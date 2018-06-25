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2si1 | Apple'dan dev geri çağırma!

11 ay
7,3b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1 yeni bölümüyle karşınızda. Apple'dan dev geri çağırma başlıklı bu haftaki bölümde Tesla, Rockstar, Xbox, Nvidia ve bilim dünyasından dikkat çeken başlıkları konuşuyor, yorumluyoruz.
Yayın akışı:
01:01 Apple, MacBook ve MacBook Pro için ücretsiz onarım programı başlattı
03:17 Donald Trump, "uzayda askeri bir güç" kurmak için ilk adımı attı
04:54 Adalar'da bir devir sona eriyor; faytonların yerini elektrikli araçlar alacak
09:19 PUBG, Steam’de ilk defa indirime girdi
11:17 Microsoft, Xbox'un klavye ve mouse desteği için Razer ile işbirliği yapıyor
17:26 Elon Musk'tan Evrensel Temel Gelir açıklaması
20:42 İşlerin iyi gitmediği Tesla'da, güneş paneli üretim tesisleri de kapatılıyor
22:04 Uber kazasında güvenlik sürücüsünün "The Voice" adlı TV şovunu izlediği açıklandı
23:51 Red Dead Redemption 2 PC'ye de geliyor, oynanış videosu yakında gelebilir
30:56 Nvidia Titan V CEO Edition ile tanışın
32:24 YouTube'a dişli bir rakip geldi: Instagram IGTV duyuruldu!
36:36 Avrupa Birliği'nden internete ''telif hakkı'' darbesi
42:12 PlayStation Now'a çevrimdışı indirme özelliği gelebilir
46:21 Nintendo Switch artık PS1, PSP, N64, DS ve GBA oyunlarını oynatabilir
49:11 Alman hükümetinden uçan taksilere yeşil ışık
51:19 DRAM üreticilerine Çin’de büyük ceza geliyor
52:18 Eski Sony Online patronu, firmanın neden cross-platformu engellediğini açıkladı
52:15 EA, FIFA için cross-platform desteğini düşünüyor
54:57 Xiaomi, 50 km menzil sunan elektrikli bisikleti Himo'yu tanıttı
57:20 Bilim insanları ''acıyı hissettirebilen'' elektronik cilt geliştirdi
 

