2si1 "Gönlü zengin" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
Uncharted 4'de çalıntı resim ortalığı karıştırdı, Galaxy S7 ve G5'ten çok özel görüntüler gibi magazinsel bir giriş yapalım sonrasını size bırakalım dedik. 2si1 bu hafta da çok dolu iyi seyirler :)
MWC 2016'da en ilgi çekici telefon hangisiydi? Apple'ın teröristlerin bilgilerini koruması doğru mu? Talha sakalları daha da uzatsın mı? Oy Ver 2034 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Ekli zaten bknz: Diğer
Ayrıca bu teröriste ait en son icloud backup'ını zaten FBI'a veriyorlar, ayrıca sahte access point tekniği ile telefonu alın tanıdık bir ağa götürün orada 1 gece beklesin tüm bilgileri icloud'a yükler biz de size veririz diyorlar ama FBI icloud şifresini sıfırladığı için bu yöntem kullanılamıyor.
Apple da bizim düşüncemiz bu; bu davayı en üst yargı mercine kadar taşırız verilen karara zaten uymak zorundayız diyor.
Ayrıca bu olay tamamen amerikanın manyaklığından başka bir şey değil. Teröristlerin kullandığı silahların tamamı legal silah dükkanlarından alınma silahlar. Marketten gidip silah alabileceğiniz bir ülke düşünün. Senede terörden 300 kişi ölüyor Amerikada ama legal satılan silahlardan 300.000. Bir tane manyak silah alıp okul basıp sınıf arkadaşlarını öldürebiliyor.
Son olarak telefon şifreli olsa bile bu adamların tüm telefon konuşmaları mesajlaşmaları konumları operatörler aracılığıyla NSA tarafından takip ediliyor.
Yani bu telefonları kıracak firmware ortaya çıktığı zaman teröristlerin yapacağı tek şey iphone kullanmamak olacak ama bir tane şerefsizin benim telefonumu çalıp tüm kredi kartı banka bilgilerime çocuklarımın benim lokasyon bilgilerime mesajlarıma girdiğim sitelere 300den fazla internet hesabımın şifresine vs. ulaşmasını kim engelleyecek.
Ankete katılanların %66'sı doğru değil demiş. Öyle sorarsanız tabi derler. İşte medya böyle bir şey. Ben sonuna kadar katılmıyorum. Dünyada teröristten çok iyi insan var teröristle savaşmanın yolu masumların özel hayatını kötü insanlara sunmak değildir. Sene de 600milyar dolar savunma bütçesi olan bir ülkenin bir iphone'un kırılmasına muhtaç olması sadece gülünç.