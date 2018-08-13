2si1 | Business Class Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in yeni bölümünde Red Dead Redemption 2'yi övüyoruz. Ama öyle böyle övmek değil. Gelin siz de bize katılın. Bu hafta Pazartesi ekranlarınıza gelen haftalık Teknoloji ve Oyun Programımız sizlerle.
Yayın akışı:
02:55 Red Dead Redemption 2'nin ilk oynanış videosu yayınlandı!
09:02 Kan hücrelerini inceleyebilen akıllı bileklik geliştirildi
12:03 Kötümserliğin sinirbilimi: bazı insanlar neden hep kötümserdir?
14:17 Rage 2'den yeni bir oynanış videosu gösterildi
17:01 DOOM Eternal'ın ilk oynanış videosu yayınlandı
20:10 Büyükbabasının garajını açan genç, 500 bin dolar değerinde Lamborghini buldu
22:26 Intel’in yatırım notu düştü, AMD’nin arttı
23:51 Assassin’s Creed Odyssey için yeni bir video yayınlandı
26:50 DARPA, İHA'ları sürekli havada tutmak için lazerle şarj edecek
29:33 Uber'e bir darbe de ABD'den geldi; 1 yıl boyunca yeni lisans yok
32:32 Capcom sadece dijital olarak yayınlanacak yeni bir IP'ye başlamayı düşünüyor
33:32 God of War: New Game+ modu 20 Ağustos'ta geliyor
34:24 Yerli ve elektrikli minibüs tam not aldı! İşte BMW motorlu Karsan Jest Electric
40:32 ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi, grafen tabanlı OLED ekran geliştiriyor
09:02 Kan hücrelerini inceleyebilen akıllı bileklik geliştirildi
12:03 Kötümserliğin sinirbilimi: bazı insanlar neden hep kötümserdir?
14:17 Rage 2'den yeni bir oynanış videosu gösterildi
17:01 DOOM Eternal'ın ilk oynanış videosu yayınlandı
20:10 Büyükbabasının garajını açan genç, 500 bin dolar değerinde Lamborghini buldu
22:26 Intel’in yatırım notu düştü, AMD’nin arttı
23:51 Assassin’s Creed Odyssey için yeni bir video yayınlandı
26:50 DARPA, İHA'ları sürekli havada tutmak için lazerle şarj edecek
29:33 Uber'e bir darbe de ABD'den geldi; 1 yıl boyunca yeni lisans yok
32:32 Capcom sadece dijital olarak yayınlanacak yeni bir IP'ye başlamayı düşünüyor
33:32 God of War: New Game+ modu 20 Ağustos'ta geliyor
34:24 Yerli ve elektrikli minibüs tam not aldı! İşte BMW motorlu Karsan Jest Electric
40:32 ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi, grafen tabanlı OLED ekran geliştiriyor
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Böyle giderse ne oyun,yazılım ne donanım,mobilite kalacak.
Bu arada o motorun yerli olmadığını söyleyenler vatanseverdir, o dedikleri ise bence buna tepki gösterendir.
Bunun aynısını Atatürk de söylemiştir.
youtu.be/...
Bu da Nutuk'tan.
''Millî Savunma Komisyonu'ndaki üyelerin askerlikten anlaması gerekir. Fakat yalnız askerlikten
anlaması yeterli değildir. Devletin maliyesinden, siyasetinden ve daha birçok şeyden de anlaması
gerekmektedir. Yalnız askerlikten anlamak, ordu ile ilgili kanun tasarıları hazırlamak için yeterli
sayılsaydı, Genelkurmay'ın tespitinden ve Yüksek Askerî Şûrâ'nın da onayından sonra, tasarıların
ayrıca başka bir komisyonda veya komisyonlarda incelenmelerine gerek kalmazdı. Zira, politika
ile uğraşan kimseler, askerlikten gelmiş olsalar bile, bütün hayatlarını ilim ve teknikle ve askerî
gelişmeleri günü gününe takip ve uygulamakla geçiren kimselerden daha uzman ve daha yetkili
olamazlar''