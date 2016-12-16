2si1 "Buz gibi" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1 her Cuma olduğu gibi bugün de son 1 haftanın Teknoloji ve Oyun içeriklerini ekranlarınıza taşıyor. Ülkemizden ve dünyadan öne çıkan başlıklar sizlerle. İyi seyirler.

Yerli otomobil projesinde son gelişmeler, Turkcell'in ortakları ile yaşadığı sansür sıkıntısı, Ubisoft'un yıl sonu hediyesi ücretsiz oyunlar, Sony Playstation VR çıkış fiyatı ve tarihi yanında çok daha fazlası 2si1'de sizleri bekliyor.