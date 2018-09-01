2si1 | Bilim, Sanat, Futbol, Erkek - Kadın farkları ve fazlası

2si1'in özel bölümünde anlamadığımız ne varsa konuşuyor, yorumluyoruz. Sinirleri gerecek bir bölüm sizlerle. İzlerken yorumlarımızı çok şey etmeyin, kafaya takmayın sonra kafayı yersiniz.

Yayın akışı:



Ay'ın yüzeyinde 'su buzulları' bulundu: İşte anlamı

Mike Pence: "Amerika, 2024'te Ay'a geri dönecek"

Rusya yeni bir uzay silahı mı üretti?

ROKETSAN, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Erkekler görsel hareketleri kadınlardan daha hızlı algılıyor

Bir araştırma kadın pantolonlarının ceplerinin iPhone'lar için küçük olduğunu ortaya koydu

40 yıldır ilk kez akut lösemi için tedavi umudu doğdu

Bakterilerle çalışan kağıt biyo-batarya geliştirildi

Mesut ve Enis'in Gamescom anıları

01:31 Ay'ın yüzeyinde 'su buzulları' bulundu: İşte anlamı 04:41 Mike Pence: "Amerika, 2024'te Ay'a geri dönecek" 09:05 Rusya yeni bir uzay silahı mı üretti? 12:10 ROKETSAN, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi 14:29 Erkekler görsel hareketleri kadınlardan daha hızlı algılıyor 22:04 Bir araştırma kadın pantolonlarının ceplerinin iPhone'lar için küçük olduğunu ortaya koydu 24:54 40 yıldır ilk kez akut lösemi için tedavi umudu doğdu 34:38 Bakterilerle çalışan kağıt biyo-batarya geliştirildi 36:18 Mesut ve Enis'in Gamescom anıları