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aschil 11 ay en beğenilen
player'ınızı alında başınıza çalın
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HIGHER 11 ay
Yıl olmuş 2018 hala intro mu kaldı ya. Hızlıca atlanmıyorda ileri.
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MonitörKertenkelesi 11 ay
Sayın Mesut ve Enis, umarım önümüzdeki bölümde Donanım Habere Uzaylı mesajları ile saldırı yapan Marslılar ile ilgili bir haber yaparsınız. Hakikaten şu an garip şeyler olmakta bunlar nedir? Neler oluyor Donanım Haber???
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MonitörKertenkelesi 11 ay MonitörKertenkelesi
Mesajlar katlanarak devam etmektedir. Neler oluyor bir saldırı mı var?
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forum.donanimhaber.com/...
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cemecem21 11 ay
Telif konusu çok karmaşık bir mevzu. Aslında eşya hukukuna ilişkin birtakım hükümler uygulanabilir ama tam kapsamadığı için tercih edilmiyor sanırım.
Ülkemiz eşya hukukuna göre bugün farklı kişilere ait iki mal karıştığında biri diğerinin bütünleyici parçası oluyorsa asıl malın malikine ait oluyor. Öteki türlü de iki taraf da mal üzerinde paylı mülkiyet sahibi oluyor. Ben buradan ABD adil kullanım yasası mantığını görüyorum. Bence AB de buna göre bir şey yapmalı. AB'nin istediği çok mantıksız. Bir kişinin videoda giydiği tişörtteki logo sorun olmamalı. Bu hak ihlalinden öte tanıtım olur bence.
Bu noktada Alman Federal Mahkemesi kararları da önemli. Mahkemeye göre bir eserin kullanımı o esere zarar vermeyecek şekilde olmalı. Bir ressamın her eserini yorumlayan bir çalışmada bütün eserler kullanılabilirken, o ressamın hayatını ve sanat tarzını anlatan bir çalışmada hepsini kullanamaz mesela. Çalışmaya göre belli bir miktarda kullanabilir(Yanlış değilsem şiirde eserin yapısı gereği durum çok farklı).
Fikri Mülkiyet Hukuku bu noktada hususiyete de önem veriyor. Bir eser başka bir eserde izinsiz kullanılsa dahi yeni oluşturulan eser hususiyet taşıyorsa o eserin hakkı korunur. İzinsiz kullanılan eser sahibine telif ödenir. İzinsiz kullanılan eserin sahibi dahi yeni oluşturulmuş eseri izinsiz kullanamaz.
Bir film incelemesinde videoyu güçlendirmek adına fragmanın kullanıldığını varsayalım. Burada asıl olan inceleme olduğu için fragmanı kullanabilmeli. Çünkü bir kişi o videoyu esasen fragmanı izlemek için izlemiyor. Burada o inceleme hususiyet kazanmış. Bana göre YouTube'da atılan teliflerinin çok büyük bir kısmı hatalı veya aşırı.
Film örneğinden gidersek, film olmasaydı inceleme olmazdı diyerek inceleme gelirinden belki pay isteme hakkı doğabilir ama tamamen engelleme olmamalı bence. Burada da YouTube'un veya diğerlerinin taraflarla anlaşma yapması herkesin yararına olacaktır. Atıyorum X filminin incelemelerinden YouTube'un toplam geliri(içerik üreticilerine dağıtılmamış hali) 5 milyon dolar olduğunu varsayalım. X filminin yapımcısı ile YouTube anlaşmalı ve cüzi miktarda bir pay verilmeli. Bu durum içerik üreticilerini vuracaktır ama cüzi miktarda tutulursa herkesin yaşamını sürdürebileceği bir ortam oluşacaktır kanımca.
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al-ozaria 11 ay
PUBG oyunun genel incelemesi %51
Son 30 günlük inceleme ortalaması %31 ile "Çoğunlukla Olumsuz"
sıkıysa yapmasınlar indirim.
Dediğiniz sebeplerden olsa RimWorld 50 kere indirime girerdi ( store.steampowered.com/... ) ama girmiyor.
Siz sanıyormusunuz; PUBG %90 olumluda olsa indirime gireceğini...
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jasonn123 10 ay al-ozaria
al-ozaria dostum beni hatirladin mi
dj sargathus turktorentten 2014 den mesajlarin hala duruyor
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HIGHER 11 ay
İntro eklemeyin lütfen.
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grafman09 11 ay
Fayton meselesinde denetim şart onlardan evini geçindiren insanlarda var. Aydında bu işi yapan insanları tanıyorum. Atına bebek gibi bakıyor, temizliyor. Çoğunluğu böyle özenli olsa, böyle bir tartışmada olmazdı.
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maşık 11 ay
Enis hoca Xboxı kötülemek için uğraşıyor
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Kankkunen 10 ay

maşık
Enis hoca Xboxı kötülemek için uğraşıyor

Enis hoca!!! Neyin hocası, pabucumun mu?
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ÇatlakMerlin 11 ay
Bu Apple'ın skandalları bitmek bilmez oldu nedense. Bu arada herkes videoya takılmış. Amaç üzüm yemek olmalı, bağcı dövmek değil. Eleştiri olur elbette ama eleştiriyi abartmak ancak karşıdaki kişinin şevkini kırar. Emeğe saygı.
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Serkan_Yılmaz 11 ay
Videoyu izleyip keyif almak yerine, bok atıp beğeni almak moda mı oldu acaba ?
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DH Misafiri 11 ay
360 lira nasıl bir oyun parası oluyor anlamadım. God of war 1 ay bekleyince 160 tl ye düştü. Çok değil bir iki ay bekleyin yeter.
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Fingolfin. 11 ay
Muhabbeti geçmiş keşke olsa diye ama zaten klasik NeoGeo oyunları, King of Fighterslar, Metal Sluglqr, Samurai Shadownlar, Garou vs vs. Switch'in kütüphanesinde var, eShopta satılıyor. Baya bir NeoGeo oyunu var ve eklemeye de devam ediyorlar.
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