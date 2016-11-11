2si1 "Elon Musk'lı" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde her hafta olduğu gibi yine bir çılgın Elon Musk projesi yer alıyor, Robot işçiler insanları tehdit ediyor, Call Of Duty'nin rekor çıkışı şaşırtıyor.
2si1 yenilenen formatı ve canlı sunumuyla sizlerle. Son 1 haftanın teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmelerini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.
Bu bölümde aslan payını Türkiye'deki internet sınırlamaları, Playstation 4 Pro'nun satışa çıkması, Elon Musk'ın çılgın projesi, yeni Need for Speed ve Adidas'ın robot fabrikaları alıyor.
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Hocam sen yanlış programa gelmişsin
Programı izlerken sesi de açın zira görüntüye bakarak anlayamamışsınız.
Bu çağa yakışmayan uygulama. Başka bir yol bulunmalı. Ulusal Güvenlik tabi ki önemli bir mesele ama bu çağda interneti kesmek işi, iletişimi durdurmak herkes için büyük zarar diyoruz.
Siz de kalkmış savunmuşsunuz diyorsunuz :)
Övmüyorum olanı söylüyorum. PS4 ve Xbox One çıktığında da bu cihazlar güçsüz, kısa ömürlü ocaklar dedim. Full HD için 60FPS için canları yetmez dedim.
Bu sefer de neden konsolları eleştiriyorsun diyenler oldu.
Millet gerçekleri değil seveceği yalanları duymak istiyor :)