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2si1 | Business Class Teknoloji ve Oyun Programı

9 ay
5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in yeni bölümünde Red Dead Redemption 2'yi övüyoruz. Ama öyle böyle övmek değil. Gelin siz de bize katılın. Bu hafta Pazartesi ekranlarınıza gelen haftalık Teknoloji ve Oyun Programımız sizlerle.
Yayın akışı:
02:55 Red Dead Redemption 2'nin ilk oynanış videosu yayınlandı!
09:02 Kan hücrelerini inceleyebilen akıllı bileklik geliştirildi
12:03 Kötümserliğin sinirbilimi: bazı insanlar neden hep kötümserdir?
14:17 Rage 2'den yeni bir oynanış videosu gösterildi
17:01 DOOM Eternal'ın ilk oynanış videosu yayınlandı
20:10 Büyükbabasının garajını açan genç, 500 bin dolar değerinde Lamborghini buldu
22:26 Intel’in yatırım notu düştü, AMD’nin arttı
23:51 Assassin’s Creed Odyssey için yeni bir video yayınlandı
26:50 DARPA, İHA'ları sürekli havada tutmak için lazerle şarj edecek
29:33 Uber'e bir darbe de ABD'den geldi; 1 yıl boyunca yeni lisans yok
32:32 Capcom sadece dijital olarak yayınlanacak yeni bir IP'ye başlamayı düşünüyor
33:32 God of War: New Game+ modu 20 Ağustos'ta geliyor
34:24 Yerli ve elektrikli minibüs tam not aldı! İşte BMW motorlu Karsan Jest Electric
40:32 ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi, grafen tabanlı OLED ekran geliştiriyor
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1BilimAdamı 9 ay
Ben o %100 milli olarak tanıtılan ürünlerde ve girişimlerde daha fazla dürüst olunulmasını istiyorum en azından %100 yerli tasarım %60 yerli sanayi üretimiyle gibi bişey bile yeterli bir samimiyettir. Bugün o ihaların motoru kamerası iniş sistemi vs. belki ithal olabilir ama bunlar aşama aşamadır. İlk başta malzemeleri montaj ile üretirsin.Sonra birkaç kolay malzemesini sen üretir ve pazar payını arttırırsın sonra kritik parçalar için ortaklık veya kendi üretimini denersin.Belki en son yeterince kaarlı ise her parçasını kendin üretirsin ki bunu yapan yok gibi. Mesela yerli GMyi örnek veriyim. İlk başta distrübütör gibi discovery ile sade marka basıp ithal edip sattı.Sonra kendi özel tasarım ve donanımlarına göre sipariş edip ürettirip sattı. Bu artan satışlar ile google ile ortaklaşma yapabilecek konuma geldi ve android one versiyonlarını üretip ihraç etmeye başladılar. Bunlar aşamadadır. Tamam bir apple değil ama bazılarıının dalga geçtiği o şirket ilk kişisel bilgisayarın 30 40 yıl önce üretmiş o çoğu aşamaları aşıp arşınlamış bir şirket keza microsoft VW ford vs çoğu büyük teknoloji şirketi bu uzun sabır,azim ve çalışma gerektiren aşamaları geçip olgunlaşmış firmalar
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.brian. 9 ay
Ürün fotoğrafçısı sitesindede telefon üzerinden nasıl kaliteli çekim yapılacağı anlatılıyor Mesut abi

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action9mm 9 ay
Mesut çevik lafım sana: Dünyada %100 hiçbir ürün yerli değilki apple bile ekranını çinde üretiyor gibi bu zihniyetten kurtulalım düşüncesindeyken; doların yükselişi, amerikanın ambargosu, türkiyenin amerikan elektronik ürünlerine boykotunun konuşulduğu şu günlerde hatanı anlayarak demekki tamamen yerli olmalıyız mantelitesine dönmene sevindim.
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cebrail.bsrn 9 ay
Elektrikli minibüs mevzusundaki yatma ne anlama geliyor ?
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El-Kira 9 ay cebrail.bsrn
Yolda gitmeyip duraklarda yolcu bekliyor. Örneğin ilk duraktan son durağa gitmek için 40 dakikası var. Adam ilk duraklarda 15-20dk oyalanıyor. Bu sürede diğer duraklarda yolcu birikmiş oluyor. Sonra kalan 20 dkda da çok hızlı ilerliyor. O ilk baştaki oyalanma yatmak oluyor.
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Zeen 9 ay
cumartesi pazar zaten geziyoruz. Pazartesi koysanıza iş dönüşü iyi gidiyor :)
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Nınja 9 ay

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DrFetih 9 ay
Yine güzel bir bölüm!
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redoracle 9 ay
Tam Mesut xbox'ı övmüşken boykot haberinin gelmesi

Böyle giderse ne oyun,yazılım ne donanım,mobilite kalacak.
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Bgood 9 ay
mobilite ne zaman ????
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HIGHER 9 ay
4-5 Jenarasyon geriden takip ediyoruz ayrıca ithal.
Bu arada o motorun yerli olmadığını söyleyenler vatanseverdir, o dedikleri ise bence buna tepki gösterendir.
Bunun aynısını Atatürk de söylemiştir.
youtu.be/...
Bu da Nutuk'tan.
''Millî Savunma Komisyonu'ndaki üyelerin askerlikten anlaması gerekir. Fakat yalnız askerlikten
anlaması yeterli değildir. Devletin maliyesinden, siyasetinden ve daha birçok şeyden de anlaması
gerekmektedir. Yalnız askerlikten anlamak, ordu ile ilgili kanun tasarıları hazırlamak için yeterli
sayılsaydı, Genelkurmay'ın tespitinden ve Yüksek Askerî Şûrâ'nın da onayından sonra, tasarıların
ayrıca başka bir komisyonda veya komisyonlarda incelenmelerine gerek kalmazdı. Zira, politika
ile uğraşan kimseler, askerlikten gelmiş olsalar bile, bütün hayatlarını ilim ve teknikle ve askerî
gelişmeleri günü gününe takip ve uygulamakla geçiren kimselerden daha uzman ve daha yetkili
olamazlar''
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