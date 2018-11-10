2si1 | AKN'siz ışık hızında internet (Yersen)

Genel Yayın Yönetmeni
Türkiye 2019'a girerken internette çağ atlıyor. Artık AKN kalkıyor, her yere fiber giriyor. Işık hızında internete bağlanıp hiç para ödemiyoruz demek isterdik istemesine de işler hiç de öyle olmayacak
Yayın akışı:
00:33 Bakan açıkladı: AKK 2019’da kaldırılacak
09:41 Milli uydu fırlatma sistemi için imzalar atıldı: Roketsan çalışmaya başlıyor!
13:25 Grand Theft Auto V'in dağıtım miktarı 100 milyona ulaştı
14:02 Red Dead Redempiton 2'nin satışları 17 milyona ulaştı
15:31 Red Dead Redemption 2, ilk 3 gününde Rockstar'a 725 milyon dolar hasılat yaptırdı
19:38 Red Dead Redemption 2'nin mobil uygulaması PC versiyonu ve VR desteğine işaret ediyor gibi
20:37 Çok sayıda RTX 2080 Ti'da sorun yaşanıyor
21:49 GeForce GTX 1080 Ti fiyatları yükselişte
23:39 Dünyanın ilk 7nm grafik hızlandırıcısı duyuruldu
24:53 AMD dünyanın ilk 7nm işlemcilerini duyurdu
25:16 Masaüstü işlemci pazarında AMD payı yüzde 13 oldu
27:10 Warcraft III: Reforged duyuruldu
30:49 Destiny 2, 18 Kasım'a kadar PC kullanıcıları için ücretsiz oldu
31:55 Tekerlekli sandalye kullanan hasta kök hücre nakli sonrasında tekrar yürümeye başladı
34:09 Epilepsi nöbetini tespit eden akıllı bileklik binlerce kişiyi kurtarabilir
36:13 Red Dead Redemption 2'den bilgi sızdıran oyun sitesi, Rockstar'ın seçeceği üç yardım kuruluşuna 1 milyon sterlin bağış yapacak
40:43 Uber sürücülerinden arabalı eylem: "Sn. Başkan halk UBER istiyor"
43:52 Chrome'un bileği bükülmüyor: Firefox'a 7, Edge'e 15 kat fark
09:41 Milli uydu fırlatma sistemi için imzalar atıldı: Roketsan çalışmaya başlıyor!
13:25 Grand Theft Auto V'in dağıtım miktarı 100 milyona ulaştı
14:02 Red Dead Redempiton 2'nin satışları 17 milyona ulaştı
15:31 Red Dead Redemption 2, ilk 3 gününde Rockstar'a 725 milyon dolar hasılat yaptırdı
19:38 Red Dead Redemption 2'nin mobil uygulaması PC versiyonu ve VR desteğine işaret ediyor gibi
20:37 Çok sayıda RTX 2080 Ti'da sorun yaşanıyor
21:49 GeForce GTX 1080 Ti fiyatları yükselişte
23:39 Dünyanın ilk 7nm grafik hızlandırıcısı duyuruldu
24:53 AMD dünyanın ilk 7nm işlemcilerini duyurdu
25:16 Masaüstü işlemci pazarında AMD payı yüzde 13 oldu
27:10 Warcraft III: Reforged duyuruldu
30:49 Destiny 2, 18 Kasım'a kadar PC kullanıcıları için ücretsiz oldu
31:55 Tekerlekli sandalye kullanan hasta kök hücre nakli sonrasında tekrar yürümeye başladı
34:09 Epilepsi nöbetini tespit eden akıllı bileklik binlerce kişiyi kurtarabilir
36:13 Red Dead Redemption 2'den bilgi sızdıran oyun sitesi, Rockstar'ın seçeceği üç yardım kuruluşuna 1 milyon sterlin bağış yapacak
40:43 Uber sürücülerinden arabalı eylem: "Sn. Başkan halk UBER istiyor"
43:52 Chrome'un bileği bükülmüyor: Firefox'a 7, Edge'e 15 kat fark
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DEVLET denen kurum HALK için olmalı bu BTK kimin için çalışıyor?
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