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2si1 "Elon Musk'lı" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
42,7b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde her hafta olduğu gibi yine bir çılgın Elon Musk projesi yer alıyor, Robot işçiler insanları tehdit ediyor, Call Of Duty'nin rekor çıkışı şaşırtıyor.
2si1 yenilenen formatı ve canlı sunumuyla sizlerle. Son 1 haftanın teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmelerini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.
Bu bölümde aslan payını Türkiye'deki internet sınırlamaları, Playstation 4 Pro'nun satışa çıkması, Elon Musk'ın çılgın projesi, yeni Need for Speed ve Adidas'ın robot fabrikaları alıyor. 

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Speed-Step 2 yıl en beğenilen X-FI
X-FI
Çok uzun tutmayın lütfen ya... 30dk maksimum olmalı. O bile çok.

Hocam sen yanlış programa gelmişsin
2 Yanıt Yanıtla +31
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Speed-Step 2 yıl sedatkuran
sedatkuran
Malesef İnternetin kısıtlanmasını Savunmanız Acı verici...

Programı izlerken sesi de açın zira görüntüye bakarak anlayamamışsınız.

Bu çağa yakışmayan uygulama. Başka bir yol bulunmalı. Ulusal Güvenlik tabi ki önemli bir mesele ama bu çağda interneti kesmek işi, iletişimi durdurmak herkes için büyük zarar diyoruz.

Siz de kalkmış savunmuşsunuz diyorsunuz :)
sedatkuranMalesef İnternetin kısıtlanmasını Savunmanız Acı verici...Programı izlerken sesi de açın zira görüntüye bakarak anla...
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Speed-Step 2 yıl Bismarckk
Bismarckk
Mesut Çevik'in sürekli PS4'ü övüp durması bana mı garip geliyor, bir ürün bu kadar kusursuz olabilir mi ?

Övmüyorum olanı söylüyorum. PS4 ve Xbox One çıktığında da bu cihazlar güçsüz, kısa ömürlü ocaklar dedim. Full HD için 60FPS için canları yetmez dedim.

Bu sefer de neden konsolları eleştiriyorsun diyenler oldu.

Millet gerçekleri değil seveceği yalanları duymak istiyor :)
BismarckkMesut Çevik'in sürekli PS4'ü övüp durması bana mı garip geliyor, bir ürün bu kadar kusursuz olabilir mi ?Övmüyorum o...
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musa_unsal2005 2 yıl
Yeni konsept güzel olmuş. Muhabbet kısmını artırmanız güzel olmuş. Gökhan yılmaz daha önceki oyun editörlerden daha bilgili ve yetkin bir editor. Pc tarafından gelmesinin bunda payı var. Teknoloji sunan Mesut Çevik ile daha iyi bir ikili oluyorlar.
Açıkçası şu da olsun dediğim bir şey olmadı. Yaptığınız işe sonsuz saygım var. Dünyada 2014 den sonra bir çağ geldi ve adı da memnuniyetsizlik çağı oldu. Dediğiniz gibi savaş öncesi dünya düzeni gibi duruyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Elinize sağlık tekrardan teşekkürler.
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Hunter_Soldier 2 yıl
Müzik harika olmuş gecislerde sesin altan altan verilmesi hoş olmuş siz konusurken de sesi bozmuyor.
yayın icerisinde biraz daha fazla gorsel video/içerik kullanırsa kaliteyi artıracagını dusunuyorum
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dark dragon 2 yıl
Gökhan'ın her sene konsol çıkar demesi baya uçuk olmuş, mantıksız yani. Maddi durumunuz iyiyse pro'yu alın beklemenin anlamı yok. Zaten fiyat artabilir dolar yüzünden. 1580 liraya mal ettim taksitle gayet iyi oldu. Öğrencilerin fazla para harcamak istemeyenlerin almasına gerek yok, ikinci el ps4 iş görür 800 lira civarına.
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muratkaya 2 yıl
Program çok keyifliydi. Bu şekilde devam.
Gerçi Talha Aynacı zamanları bir başkaydı ama gitti gelmez o günler :))
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istanbulsm 2 yıl
Video süresi çok uzun. Bu nedenle konu başlıkları dakika olarak verilmeli.
Bi de Talha Aynacı reis geri dönse harika olacak :)
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Dark Poison 2 yıl
Gokhan'in konsollar konusundaki goruslerine bastan sona katiliyorum.Konsollarin en sevdigim artisi uzun omurlulukleri ve exc oyunlarin bollugunun yaninda,exc oyunlarin kalitesinin de cok yuksek olmasiydi.8. Nesil konsollarda bu iki ozellik ara neslin dogmasiyla ve inanilmaz kisir bir doneme girilmesiyle tarihe karisti diyebiliriz.

