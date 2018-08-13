2si1 | Business Class Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in yeni bölümünde Red Dead Redemption 2'yi övüyoruz. Ama öyle böyle övmek değil. Gelin siz de bize katılın. Bu hafta Pazartesi ekranlarınıza gelen haftalık Teknoloji ve Oyun Programımız sizlerle.

Yayın akışı:



Kan hücrelerini inceleyebilen akıllı bileklik geliştirildi

Kötümserliğin sinirbilimi: bazı insanlar neden hep kötümserdir?

Rage 2'den yeni bir oynanış videosu gösterildi

DOOM Eternal'ın ilk oynanış videosu yayınlandı

Büyükbabasının garajını açan genç, 500 bin dolar değerinde Lamborghini buldu

Intel’in yatırım notu düştü, AMD’nin arttı

Assassin’s Creed Odyssey için yeni bir video yayınlandı

DARPA, İHA'ları sürekli havada tutmak için lazerle şarj edecek

Uber'e bir darbe de ABD'den geldi; 1 yıl boyunca yeni lisans yok

Capcom sadece dijital olarak yayınlanacak yeni bir IP'ye başlamayı düşünüyor

God of War: New Game+ modu 20 Ağustos'ta geliyor

Yerli ve elektrikli minibüs tam not aldı! İşte BMW motorlu Karsan Jest Electric

ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi, grafen tabanlı OLED ekran geliştiriyor

02:55 Red Dead Redemption 2'nin ilk oynanış videosu yayınlandı! 09:02 Kan hücrelerini inceleyebilen akıllı bileklik geliştirildi 12:03 Kötümserliğin sinirbilimi: bazı insanlar neden hep kötümserdir? 14:17 Rage 2'den yeni bir oynanış videosu gösterildi 17:01 DOOM Eternal'ın ilk oynanış videosu yayınlandı 20:10 Büyükbabasının garajını açan genç, 500 bin dolar değerinde Lamborghini buldu 22:26 Intel’in yatırım notu düştü, AMD’nin arttı 23:51 Assassin’s Creed Odyssey için yeni bir video yayınlandı 26:50 DARPA, İHA'ları sürekli havada tutmak için lazerle şarj edecek 29:33 Uber'e bir darbe de ABD'den geldi; 1 yıl boyunca yeni lisans yok 32:32 Capcom sadece dijital olarak yayınlanacak yeni bir IP'ye başlamayı düşünüyor 33:32 God of War: New Game+ modu 20 Ağustos'ta geliyor 34:24 Yerli ve elektrikli minibüs tam not aldı! İşte BMW motorlu Karsan Jest Electric 40:32 ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi, grafen tabanlı OLED ekran geliştiriyor