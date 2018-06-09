2si1 | Güldürmeyen yorumlar, sizden gelenler

2si1'in yine özel bir bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümde sizden gelen yorumları yorumluyoruz. Bakalım Tunahan'ın bizler için seçtiği en acımasız, güldürmeyen yorumlar neler?

Ne yazık ki bir süre yurt dışındayız. Bu süreçte sizleri 2si1'siz bırakmamak adına sizden gelen yorumları yorumladığımız özel bölüm ile karşınızdayız.