G-Sync nedir, nasıl açılır? Nvidia G Sync destekleyen monitörler

Kare hızı, monitörünüzün kaldırabileceği yenileme hızının üzerine çıktığında muhtemelen ekran yırtılması veya başka sorunlar yaşarsınız. Monitörünüz aynı anda birden fazla kareyi görüntülemeye çalışırken yakalanır ve her karenin parçaları üst üste biner. Kare hızı aniden düştüğünde, takılmalar ve yavaşlamalar yaşarsınız. Bu, PC oyuncularının başına bela olan bir sorundur, ancak çözümü var; G-Sync. Nvidia’nın G Sync teknolojisi akıcı oyun deneyimi için ekran yırtılması ve diğer birçok sorunu çözer. Nasıl mı? G-Sync hakkında her şey burada.

G-Sync nedir, ne işe yarar 🖥️

Tam Boyutta Gör G-Sync, monitörün ekran hızının GPU’nun render hızıyla senkronize edilmesini sağlayan bir teknolojidir. NVIDIA G Sync teknolojisi, ekran yenileme hızını GeForce GTX destekli PC’deki grafik işlem birimiyle senkronize ederek, ekran yırtılmasını ortadan kaldırır, ekran takılmalarını ve giriş gecikmelerini en aza indirir.

Ekran yırtılması, basit tabirle oyun oynarken veya film izlerken monitörünüzün üzerinden bir çizginin geçtiği garip bir görsel hadisedir. Bu sorun, monitörün yenileme hızı (yeni bir görüntüyü ne sıklıkla gösterdiği) üzerindeki medyanın kare hızıyla (saniyede kaç karenin işlendiği) tam olarak aynı olmadığında meydana gelir.

Monitörünüzün her 10 milisaniyede bir yeni görüntü gösterdiğini ancak oynadığınız oyunun her 6,67 milisaniyede bir yeni bir kare gösterdiğini varsayalım. Bu karenin işlenmesi bittiğinde ve bir sonraki adıma geçildiğinde, monitör görüntüsünü tamamlamaya yakın bile değildir. Monitör en son görüntüyü göstermeye hazır olduğunda, tam 3,33 milisaniye sonra, oyun bir sonraki kareyi çizmeyi yarı yarıya bitirmiştir. Bu, ekranınızın üst yarısının en son kareyi, alt yarısının ise önceki kareyi göstermesine neden olur ve ekranda yırtılma meydana gelir.

NVIDIA G-Sync, bu sorunu aşmak için oyunların kare hızına uyacak şekilde monitörün yenileme hızını dinamik olarak değiştirir. Buna değişken yenileme hızı (VRR) denir. Elbette bunun için üst ve alt sınırlar vardır; çünkü bir monitörün yenileme hızı yalnızca belirli bir yüksekliğe kadar çıkabilir ve çok düşük olduğunda yenileme hızını kare hızıyla senkronize etmek zorlaşır. Her iki durumda da, oyun deneyimini önemli ölçüde iyileştirdiği ve ekran yırtılma önleyici teknoloji genellikle en iyi oyun monitörlerine dahil edildiği için kesinlikle G-Sync kullanılmalıdır.

Elbette, G-Sync piyasadaki tek ekran yırtılma önleyici teknoloji değil. Yaygın olarak desteklenen, satıcıdan bağımsız Adaptive Sync teknolojisi ve Adaptive Sync'e dayanan ve bu nedenle Adaptive Sync'i destekleyen herhangi bir cihazda çalışacak olan AMD’nin FreeSync teknolojisi var.