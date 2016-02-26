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2si1 "Gönlü zengin" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
41,9b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Uncharted 4'de çalıntı resim ortalığı karıştırdı, Galaxy S7 ve G5'ten çok özel görüntüler gibi magazinsel bir giriş yapalım sonrasını size bırakalım dedik. 2si1 bu hafta da çok dolu iyi seyirler :)
MWC 2016'da en ilgi çekici telefon hangisiydi? Apple'ın teröristlerin bilgilerini koruması doğru mu? Talha sakalları daha da uzatsın mı? Oy Ver 2034 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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Speed-Step 3 yıl en beğenilen Basteryus
Basteryus

HP Elite x3'ü de ekleyeydiniz iyiydi

Ekli zaten bknz: Diğer
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Lazeran 3 yıl
apple'ın teröristlerin bilgilerini koruması doğru mu? bu ne saçma bir soru yani cidden DH olayı bu şekilde mi anlamış. FBI apple'dan 10 kere şifre girdiğimizde kendini silmeyecek veya şifreniz ne olursa olsun bir tane masterkey'e sahip bir firmware istiyor. Apple'ın da reddetiyor sebep olarak mükemmel bir dünyada yaşamıyoruz bu yazdığımız yazılımlar kötü insanların eline geçerse kullanıcılarımızın telefonlarındaki telefon rehberleri notları kendilerinin ve çocuklarının lokasyon bilgileri resimleri kısacası her şeyi kötü insanların eline geçer. Yani böyle bir yazılımın getireceği faydadan çok zararı var diyorlar.

Ayrıca bu teröriste ait en son icloud backup'ını zaten FBI'a veriyorlar, ayrıca sahte access point tekniği ile telefonu alın tanıdık bir ağa götürün orada 1 gece beklesin tüm bilgileri icloud'a yükler biz de size veririz diyorlar ama FBI icloud şifresini sıfırladığı için bu yöntem kullanılamıyor.

Apple da bizim düşüncemiz bu; bu davayı en üst yargı mercine kadar taşırız verilen karara zaten uymak zorundayız diyor.

Ayrıca bu olay tamamen amerikanın manyaklığından başka bir şey değil. Teröristlerin kullandığı silahların tamamı legal silah dükkanlarından alınma silahlar. Marketten gidip silah alabileceğiniz bir ülke düşünün. Senede terörden 300 kişi ölüyor Amerikada ama legal satılan silahlardan 300.000. Bir tane manyak silah alıp okul basıp sınıf arkadaşlarını öldürebiliyor.

Son olarak telefon şifreli olsa bile bu adamların tüm telefon konuşmaları mesajlaşmaları konumları operatörler aracılığıyla NSA tarafından takip ediliyor.

Yani bu telefonları kıracak firmware ortaya çıktığı zaman teröristlerin yapacağı tek şey iphone kullanmamak olacak ama bir tane şerefsizin benim telefonumu çalıp tüm kredi kartı banka bilgilerime çocuklarımın benim lokasyon bilgilerime mesajlarıma girdiğim sitelere 300den fazla internet hesabımın şifresine vs. ulaşmasını kim engelleyecek.

Ankete katılanların %66'sı doğru değil demiş. Öyle sorarsanız tabi derler. İşte medya böyle bir şey. Ben sonuna kadar katılmıyorum. Dünyada teröristten çok iyi insan var teröristle savaşmanın yolu masumların özel hayatını kötü insanlara sunmak değildir. Sene de 600milyar dolar savunma bütçesi olan bir ülkenin bir iphone'un kırılmasına muhtaç olması sadece gülünç.
apple'ın teröristlerin bilgilerini koruması doğru mu? bu ne saçma bir soru yani cidden DH olayı bu şekilde mi anlamış. FBI apple'dan 10 kere şifre girdiğimizde...
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emre1393 3 yıl
ankette mi5 yok, tam da sizden beklediğimiz hareketler bunlar.
1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
apo424 3 yıl
remix os u bi türlü kuramadım hata veriyor Açınca
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hamza53 3 yıl
Reklam konusunda ek sayfa açmadığı sürece benim açımdan sıkıntı yok.Donanımhaberde devredışı şekilde ayarlamıştım ama format atınca eski haline dönmüş.Videoda bahsi geçinçe kontrol edip tekrar devre dışı bıraktım.Bu haftada güzel bi bölümdü emeğinize sağlık.
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SellYourSoul 3 yıl
21.32 Uncharted 4 Black Flag
Talha abi yeni oyun cikardi


