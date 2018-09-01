2si1 | Bilim, Sanat, Futbol, Erkek - Kadın farkları ve fazlası

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in özel bölümünde anlamadığımız ne varsa konuşuyor, yorumluyoruz. Sinirleri gerecek bir bölüm sizlerle. İzlerken yorumlarımızı çok şey etmeyin, kafaya takmayın sonra kafayı yersiniz.
Yayın akışı:
01:31 Ay'ın yüzeyinde 'su buzulları' bulundu: İşte anlamı
04:41 Mike Pence: "Amerika, 2024'te Ay'a geri dönecek"
09:05 Rusya yeni bir uzay silahı mı üretti?
12:10 ROKETSAN, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
14:29 Erkekler görsel hareketleri kadınlardan daha hızlı algılıyor
22:04 Bir araştırma kadın pantolonlarının ceplerinin iPhone'lar için küçük olduğunu ortaya koydu
24:54 40 yıldır ilk kez akut lösemi için tedavi umudu doğdu
34:38 Bakterilerle çalışan kağıt biyo-batarya geliştirildi
36:18 Mesut ve Enis'in Gamescom anıları
Paylaş Tweetle
Herhafta yayinlanan Mesut Cevik ve Enes Kirazoglu nun sundugu 2 si 1 hangi gunler yayinlaniyor ? Bu hafta yayinlanacak mi yayinlanmayacak mi bunu bir yerde bildirmiyorlar mi ?
Ne bu arkadas, her hafta sonu ha yayinlandi ha yayinlanacak diye milyon defa ana sayfa ya bakiyorum,
Samsung'un yeni çıkan akıllı saati tanıtımınızda, konu altında yapılan tartışmaya istinaden bu videoda göstermiş olduğunuz ilgi, alaka ve özenden dolayı çok teşekkür ederim. Sırf bu "Kadın mı yoksa Bayan mı?" konusunu takip ediyor değilim ama başlık ilgimi çektiği için izledim ki çok hoş bir video olmuş, ara ara gülümsediğim ve bir çok bilgi sahibi olduğum bir video ortaya çıkmış. Hem size hem de Enis Bey'e teşekkür ederim. Takipteyim.
Saygı ve sevgilerimle hoşçakalın, başarılar diliyorum.
not: Resimler hayal ürünüdür gerçeği yansıtmaz :P
Bir de kadınlarla erkeklerin pantolon cebi boyutuna katılmakta olduğum gibi şunu da moda dünyası henüz anlamış değil.
Günümüzde herkesin en az 5 inç telefon taşıdığı zamanlar, özellikle gençlerde.
Peki ama gerek pantolon gerek ise gömlek ve tişörlerde artık cep telefonları için özel cep bölümleri filan niye tasarlamıyorlar?
Ya öndeki küçük cepte ya da kıçlarında taşıyorlar ki ikisi de normal değil. Koysanıza ön dizlik bölümüne veya yanlara özel cep telefonu cepleri, böylece yeni bir moda akımı olur hem de yepyeni pantolon ve tşörtler piyasaya çıkar tekstil de faydalanır bundan.