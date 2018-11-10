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2si1 | AKN'siz ışık hızında internet (Yersen)

6 ay
19,8b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Türkiye 2019'a girerken internette çağ atlıyor. Artık AKN kalkıyor, her yere fiber giriyor. Işık hızında internete bağlanıp hiç para ödemiyoruz demek isterdik istemesine de işler hiç de öyle olmayacak
Yayın akışı:
00:33 Bakan açıkladı: AKK 2019’da kaldırılacak
09:41 Milli uydu fırlatma sistemi için imzalar atıldı: Roketsan çalışmaya başlıyor!
13:25 Grand Theft Auto V'in dağıtım miktarı 100 milyona ulaştı
14:02 Red Dead Redempiton 2'nin satışları 17 milyona ulaştı
15:31 Red Dead Redemption 2, ilk 3 gününde Rockstar'a 725 milyon dolar hasılat yaptırdı
19:38 Red Dead Redemption 2'nin mobil uygulaması PC versiyonu ve VR desteğine işaret ediyor gibi
20:37 Çok sayıda RTX 2080 Ti'da sorun yaşanıyor
21:49 GeForce GTX 1080 Ti fiyatları yükselişte
23:39 Dünyanın ilk 7nm grafik hızlandırıcısı duyuruldu
24:53 AMD dünyanın ilk 7nm işlemcilerini duyurdu
25:16 Masaüstü işlemci pazarında AMD payı yüzde 13 oldu
27:10 Warcraft III: Reforged duyuruldu
30:49 Destiny 2, 18 Kasım'a kadar PC kullanıcıları için ücretsiz oldu
31:55 Tekerlekli sandalye kullanan hasta kök hücre nakli sonrasında tekrar yürümeye başladı
34:09 Epilepsi nöbetini tespit eden akıllı bileklik binlerce kişiyi kurtarabilir
36:13 Red Dead Redemption 2'den bilgi sızdıran oyun sitesi, Rockstar'ın seçeceği üç yardım kuruluşuna 1 milyon sterlin bağış yapacak
40:43 Uber sürücülerinden arabalı eylem: "Sn. Başkan halk UBER istiyor"
43:52 Chrome'un bileği bükülmüyor: Firefox'a 7, Edge'e 15 kat fark
 

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Nike 6 ay en beğenilen
Devletin kurumu AKN kalkacak diyor ama internet sınırsız olacak diyemiyor ISS sağlayıcılar kota getireceğim diyor. Tam bir muz cumhuriyetinde olacak bir iş.
DEVLET denen kurum HALK için olmalı bu BTK kimin için çalışıyor?
Devletin kurumu AKN kalkacak diyor ama internet sınırsız olacak diyemiyor ISS sağlayıcılar kota getireceğim diyor. Tam bir muz cumhuriyetinde olacak bir iş.
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1 Yanıt Yanıtla +70
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TITAN 6 ay
Bi salın artık, halkı yıllarca sömürdünüz hala gözünüz doymadı be yeter. 2 yıl önce bu forumda açılan bir konuydu akk kaldırılsın kampanyası. twitterda orada burada yankı duydu, hiç akk'den haberi olmayan insanlar bile öğrendi ne olduğu kaldırılsın dedi herkes. 2 yıl geçti sözde devletin kurumu BTK diye bir kurum var denetleme yetkisine sahip buna rağmen hala aynı tas aynı hamam. BTK en ufak bir aksiyon almaktan aciz, basamıyor cezayı sen nasıl benim kararlarımı ciddiye almayıp kelime oyunları yaparsın diye. AKK falan kalkmadı sadece ismi değişti!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bi salın artık, halkı yıllarca sömürdünüz hala gözünüz doymadı be yeter.2 yıl önce bu forumda açılan bir konuydu akk kaldırılsın kampanyası.twitte...
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koyukahvecii 6 ay
şu konuya bir destek rica edelim.
BTK'YI BAKANLIĞA ŞİKAYET EDİYORUZ (DESTEK ÇIK)
forum.donanimhaber.com/...
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1BilimAdamı 6 ay
Romanyadayken 6 euroya "sınırsız" internetli hat tarifesi alıyoduk vodafondan. Hem pc için hotspot olarak hem 4g olarak süperhızlı akıyoduk. Bizim ülkedeki problem devletimiz artık şirket. Ortada bir pasta var ve devletin onu bölmesi kesmesi koruması gerekirken "herkes" diğer şirketlerde aç kurt gibi pastadan payı arttırmaya çalışıyor.
O beğenmediğiniz İsrail bizden daha gelişmiş belki insanlık olarak değil ama bilimde sanayide teknolojide daha iyi.
Türkiyeyi gezmeme olayı ulaşım konaklama ve boş zaman 3lemesi burda dek gelmiyor ayrıca ingiliz rahatça buraya geliyor biz İngiltereye gidemiyoruz gezmeye
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radaro06 6 ay
Kalitesiz hızı neyleyelim...
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Orodruin 6 ay
Enis Güzeloğlu iyi güzel hoş anlatıyor ama abi biraz yavaş konuş. Çok hızlı konuşuyorsun, kafam şişti.
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warmkitty 6 ay
o tarayıcı yüzdeleri hiçbir şey ifade etmiyor çin verileri içerisinde değil
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redoano 6 ay
200 mbps internet ile yayın stream etmiyor sayfa yenilemek zorunda falan kalıyorum DH, ne iş?
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BlackTower_35 6 ay
1-3-5 mbps tarifeler koymuşlar sitelerine iss ler. Yazıklar olsun bu millete bunu layık görenlere.
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daytone1 6 ay BlackTower_35
Bizim neyimize fiber, hiper, adsl,,,,
ISDN hatlara döndürsünler.
Hatta halk olarak duman ile haberleşme bile fazla.
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DH Misafiri 6 ay
turk.net kullanıyorum kafam rahat. Akn yok hız düşümü yok limit yok taahhüt yok 65 tl ye max hızda mükemmel internet var.
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TheStarBox 6 ay
reisler özlemişim valla ne zamandır izleyemiyordum.
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a_y_k_u_t 6 ay
Akk kalkmaz inş şuan ki durum çok iyi. :(
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Kantlock 6 ay
2023'te süper güç olacak ülkenin interneti 50 GB kotalı.
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