Ayrica keyifli programdi tesekkurler, ad block kullaniyorum bu site icin durdurdum izledikten sonra haklisiniz
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1BilimAdamı 3 yıl
22.dakikada ekrem71 anlatılıyor..xd
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tanrivermism 3 yıl
Helal olsun arkadaşlar başardınız testinizin sonucu pozitif çıktı daha önce fuardaki telefonların en iyisi sizce hangisi anketinde lg g5 açık ara öndeydi sizin samsung yorumundan sonra anket tersine döndü, bence çok büyük yanılgıya düşüyorsunuz günümüz telefonlarında işlemciyi konuşmuyorum bile çünki kullanıcıların %95 nin işini snap dragon 600 serisi bile görüyor şimdi samsung un tasarımı aynı zaten sadece ve sadece pili ufak bir miktar da arttırdı diye daha iyi olmamalı bence, lg g5 e gelince benim şahsi fikrim devrim niteliğinde bir değişikliğe imza atmış burada önemli olan pilin çıkarılabilir olması değil arkadaşlarının fonksiyonel olması ve bu arkadaşların devamının gelmesinin muhtemel olması. ben yıllardır teknoloji nin içinde olarak bilinen takip eden ve bu teknolojileri mümkün olduğunca kullanan bir teknoloji takipçisiyim sizin siteniz yokken de bazı yabancı siteleri translate aracılığıyla takip ediyordum zaten görüyorum ki sizinde kaynak olarak belirttiğiniz kısımlarda benim eskiden takip ettiğim siteler var izlenme nedeninize gelince dobra, mantıklı olmanız ve fikirlerinizin benim gibi takipçiler tarafından benimsenmesidir tabiki bazı noktalarda fikir ayrılıkları oluyor fakat bu genelde mantık çerçevesinde oluyor lütfen benim gibi takipçilerin sizi önererek takipçi sayınızın yükseldiğini unutmayın kullanıcı sayınızın azalmasını ve sizin keyifli yorumlarınız dan mahrum kalmayı istemem ve bu konu ile ilgili sizden bir dahaki videonuzda geri dönüş yada farklı açıdan bakıldığında ufak bir lg övgüsü beklerim.ben insanların herhangi bir ürünü alırken fiyat performansı na bakması ve burada işin püf noktasının fiyat performansın yurt dışı ve Türkiye olarak tekrar gözden geçirilmesi ve kullanılmayacak olan özelliğe para verilmemesine, insanların buna teşvik edilmemesinden yanayım . aslında bu yorumunuzun neden bu şekilde yaptığınız ile ilgili sizin gibi yayın yapan başka bir site ile ilgili olması ile de alakalı bir fikrim var ama bunu düşünmek bile istemiyorum iyi çalışmalar saygılar.
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DH Misafiri 3 yıl
apple fbi olayı yazıldığı gibi değil yaw azıcık dinleyin. apple diyor ki ben kırarım problem yok. ama fbi diyor ki bana yazılım ver her istediğim telefonunu kırayım. apple buna karşı çıkıyor ve doğru olanını yapıyor.
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tarkolar 3 yıl
Mesut abi ya samsung un klasik sorunundan bahsetmeden s7 yi övmen hoşuma gitmedi açıkçası.
Adamlar en iyi yongaları kullanıyor ama touchwiz! Ya snapdragon 800 lü bir cihaz bile rehbere bastığımda takılıyor ama mtk 6753 lü cihaz canavar gibi atom z2560 lı cihaz lak diye açıyor. Sürekli touch wiz durduruldu hataları can sıkıyor yeter diyorsun bir süre sonra..
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dr_mrh 3 yıl
benim en fazla ilgimi çeken telefon lg g5, lg amiral gemide modüler bir yapıya girerek bayağı bir risk aldı, eğer g4 deki gibi aynı tasarımda daha ucuz modeller de sürerse , nmodüllerin fiyatları da uygun tutulursa, yani aynı modulleri g5 g5 beat g5 note da kullanabilirsek cep telefonlarına yeni bir soluk gelmiş olur. Samsung s7 de ise akıllı bir telefonun nasıl olması gerekir dersi vermiş gibi (o gereksiz programlarla şişirilen touchwiz arayüzü hariç). Ama en fazla merak ettiğim lg g5
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frostburn 3 yıl
yahu eskinde çalışıyordu neden mobilden girince chromecast ile tv ye aktaramıyoruz videoyu?
site kısıtlamaları nedeniyle izin verilmedi diyor..
şaka gibi..
yada youtube a yükleyin bir zahmet adam gibi tvden izleyelim bir yandan da işimizi görelim laptop da..
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DehaCaman 3 yıl
Apple'ın teröristlerin bilgilerini koruması doğru mu?
Böyle bir soru olabilir mi arkadaş ya. Appledan nefret ederim. Ancak yaptığı şeyi bu şekilde yazmak neye hizmet anlayamıyorum.
FBI diyor ki bana senin ürünlerinin içeriğine bakabileceğim bir yer var. Herkesi izleyeyim. Apple buna hayır diyor. Konu bu ve haklı. Bunun terside olabilir. O açık yer bırakılırsa FBI değil başkaları da oradan girebilir. Terörisler sizi izleyebilir. Hackerlar sizin dosyalarınızı kırabilir.
Saçmalamayın..
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