2si1 "Gönlü zengin" Teknoloji ve Oyun Programı

Uncharted 4'de çalıntı resim ortalığı karıştırdı, Galaxy S7 ve G5'ten çok özel görüntüler gibi magazinsel bir giriş yapalım sonrasını size bırakalım dedik. 2si1 bu hafta da çok dolu iyi seyirler :)

MWC 2016'da en ilgi çekici telefon hangisiydi? Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge LG G5 Sony Xperia X Performance Diğer Apple'ın teröristlerin bilgilerini koruması doğru mu? Yanlış Doğru Talha sakalları daha da uzatsın mı? Evet Hayır Hepsi Oy Ver 2034 kişi oy verdi. Sonuçları Göster MWC 2016'da en ilgi çekici telefon hangisiydi? Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge LG G5 Sony Xperia X Performance Diğer Apple'ın teröristlerin bilgilerini koruması doğru mu? Yanlış Doğru Talha sakalları daha da uzatsın mı? Evet Hayır Hepsi Anket Sonlandı 2034 kişi oy verdi. Sonuçları Göster MWC 2016'da en ilgi çekici telefon hangisiydi? 47% Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge 958 oy 32% LG G5 652 oy 9% Sony Xperia X Performance 193 oy 13% Diğer 258 oy Apple'ın teröristlerin bilgilerini koruması doğru mu? 66% Yanlış 1352 oy 33% Doğru 679 oy Talha sakalları daha da uzatsın mı? 43% Evet 877 oy 40% Hayır 823 oy 15% Hepsi 312 oy 2034 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön