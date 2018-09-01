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2si1 | Bilim, Sanat, Futbol, Erkek - Kadın farkları ve fazlası

8 ay
6,6b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in özel bölümünde anlamadığımız ne varsa konuşuyor, yorumluyoruz. Sinirleri gerecek bir bölüm sizlerle. İzlerken yorumlarımızı çok şey etmeyin, kafaya takmayın sonra kafayı yersiniz.
Yayın akışı:

01:31 Ay'ın yüzeyinde 'su buzulları' bulundu: İşte anlamı
04:41 Mike Pence: "Amerika, 2024'te Ay'a geri dönecek"
09:05 Rusya yeni bir uzay silahı mı üretti?
12:10 ROKETSAN, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
14:29 Erkekler görsel hareketleri kadınlardan daha hızlı algılıyor
22:04 Bir araştırma kadın pantolonlarının ceplerinin iPhone'lar için küçük olduğunu ortaya koydu
24:54 40 yıldır ilk kez akut lösemi için tedavi umudu doğdu
34:38 Bakterilerle çalışan kağıt biyo-batarya geliştirildi
36:18 Mesut ve Enis'in Gamescom anıları
 

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olağan_şüpheli 8 ay en beğenilen
Bahsi geçen kadın sürücü


2 Yanıt Yanıtla +12
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Kefelon 8 ay
DonanımHaber'in son zamanlarda yaptığı en iyi şey Enis Kirazoğlu'nu ikisi bire getirmek oldu sanırsam. Bundan önce hem aksıyor, çoğu hafta 2si1 gelmiyordu hem de oyun kanadındaki arkadaşları zorla oraya koymuşlar gibi duruyordu. Şuan bu ikilinin muhabbeti mükemmel oluyor
DonanımHaber'in son zamanlarda yaptığı en iyi şey Enis Kirazoğlu'nu ikisi bire getirmek oldu sanırsam. Bundan önce hem aksıyor, çoğu hafta 2si1 gelmiyordu hem ...
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c36ab7c4 8 ay
İzlerken "Cannot load m3u8" hatasını bir tek ben mi alıyorum ?
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1 Avatar
Awsful 8 ay
Dostlar Merhabalar,
Herhafta yayinlanan Mesut Cevik ve Enes Kirazoglu nun sundugu 2 si 1 hangi gunler yayinlaniyor ? Bu hafta yayinlanacak mi yayinlanmayacak mi bunu bir yerde bildirmiyorlar mi ?
Ne bu arkadas, her hafta sonu ha yayinlandi ha yayinlanacak diye milyon defa ana sayfa ya bakiyorum,
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Pablo Vader 8 ay Awsful
Youtube kanalına abone olup yeni video uyarılarını açarsan e-posta ile yeni yüklenen video bilgileri gelir. Zaten kanalda izlemeye değer başka pek içerik olmadığı için ben öyle yapıyorum.
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e1ektronick 8 ay
Değerli @Speed-Step,
Samsung'un yeni çıkan akıllı saati tanıtımınızda, konu altında yapılan tartışmaya istinaden bu videoda göstermiş olduğunuz ilgi, alaka ve özenden dolayı çok teşekkür ederim. Sırf bu "Kadın mı yoksa Bayan mı?" konusunu takip ediyor değilim ama başlık ilgimi çektiği için izledim ki çok hoş bir video olmuş, ara ara gülümsediğim ve bir çok bilgi sahibi olduğum bir video ortaya çıkmış. Hem size hem de Enis Bey'e teşekkür ederim. Takipteyim.
Saygı ve sevgilerimle hoşçakalın, başarılar diliyorum.
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gxhero 8 ay
Bölümü izlerken aklımda canlanan görüntüler...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

not: Resimler hayal ürünüdür gerçeği yansıtmaz :P
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MonitörKertenkelesi 8 ay
Yoğuz değil de yokuz olması gerek değil mi o :)
Bir de kadınlarla erkeklerin pantolon cebi boyutuna katılmakta olduğum gibi şunu da moda dünyası henüz anlamış değil.
Günümüzde herkesin en az 5 inç telefon taşıdığı zamanlar, özellikle gençlerde.
Peki ama gerek pantolon gerek ise gömlek ve tişörlerde artık cep telefonları için özel cep bölümleri filan niye tasarlamıyorlar?
Ya öndeki küçük cepte ya da kıçlarında taşıyorlar ki ikisi de normal değil. Koysanıza ön dizlik bölümüne veya yanlara özel cep telefonu cepleri, böylece yeni bir moda akımı olur hem de yepyeni pantolon ve tşörtler piyasaya çıkar tekstil de faydalanır bundan.
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FerdosParadise 8 ay
keşke donanım haber bir jest yapıp Kuruluş Yıl Dönümünde bütün eski Editörlerini davet edip bir program yapsa Mukemmel olur ve bizde çok mutlu oluruz...
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emirardagumus 8 ay
Gayet keyifli bir program olmuş. Teşekkürler Mesut Bey ve Enis Bey :)
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Nınja 8 ay

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IMPEDIMENTA 8 ay
ya size mi kaldı sanattan erkek kadın farklarından bahsetmek. teknoloji haberin varsa oku geç.
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Kartal Göz 8 ay
Hamdolsun DH videolarını kendi sitelerinden izleyemiyoruz, Youtube'dan izleyebiliyoruz.
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