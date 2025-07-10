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    Yeni Mazda CX-5 tanıtıldı: Daha büyük, daha dijital

    Mazda’nın en çok satan modeli CX-5, 2026’da tamamen yenilendi. Daha uzun, dijital ve ferah tasarımıyla dikkat çeken SUV, 2027’de kendi hibrit motoruyla da gelecek.

    Mazda’nın en çok satan modeli olan CX-5, 2026 model yılı için kapsamlı bir yenilenme sürecinden geçti. Son yıllarda CX-50 ve CX-70 modelleriyle dikkat çeken Mazda, buna rağmen CX-5’in markanın satışlarının bel kemiğini oluşturduğunu vurguluyor. Yeni modelle birlikte bu başarının daha da ileriye taşınması hedefleniyor.

    Yeni Mazda CX-5, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2026 Mazda CX-5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil CX-5, önceki versiyona kıyasla tamamen yenilenmiş bir platform üzerinde yükseliyor. Aks mesafesi 76 mm uzatılırken, toplam uzunlukta da 114 mm artış sağlanmış. Böylece aracın toplam uzunluğu yaklaşık 4.69 metreye ulaşarmış durumda.

    CX-5'in uzunluğundaki artış özellikle arka koltuk yolcuları için daha geniş bir alan sunarken, kapı açıklıkları da büyütülerek iniş ve binişlerde konfor artırılmış. Mazda henüz net iç ölçüleri açıklamamış olsa da, arka koltuk diz mesafesinin sınıfının en genişlerinden biri olduğu belirtiliyor.

    Bagaj kapasitesi de benzer şekilde artmış durumda. Arka bagaj kapağının açıklığı biraz daha genişletilmiş ve yükleme eşiği 13 mm alçaltılmış. Ayrıca yükleme uzunluğu yaklaşık 5 cm, yükseklik ise 2.5 cm artırılmış.

    Yenilenen Kodo tasarımıyla benzer ama şık görünüm

    2026 Mazda CX-5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mazda’nın özgün Kodo tasarım dili, yeni CX-5’te kendini gösteriyor. Önde üst üste yerleştirilmiş gündüz LED'leri keskinleştirilmiş panjur tasarımı ve sportif detaylara sahip tampon dikkat çekerken, tüm bu detaylar aracın genel olarak daha geniş görünmesini sağlamış.

    Arka kısımda ise bagaj kapağına yatay şekilde yerleştirilen büyük "MAZDA" yazısı ve daha ince, LED teknolojili stop lambaları öne çıkıyor. Üst donanım paketlerinde ise 19 inçlik sportif alaşım jantlar opsiyonel olarak sunuluyor.

    Yeni CX-5’in kaputunun altında yine 2.5 litrelik atmosferik benzinli motor görev yapıyor. Bu motor 187 beygir güç ve 251 Nm tork üretiyor. Şanzıman tarafında 6 ileri otomatik vites tercih edilmiş ve dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunuluyor.

    Mazda, içten yanmalı motorla yetinmeyecek. 2027 yılında CX-5’in hibrit versiyonu yollara çıkacak. Bu model, CX-50’deki Toyota kaynaklı hibrit sistemin aksine, Mazda’nın kendi geliştirdiği yeni Skyactiv-Z motoruna sahip olacak. Marka, bu motoru “ideal içten yanmalı motor” olarak tanımlıyor ve Skyactiv-G’ye kıyasla çok daha yüksek termal verimlilik sunduğunu iddia ediyor.

    15.6 inç ekran, fiziksel düğmesiz kokpit

    2026 Mazda CX-5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni CX-5’in iç mekânında en büyük değişim dijitalleşme tarafında. Orta konsolda, Mazda’nın şimdiye kadar sunduğu en büyük ekran olan 15.6 inçlik dokunmatik ekran yer alıyor. Google altyapısına sahip bu ekran sayesinde Google Asistan, Google Haritalar ve daha birçok uygulama doğrudan entegre şekilde kullanılabiliyor.

    Fiziksel düğmelerin büyük kısmı kaldırılmış. Vites çevresindeki kumanda çarkı ve ses kontrol düğmesi de tarihe karışmış durumda. Tüm kontroller artık dokunmatik ekran ve direksiyon üzerindeki fiziksel tuşlar ile sağlanıyor. Yeni CX-5, aynı zamanda Mazda’nın son nesil Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) ile donatılmış olarak satılacak.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 3 dakika önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 6 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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