2si1 | AKN'siz ışık hızında internet (Yersen)

Türkiye 2019'a girerken internette çağ atlıyor. Artık AKN kalkıyor, her yere fiber giriyor. Işık hızında internete bağlanıp hiç para ödemiyoruz demek isterdik istemesine de işler hiç de öyle olmayacak

Yayın akışı:



Milli uydu fırlatma sistemi için imzalar atıldı: Roketsan çalışmaya başlıyor!

Grand Theft Auto V'in dağıtım miktarı 100 milyona ulaştı

Red Dead Redempiton 2'nin satışları 17 milyona ulaştı

Red Dead Redemption 2, ilk 3 gününde Rockstar'a 725 milyon dolar hasılat yaptırdı

Red Dead Redemption 2'nin mobil uygulaması PC versiyonu ve VR desteğine işaret ediyor gibi

Çok sayıda RTX 2080 Ti'da sorun yaşanıyor

GeForce GTX 1080 Ti fiyatları yükselişte

Dünyanın ilk 7nm grafik hızlandırıcısı duyuruldu

AMD dünyanın ilk 7nm işlemcilerini duyurdu

Masaüstü işlemci pazarında AMD payı yüzde 13 oldu

Warcraft III: Reforged duyuruldu

Destiny 2, 18 Kasım'a kadar PC kullanıcıları için ücretsiz oldu

Tekerlekli sandalye kullanan hasta kök hücre nakli sonrasında tekrar yürümeye başladı

Epilepsi nöbetini tespit eden akıllı bileklik binlerce kişiyi kurtarabilir

Red Dead Redemption 2'den bilgi sızdıran oyun sitesi, Rockstar'ın seçeceği üç yardım kuruluşuna 1 milyon sterlin bağış yapacak

Uber sürücülerinden arabalı eylem: "Sn. Başkan halk UBER istiyor"

Chrome'un bileği bükülmüyor: Firefox'a 7, Edge'e 15 kat fark

00:33 Bakan açıkladı: AKK 2019’da kaldırılacak 09:41 Milli uydu fırlatma sistemi için imzalar atıldı: Roketsan çalışmaya başlıyor! 13:25 Grand Theft Auto V'in dağıtım miktarı 100 milyona ulaştı 14:02 Red Dead Redempiton 2'nin satışları 17 milyona ulaştı 15:31 Red Dead Redemption 2, ilk 3 gününde Rockstar'a 725 milyon dolar hasılat yaptırdı 19:38 Red Dead Redemption 2'nin mobil uygulaması PC versiyonu ve VR desteğine işaret ediyor gibi 20:37 Çok sayıda RTX 2080 Ti'da sorun yaşanıyor 21:49 GeForce GTX 1080 Ti fiyatları yükselişte 23:39 Dünyanın ilk 7nm grafik hızlandırıcısı duyuruldu 24:53 AMD dünyanın ilk 7nm işlemcilerini duyurdu 25:16 Masaüstü işlemci pazarında AMD payı yüzde 13 oldu 27:10 Warcraft III: Reforged duyuruldu 30:49 Destiny 2, 18 Kasım'a kadar PC kullanıcıları için ücretsiz oldu 31:55 Tekerlekli sandalye kullanan hasta kök hücre nakli sonrasında tekrar yürümeye başladı 34:09 Epilepsi nöbetini tespit eden akıllı bileklik binlerce kişiyi kurtarabilir 36:13 Red Dead Redemption 2'den bilgi sızdıran oyun sitesi, Rockstar'ın seçeceği üç yardım kuruluşuna 1 milyon sterlin bağış yapacak 40:43 Uber sürücülerinden arabalı eylem: "Sn. Başkan halk UBER istiyor" 43:52 Chrome'un bileği bükülmüyor: Firefox'a 7, Edge'e 15 kat fark