığınız oyunun her 6,67 milisaniyede bir yeni bir kare gösterdiğini varsayalım. Bu karenin işlenmesi bittiğinde ve bir sonraki adıma geçildiğinde, monitör görüntüsünü tamamlamaya yakın bile değildir. Monitör en son görüntüyü göstermeye hazır olduğunda, tam 3,33 milisaniye sonra, oyun bir sonraki kareyi çizmeyi yarı yarıya bitirmiştir. Bu, ekranınızın üst yarısının en son kareyi, alt yarısının ise önceki kareyi göstermesine neden olur ve ekranda yırtılma meydana gelir.

    NVIDIA G-Sync, bu sorunu aşmak için oyunların kare hızına uyacak şekilde monitörün yenileme hızını dinamik olarak değiştirir. Buna değişken yenileme hızı (VRR) denir. Elbette bunun için üst ve alt sınırlar vardır; çünkü bir monitörün yenileme hızı yalnızca belirli bir yüksekliğe kadar çıkabilir ve çok düşük olduğunda yenileme hızını kare hızıyla senkronize etmek zorlaşır. Her iki durumda da, oyun deneyimini önemli ölçüde iyileştirdiği ve ekran yırtılma önleyici teknoloji genellikle en iyi oyun monitörlerine dahil edildiği için kesinlikle G-Sync kullanılmalıdır.

    Elbette, G-Sync piyasadaki tek ekran yırtılma önleyici teknoloji değil. Yaygın olarak desteklenen, satıcıdan bağımsız Adaptive Sync teknolojisi ve Adaptive Sync'e dayanan ve bu nedenle Adaptive Sync'i destekleyen herhangi bir cihazda çalışacak olan AMD’nin FreeSync teknolojisi var.

    G-Sync nasıl açılır ⚙️

    nvidia g sync açma & etkinleştirme Tam Boyutta Gör
    Öncelikle monitörünüzün menüsünden G-Sync’i etkinleştirmeniz gerekir. Adaptive Sync/G-Sync seçeneğini bulmak için monitörünüzün altındaki veya arkasındaki (modele göre farklılık gösterir) düğmeleri kullanabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra Windows’ta G-Sync özelliğini açabilirsiniz. NVIDIA G-Sync açmak için şu adımlar izleyin 👇🏻
    1. Masaüstüne sağ tıklayın
    2. Nvidia Denetim Masası’na tıklayın
    3. Ekran ayarlarını bulun
    4. G-Sync’i ayarla seçeneğine tıklayın
    5. G-Sync’i etkinleştir kutucuğunu işaretleyin
    6. Ekran modunu seçin
    7. Uygula’ya tıklayın ve Denetim Masası’nı kapatın

    G-Sync, G-Sync Ultimate & G-Sync Uyumlu monitör nedir 🆚

    G-Sync Ultimate ve G-Sync Uyumlu monitör özellikleri Tam Boyutta Gör
    G-Sync, Nvidia’nın üç kademeli sınıflandırma sistemine göre ayrılır. G-Sync, standarttır. G-Sync Ultimate, HDR içeriği hedefler. G-Sync Uyumlu, en uygun formdur; çünkü monitör üreticilerinin Nvidia’nın donanımını dahil etmesini/satın almasını gerektirmez. Birçok G-Sync Uyumlu monitör aynı zamanda FreeSync sertifikalıdır.

    G-Sync Ultimate ve G-Sync monitörler en iyi deneyimi sunmak için özel işlemciler içerirken, G-Sync uyumlu monitörler yerleşik donanıma sahip değildir ancak yine de Nvidia mühendisleri tarafından yeterli VRR aralığını sundukları için onay almışlardır.

    G-Sync monitörler, görüntüde yırtılma, takılma veya komut gecikmesi olmadan harika bir deneyim sunmak için NVIDIA G-SYNC işlemci içerir. G-Sync Ultimate monitörler, en iyi NVIDIA G-SYNC işlemcileri kullanarak gerçekçi HDR, göz alıcı kontrast, sinematik renkler ve ultra düşük gecikmeyle en iyi oyun deneyimini sunar. G-Sync Uyumlu monitörlerin NVIDIA işlemcilerini kullanmamasına rağmen sağlam ve basit değişken yenileme hızı (VRR) ile yırtılma ve takılma yaşanmayan oyun deneyimi sunabileceği NVIDIA tarafından onaylanmıştır.

    G-Sync destekleyen monitörler 🖥️

    nvidia g sync monitör önerisi Tam Boyutta Gör
    Monitörünüzün Nvidia G-Sync, G-Sync Ultimate veya G-Sync Uyumlu olup olmadığını belirlemek için monitörünüzün teknik özelliklerini kontrol etmeniz gerekir. G Sync genellikle ürün açıklamasında veya web sitesinde bir özellik olarak listelenir. NVIDIA’nın resmi sitesinden G-Sync monitör listesine ulaşılabiliyor. G-Sync destekleyen en iyi monitörler şöyle sıralanabilir:

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Kaynakça https://developer.nvidia.com/g-sync https://www.nvidia.com/en-us/geforce/products/g-sync-monitors/
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