2si1 "Buz gibi" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1 her Cuma olduğu gibi bugün de son 1 haftanın Teknoloji ve Oyun içeriklerini ekranlarınıza taşıyor. Ülkemizden ve dünyadan öne çıkan başlıklar sizlerle. İyi seyirler.
Yerli otomobil projesinde son gelişmeler, Turkcell'in ortakları ile yaşadığı sansür sıkıntısı, Ubisoft'un yıl sonu hediyesi ücretsiz oyunlar, Sony Playstation VR çıkış fiyatı ve tarihi yanında çok daha fazlası 2si1'de sizleri bekliyor.
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Bizim ülkenin yerinde başka bir ülke olsaydı 50 kere parçalanmıştı , batmıştı . Her tarafımızı terör örgütleri sarmış içten ve dıştan . Ekonomik olarak kıskaça alınmışız kaçış alanımız yok . Doğal olarak ülken ekonomisinin büyük bir kesimi terörle mücadeleye gidiyor . Kalanlanıylada diğer ülkelerin yaptığı şeyleri yapmaya çalışıyoruz .
İsviçre de adalar video yayımlamışlar , insanların hayatını tehlikeye atacak şeyler diyerek . Su içmeden fazla yürüyüş yapmayın , aç kalıp şekerinizin düşmesine neden olmayın gibi çoğu kişinin gırgıra alacağı şeylerle uğraşıyorlar .
Terörden kurtulsak Türkiye çağ atlar Avrupa ülkeleri gibi bir ülke haline geliriz . Bunu da çok iyi biliyorlar . Ellerinden geldiğince oyalıyorlar bizleri . 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz dile kolay . Harcadığımız parayla 2 tane Türkiye daha kurardık öyle söyleyeyim . Onun için her şeyde Türkiyeye laf söylemeyi kesin artık etrafınıza bir bakın bu coğrafyada ayakta duran güçlü bir tek biz varız .
Yolsuzluk yaptigi dusunulen bakanlarin yuce divana gitmesini, yargilanmasini bizim meclisimiz onaylamadi. Batili gucler falan degildi bunu engelleyen, bizim milletvekillerimizdi.
Bati super, kusurusuz demiyorum. Ama ulkemizin sunu anlamamiz lazim: ne yapiyorsak kendimize yapiyoruz. Biraz sorumluluk almaktan zarar gelmez. "Biz de cok ahlakli insanlar degiliz batiya kiyasla" demekten zarar gelmez.