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2si1 "Buz gibi" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
43,8b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1 her Cuma olduğu gibi bugün de son 1 haftanın Teknoloji ve Oyun içeriklerini ekranlarınıza taşıyor. Ülkemizden ve dünyadan öne çıkan başlıklar sizlerle. İyi seyirler.
Yerli otomobil projesinde son gelişmeler, Turkcell'in ortakları ile yaşadığı sansür sıkıntısı, Ubisoft'un yıl sonu hediyesi ücretsiz oyunlar, Sony Playstation VR çıkış fiyatı ve tarihi yanında çok daha fazlası 2si1'de sizleri bekliyor. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MALTHAEL 2 yıl en beğenilen
Ülkecek çok eksiğimiz var ancak çok konuşuyoruz ve hiç bir şey yapmıyoruz . Paso eleştirelim biz ondan sonra oturalım . Birileri bir şey yapınca da beğenmeyelim . Beğenmeyen kişilere de sen yaptın mı konuşuyorsun gibi tersleyici şeyler söyleyelim .
Bizim ülkenin yerinde başka bir ülke olsaydı 50 kere parçalanmıştı , batmıştı . Her tarafımızı terör örgütleri sarmış içten ve dıştan . Ekonomik olarak kıskaça alınmışız kaçış alanımız yok . Doğal olarak ülken ekonomisinin büyük bir kesimi terörle mücadeleye gidiyor . Kalanlanıylada diğer ülkelerin yaptığı şeyleri yapmaya çalışıyoruz .
İsviçre de adalar video yayımlamışlar , insanların hayatını tehlikeye atacak şeyler diyerek . Su içmeden fazla yürüyüş yapmayın , aç kalıp şekerinizin düşmesine neden olmayın gibi çoğu kişinin gırgıra alacağı şeylerle uğraşıyorlar .
Terörden kurtulsak Türkiye çağ atlar Avrupa ülkeleri gibi bir ülke haline geliriz . Bunu da çok iyi biliyorlar . Ellerinden geldiğince oyalıyorlar bizleri . 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz dile kolay . Harcadığımız parayla 2 tane Türkiye daha kurardık öyle söyleyeyim . Onun için her şeyde Türkiyeye laf söylemeyi kesin artık etrafınıza bir bakın bu coğrafyada ayakta duran güçlü bir tek biz varız .
Ülkecek çok eksiğimiz var ancak çok konuşuyoruz ve hiç bir şey yapmıyoruz . Paso eleştirelim biz ondan sonra oturalım . Birileri bir şey yapınca da beğenmeyeli...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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k-s-r-g 2 yıl
Anliyorum, sitenin sahibi yandas birisi. Ters bisey konusamazsiniz. Ama Mesut Bey, yapmayin Allah askina batili ulkeler, dis mihraklar edebiyatini, siz yapmayin.

Yolsuzluk yaptigi dusunulen bakanlarin yuce divana gitmesini, yargilanmasini bizim meclisimiz onaylamadi. Batili gucler falan degildi bunu engelleyen, bizim milletvekillerimizdi.
Bati super, kusurusuz demiyorum. Ama ulkemizin sunu anlamamiz lazim: ne yapiyorsak kendimize yapiyoruz. Biraz sorumluluk almaktan zarar gelmez. "Biz de cok ahlakli insanlar degiliz batiya kiyasla" demekten zarar gelmez.
Anliyorum, sitenin sahibi yandas birisi. Ters bisey konusamazsiniz. Ama Mesut Bey, yapmayin Allah askina batili ulkeler, dis mihraklar edebiyatini, siz yapmayin...
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Yanıtla +9
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marsk35 2 yıl
mesut bey lütfen videoyu inceleyiniz bakanda diyor içten yanmalı motor devrini kacırdık amacımız elektrikli arac uretmek ve otonom araç olacak dıyor bence biraz arastırın derim youtube.com/...
mesut bey lütfen videoyu inceleyiniz bakanda diyor içten yanmalı motor devrini kacırdık amacımız elektrikli arac uretmek ve otonom araç olacak dıyor bence biraz...
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DH Misafiri 2 yıl
Beklemedeydik abii şükürr
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malifural 2 yıl
yerli arabaneden şart ;
güzel bir video olmuş izleyin
youtube.com/...
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KIZILBEY 2 yıl
AMD Ryzen işlemcilerin'deki iddiaları AMD RX ekran kartları gibi olmaz inşallah ta İntelin tekelinden kurtuluruz.
