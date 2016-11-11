2si1 "Elon Musk'lı" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde her hafta olduğu gibi yine bir çılgın Elon Musk projesi yer alıyor, Robot işçiler insanları tehdit ediyor, Call Of Duty'nin rekor çıkışı şaşırtıyor.

2si1 yenilenen formatı ve canlı sunumuyla sizlerle. Son 1 haftanın teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmelerini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

Bu bölümde aslan payını Türkiye'deki internet sınırlamaları, Playstation 4 Pro'nun satışa çıkması, Elon Musk'ın çılgın projesi, yeni Need for Speed ve Adidas'ın robot fabrikaları alıyor.