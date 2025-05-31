Windows 11'deki Başlat Menüsü'nün, işlemciyi gereksiz yere yorduğu ortaya çıktı

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Windows 11'deki Başlat Menüsü, kullanıcıların dikkatini çeken ilginç bir performans sorunu ile gündeme geldi. Yazılım geliştiricisi Alex Fazio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bu menünün her açıldığında PC işlemcisi üzerindeki yükü önemli ölçüde artırdığını söyledi. Yani Windows 11'in Başlat Menüsü işlemciyi gereksiz yere yoruyor.

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Fazio'nun iddiasına göre, bu işletim sistemi bileşeni Microsoft'un verimsiz bir teknoloji tercih etmesi nedeniyle olması gerekenden fazla kaynak tüketiyor. Aktarılan bilgilere bakılırsa Windows 11'deki Başlat menüsü React Native adlı bir framework kullanılarak geliştirilmiş. Bu yaklaşım, geliştirme sürecini hızlandırıp kolaylaştırsa da beraberinde bazı performans sorunları getirebiliyor.

Diğer kullanıcılar da doğruladı

React Native framework'ü, JavaScript ve benzeri web araçlarıyla oluşturulan arayüzleri, Windows gibi platformlarda çalışabilen yerel (native) uygulamalara dönüştürür. Böylece ortaya çıkan uygulama, sistemde tıpkı bir EXE dosyası gibi çalıştırılabilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu yöntem süreci hızlandırsa da uygulamanın "çok katmanlı" yapısı nedeniyle performans kayıplarına yol açabilmekte.

Fazio'nun iddiasına göre, Başlat Menüsü her açıldığında işlemcide %30 ila %70 arasında değişen ani bir yük artışı yaşanabiliyor. Bu durum, X'teki diğer kullanıcılar tarafından da doğrulandı. Özellikle önerilen uygulamalar panelinin kullanıldığı durumlarda bunun daha sık yaşandığı ve neredeyse her iki menü açılışından birinde bu durumun gözlemlendiği ifade ediliyor. Microsoft'un henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadığını hatırlatalım.

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Windows 11'deki Başlat Menüsü, işlemciyi gereksiz yere yoruyor

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