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CaSsErDoDo 2 yıl
Mesut bey bence AMD 1000 dolarlık performansı 300 dolara vermez. Adamların para kazanması lazım ve madem 1000 dolar vermeye hazır adam var derler ve 900 civarı bir fiyatlandırma yaparlar.
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Dark Poison 2 yıl
Mesut Bey Crytek'e sallamış ama Crytek zamanını aşan bir firma olduğu ve büyüme noktasında sağlam adım atamadıkları için başarısız oldu.Crysis1'in youtubeda modlanmış grafiklerine bakın,bugün bile çoğu oyunun ötesinde görseller sunuyor ki o oyun çıkalı 10 yıl oldu.Ubisoft şutladı demiş ama adamlar farcry ismini satın alarak gönderdi cryteki.Bunlardan birşey olmaz diye değil.İlk Farcry aksiyon fps türünde HL1'den sonra çıkmış en sağlam yapay zekalardan birini ve içeriği sunmuştu.Fps türüne açık bir harita ekleyerek,serbestlik kavramını da sokan oyundu.O dönem inclemeleri net hatırlıyorum,çoğu otorite Farcry'ı HL1'den sonra çıkmış en iyi fps ilan etmişti ki hak eden bir oyundu.
Farcry'dan sonra crysisi çıkarttılar ki,o seride kendi içinde çok güzel oyunlardı.Crysis 1,2,3 deki senaryo,serbestlik,exo kullanım keyfi vs çoğu sabun köpüğü milletin ayılıp bayıldığı son dönem CoD ve Bf oyunlara bin basardı.Crysis'in multiside çok keyifliydi.Ama 50 senedir aynı şeyleri oynamaktan sıkılmayan oyuncu kesimi her yeni oyunda olduğu gibi crysisin de multisine şans vermedi ve kısa sürede multi kısmı öldü gitti.Bugün Titanfall ve yeni dönem exo suitli codların multisinin temelini atan oyunlar crysis serisiydi.
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k-s-r-g 2 yıl
Anliyorum, sitenin sahibi yandas birisi. Ters bisey konusamazsiniz. Ama Mesut Bey, yapmayin Allah askina batili ulkeler, dis mihraklar edebiyatini, siz yapmayin.

Yolsuzluk yaptigi dusunulen bakanlarin yuce divana gitmesini, yargilanmasini bizim meclisimiz onaylamadi. Batili gucler falan degildi bunu engelleyen, bizim milletvekillerimizdi.
Bati super, kusurusuz demiyorum. Ama ulkemizin sunu anlamamiz lazim: ne yapiyorsak kendimize yapiyoruz. Biraz sorumluluk almaktan zarar gelmez. "Biz de cok ahlakli insanlar degiliz batiya kiyasla" demekten zarar gelmez.
Yanıtla +9
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DigitalWorld 2 yıl
Abi robot konusunda.
Mesut abi şu noktayı kaçırıyorsun yanlız.
Japonlar yapay zeka geliştirmeye çalışıyorlar. Ayrıca insan hareketleri üzerinde araştırmalar yapıyorlar.
Yani adamların tek yaptığı robot yapmak değil.
Örnek veriyorum.
Elektrikli bir araç var iş kamyonu ya da delici mesela. Diyelim ki çalışıyor ve hop bir arıza oldu. Ne olacak adamın birinin gelip tamir etmesini bekleyecek.
Oysa tek bir robot olsa. Kullanım aşamasında dozerdeki sensör ve kameralara bağlanıp kullanabilir. Ayrıca oldu ya bir arıza oldu. İner araçtan icabında tamir eder. Oldu ya robot bozuldu. Başka bir araçtaki robot gelir onu tamir eder.
Yani her şeyi otonom araçlar gibi düşünmemek lazım. Cem yılmaz ın bir lafı var ya kendi fişini takamayan şeye robot mu denir diye.
Bunun dışında markette tabiki AmazonGo daha mantıklı. Bu arada Amazon bunu zaten depolarında uzun zamandır kullanıyor. Mal depoya giriyor kapılarda devasa okuyucular var. Tır kapıdan girerken tırda kaç tane ürün var hepsi okunuyor stoğa yazılıyor.
Şimdi diğer kısmı.
Robotiğin önemli olma sebeplerinden bir diğeri de şu. Sen bir kez mükemmelleştirirsen artık bir sınırın olmaz. Kopan uzvun yerine robotik hatta daha iyi olanı takılabilir. Tüm vücudunu saracak bir dış iskelet yapılabilir. Hatta Suretler filmi gibi komple beden dışı bir deneyim bile yaşayabilirsin.