Ps4 almis bir oyuncu icin pronun gercek maliyeti ps4 u sattigindan edecegi zarari da ekleyince ortaya cikan degerdir.Yani 700 tl ye satmis olsa bir kisi ps4 u,800 ya da (ps4 u aldigi ilk fiyatin fazlaligina gore 900-1000 tl )arasi bir zarar dogmus olur.Bu zarari da 1700 tl lik pro fiyatina ekleyince ps4 e inanip ilk anda alan insanlar icin 2500 ve ustu bir harcama dogmus oluyor.Bu ara konsollarin gelmesini daha onceden bizi adam yerine koyup bildirmeleri ya da daha mantiklisi ps4 ve xone ciktigi 2013 yilinda onlarin bir ustu modelleriyle birlikte 2 farkli(biri standart,digeri ust seviye modelleri) konsol cikartip bize farkli secenekler sunmalari gerekirdi.Bu daha guclu ara konsollari saman altindan su yurutup kut diye cikartmalari ayiptir.Ilk etapta premium versiyonu da ayni anda cikartsala pro alacak adam ilk ciktiginda ust model ps4 u tercih eder ve simdi ps4 u satmaktan dogan zarari da yasamamis olurdu.

Bunlarin disinda ,cok eski bir oyuncuyum ve ben bu kadar kisir bir donem daha hatirlamiyorum.Tamam oyunlari 4k vs oynamak guzel seyler ama ps4 dede xbox da da pc de de donup dolasip ayni oyunlari oynuyoruz.Ps2 donemi bence oyunlarin altin cagiydi.Ps3 ve 360 donemi de o mirasi cok guzel korudu ama bu 8. Nesilde o tadi damaklarda kalan serilere,oyunlara hasretiz acikcasi.Bunlarin yaninda artik oyunlarin daha derin cesitli senaryolari da sunar hale coktan gelmis olmasi gerekirdi.Yapay zekalarin coktan her oyunda standart bir kalitede olmasi lazimdi.4k da oynuyoruz oyunlari guzel,eyvallah da oyunlarin onemli dinamiklerinin de simdiye cag atlamasi gerekirdi.

Bu kadar az oyun varken bence ,bana en az parayi harcatacak,en az masraflari doguracak sistem neyse onda kalmak daha mantikli.Yoksa bu islerin sonu yok.Tuketmenin sonu yok.
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-Sniper- 2 yıl
Gerçekten konsept harika olmuş, çok daha profesyonel ve bu haftaki muhabbet kısmı çok daha samimi olmuş böyle devam etmesi dileğiyle gerektiği kadar uzun olsun program bence sıkıntı değil, sizlerin muhabbeti 10 saatte olsa dinlenir hocam.İşi olan, vakti dar olan belli kısımları ileri sarar izler zaten hangi dakikada hangi konu işlendiği belli. @Speed-Step
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Niklaus1864 2 yıl
Geçen hafta da söyledim yine söylüyorum yeni konsept harika olmuş, eski editörleri anan arkadaşlar bir laf var giden gider kalan sahalar bizim olsun yapacak birşey yok kendi kararları lütfen saygılı olalım.Haberler her zaman olduğu gibi kaliteli teşekkür dh ailesi :)
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DigitalWorld 2 yıl
Mesut abi sen konuştukça içimin yağları eriyor.
Aynen dediğin gibi. Tek yapmaları gereken NFSU ve NFSU2 ye 4K ve Geniş ekran desteği eklemek. Daha iyi kaplama ve grafik ayarları eklemek. Onu bile yapmak zor geldi arkadaş.
Monitörüm geniş ekran formatında. Bir şekilde ayarlasam bile bk gibi oluyor.
Al abi NFSU 2 yi ve günümüze uyarla. Bu bu kadar zor mu?
Age Of Empires in HD sürümü çıktı para verip aldım arkadaş. Çok güzel de zevkle oynadım yani.
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DigitalWorld 2 yıl
Mesut abi iphone örneği güzeldi. :D
Bunun dışında platformda aynı şekilde dediğiniz gibi abi. Ben mesela vakti zamanında Aynasız makine alacaktım.
Ya Canon a bakıyorum rezalet bir makine. Ne lens var ne başka bir şey.
Sony e bakıyorum dünyanın parası nerede ise tek makine tarafında aynalı makinelerde komple prime lensli set alıyordum.
Olympus da ise 800TL den alabildiğine uzanan bir fiyat kategorisi vardı. Lensler boldu. Makineyi satıp istersem panasonic e geçebiliyordum.
Sonuç olarak olympus aldım.
Çok da memnunum. Yıllar içinde 25mm f1.8 60mm F2.8 Macro lens gibi bir dünya pahallı lens aldım. Gövdeyi de üst modele terfi ettim bu süre zarfında. Şimdi ben bir dünya para dökmüşüm. Efendim işte Sony %50 daha iyiymiş deseler beni ırgalamaz. Neden? O kalite farkını almak için prime lens gerekecek gene. Komple sistemi değiştirmeye kalkmam demek cebimden ekstra 5 bin TL para çıkması demek.
Uzun lafın kısası. Atı alan üsküdarı geçtikten sonra. Sür eşşeği niğdeye. :D
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