Ama benim daha çok istediğim Derin Dalış denilecek teknoloji. Bu işte VR ın son seviyesi. Fiziksel zihnin sanal ortama aktarılacak. Dünyadan memnun değil misin? O zaman kendi dünyanı yarat. Ciddi anlamda yanlız.
İleride ne olur bilemem. Ama teknoloji öyle bir hal alır ki belki herkes kendi dünyasını yaratır sanal ortamda. Milyarlarca sanal zekanın arasında sen hükmedici olursun.
Belki de böyle bir şeye gerek kalmaz. Öyle ileri bir seviyeye ulaşırız ki kollektif bir zekaya dönüşürüz. Ya da öyle gelişiriz ki artık hiç bir şeyin anlamı kalmaz ve kendi kendimizi yok ederiz. :D
Kardeş payında bir bölümde vardı. Yıl bilmem kaç. Dünyadaki kadın nüfusu sıfır.
Hiç İzlemedin ise izle abi.
youtube.com/...
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DigitalWorld 2 yıl
Abi hazır adamlar zor duruma düşmüş.
Başbakan Cumhurbaşkanı. Desin Yerli kardeşlere. Gelin kardeşim Siz Türkiye ye taşıyın her şeyinizi almanyadan. Çalışanlarınızın 6 aylık maaşını biz ödeyelim. Burada da onlara yerleşke verelim. Bak burada yer verelim sana diyin.
Gelsinler abi bizim burada yapsınlar her şeylerini. Programlama okuyan yüksek başarı göstermiş öğrencileri alsınlar eğitsinler. Beğendiklerine de okul bitiminde iş versinler. Hatta devlet desin ki onların da 1 yıllık maaşı bizden.
Değil mi ama?
Yani şimdi demişsiniz şimdi hiçbir sistem çalıştırmıyordu falan. Aama adamlar zamanın 5 yıl ötesinde oyun yapmışlardı. Crysis e kadar o grafikleri nerede gördük ki?
Crysis 2 ve 3 te de sonradan yamalar geldi. Bu oyuna da dediler ki ya grafikleri kötü. Arkadaş Hem 1200TL lik PC de çalışsın istiyorsun hem de 5 yıl ötesinin grafiklerini istiyorsun. Bir karar ver değil mi ama?
Crysis in devamı yapılabilir aslında aklımda senaryo bile var.
Yanıtla +4
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Mihrali Bey 2 yıl
İç düşmanlar, dış düşmanlar. Ne kadar rahat ya? Ülke ortadoğuya dönsün, adamlar hiçbir suç bulmasın kendinde. Alım gücümüz yerlerde sürünsün, can güvenliği kalmasın ama hökümet çoh eyi. Merak ediyordum cemaat bittikten sonra suçlu olarak kimi gösterecekler diye. Bu sefer işi daha kolay tuttular: iç düşmanlar, dış düşmanlar.
Mesut Bey sizden ricam konunuz dışına çıkıp başka yerlere laf atmayın. Şu anda başımızdaki terör belasının bu seviyelerde olmasının bir suçlusu da şimdiki hükümettir. Çözüm süreci sırasında teröristlere göz yumulduğunu bizzat onların ağzından duyduk. Kalkıpta bu kişilerin şimdi yine ülkesi için terörle savaştığını söylemeyin. Anca çıkarı neyse onu yaparlar.
Suriye'de savaşıyormuşuz çünkü artık ülke içinde bu işin çözümü olmuyormuş. Bu yüzden ülke zor durumdaymış. Madem Suriye böyle bir yer, neden Suriye'deki isyancılar hükümet tarafından desteklendi, destekleniyor?
Ne olursunuz ülkenin bu batık durumunu terör var gardaş, iç düşmanlar dış düşmanlar diyip geçmeyin. Ya adam akıllı kimler suçluysa onları eleştirin ya da bu konuda hiç konuşmayın. Yeter artık. Dolar 3.5 olmuş adam hala şurada savaşıyoruz, düşmanımız çok diyor. Banane düşmandan. Yetki bende mi? Ben can güvenliğime bakarım. Bakın can güvenliği can. Bunu söyler hale geldik. Başlarım köprüsünden, arabasından cartından curtundan!
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Mad 2 yıl
Ülkede ekonomiyi, vergileri, yerli üretimleri, teknolojiyi falan her şeyi geçtim. Ülkede huzur kalmadı kardeşim ve hiç bir şey tat vermez oldu. İnsanların can güvenliği yok.
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