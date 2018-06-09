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2si1 | Güldürmeyen yorumlar, sizden gelenler

11 ay
5,4b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in yine özel bir bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümde sizden gelen yorumları yorumluyoruz. Bakalım Tunahan'ın bizler için seçtiği en acımasız, güldürmeyen yorumlar neler?
Ne yazık ki bir süre yurt dışındayız. Bu süreçte sizleri 2si1'siz bırakmamak adına sizden gelen yorumları yorumladığımız özel bölüm ile karşınızdayız. 

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eulogy 11 ay en beğenilen
Vallaha samimi olmak istiyorsanız;
Sizi ciddi anlamda eleştiren (örneğin ben) bir üyenizi yayına alın veya muatap alın
şu Apple ve Tesla iş ortaklığınıza açıklık getirin.
Şu yorumda en ufak bir abartı yok veya kızgınlık yok.
Ben gerçekten, eskiden Apple şimdilerde ise Tesla Motors ve Elon Musk için her şeylerini satacak bir site ve Editör grubu görüyorum. Gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum.
Yav sorun değil, istediğinizi yapın, kendinize yakışanı yapın. Bizim tek olayımız merak.
Gerçekten merak ediyoruz. İlk aşamada heralde çok tıklandığı için Tesla haberi yapılıyor diye düşünüyoruz. Fakat şöyle bir gerçek var ki asla Tesla'yı eleştirmiyorsunuz. Asla Elon Musk'ı eleştirmiyorsunuz.
Foxconn, Apple ve Amazonda daha bir çok firmada işçilere yönelik haksız çalışma koşullarını eleştiriyorsunuz ama asla Tesla'yı eleştirmiyorsunuz.
Tesla ile ilgili bir kaza haberi varsa sürücüyü eleştiriyorsunuz ama asla Tesla'nın yıllardır yaptığı aldatmaca dolu reklam politikasını eleştirmyorsunuz.
Elon Musk'ın kötü giden veya içinde kandırmaca olan tek bir projesinden dahi laf konuşmuyorsunuz.
Bugün ubisoft süper bir trailer hazırlasa en az 8 saat "oyun böyle olmayacak" diye ubisoft'u haklı olarak eleştirirsiniz.
2010-2015 yılları arası anlamsız bir apple, 2015 ve 2018 arası anlamsız bir tesla taraftarlığınız var. Objektifliği bir kenara bırak subjektifliğin dibine vuruyorsunuz.
Durduk yere de tarafsız okuyucuyu sinir ediyor çileden çıkartıyorsunuz.
Tek sorum var. Neden? Neden böyle birşeye ihtiyacınız var?
Mesela Mesut Çevik "Ekrem71 en çok makale hazırlayan çalışanımız ve 3000 makale olsa %10 hata yapsa 300 makale hatalı olur, doğal karşılamak gerekir" demişti.
İyi de Ekrem71 o zamanlar hata yapmıyordu ki. Ekrem71 bilerek, isteyerek, tamamen bilinçli bir şekilde haberleri Apple lehine eksik veriyordu veya sinir bozucu kişisel görüşünü haber olan bir makaleye kişisel görüşü değilmiş haberin bir parçasıymış gibi ekliyordu.
Hata böyle olmaz. Bu bilinçli bir şey.
Neyse sorum şu:
Neden?
Amaç bilerek yanlı haber yapıp bilerek taraftar olup kullanıcıyı birbirine düşürüp yorumların daha çok gelmesini sağlamak ise bunu Tesla aleyhine konuşarak da yapabilirsiniz.
Fakat Dh'ın tesla haberlerini yapalı 4 yıl oldu, hala baş editörden bir tane Elon Musk'a kişisel eleştiri görmedik. Bir tane.
Mesut Çevik'in en büyük eleştirisi şu (eleştrimesi gereken noktada yaptığı)
"Adam öyle bir sağlam imaj yarattı ki..."
Bu kadar.
Örnek vereyim;
Örneğin hyperloop için neden tesknoloji uzmanı olarak kendinizi nitelendirip bir tane dahi eleştiri yapmıyorsunuz?
Yani 14 yıldır bu forumdayım, hala Dh'ın yayın politikasını ve ilkelerini anlamakta zorlanıyorum. Çok anlamsız geliyor.
Tesla eleştirirseniz bir sizi tehdit falan mı ediyor?
Ya nerden nereye;
Creative Zen vision W incelemesini yapan sevdiğimiz mesut çevikten, anlayamadığımız bambaşka bir noktaya evrildi Dh.
Dünya Trump'ı eleştiriyor, Coca Cola Volkswagen eleştiriliyor. Dinler bile eleştiriliyor ama bizim editörlerimiz ısrarla Elon Musk eleştirmekten kaçınıyor.
3 hafta boyunca tonla Tesla üzerine olumsuz haber çıktı hepsini es geçtiniz. Sonra bir tane kaza haberini yayına ekleyip onda da sürücüyü suçlu buldunuz.
Amazon'da tuvalete gitme olayını ise dakikalarca konuştunuz.
Lütfen bu yorumu "biz olumsuz haberler de yapıyoruz diyerek geçiştirmeyin" İsterseniz sizin yapabileceğiniz veya yapmanız gereken ama asla yapmadığınız bir 30 tane eleştirel yorum buraya yazayım.
En basitinden bir teknoloji uzmanı olarak Tesla otomobillerin yenilenebilir enerji kullanmadığını söyleyebilirsiniz. Forumun yarısı bunu yanlış biliyor. Nasıl ki ekran kartında bellek tek önemli parametre değildir diye kullanıcıları bilgilendiriyorsunuz, bunda da bilgilendirin. Bu sadece bir örnekti.
Vallaha samimi olmak istiyorsanız;Sizi ciddi anlamda eleştiren (örneğin ben) bir üyenizi yayına alın veya muatap alınşu Apple ve Tesla iş ortaklığınız...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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Virinom 11 ay
"Dehe" diye telafuz eden tek ben miyim yoksa herkes Mesut gibi "Dehaş" mı diyor?
1 Yanıt Yanıtla +20
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bekle yan çarı getiriyom 11 ay Moving On
2 dakikada nasıl 26 dakikalık videoyu izledin la
2 Yanıt Yanıtla +10
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FightFor1 11 ay
Uzun yıllardır 2si1 takip ederim, ne erdi, ne gökhan ne diğerlerinin olduğu videolardan hiç zevk almadım ama enis geldiğinden beri çoğu videonuzu yüzümde bir tebessümle izliyorum. Mesut Çevik ve Enis Kirazoğlu iyi bir ikili oldu, Allah muhabbetinizi artırsın.
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cemal85 11 ay
(:
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expressimo 11 ay
Erdi reyiz candır.
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lvlono 11 ay
Siteye gir, bakın, takıl, can sıkıntını gider, haber al. Burası; komplexleri unutturmak için yahut insanların deşarj alanı olarak kurulmadı ki! lakayt mı oldu:))
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dostum kertenkele 11 ay
Video olmamış. Ayrıca mesut yine aynı pantolonu giyiyor.
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Krethuss 11 ay
Meğerse örgüte üyeymişiz beyler. DEHAŞ
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yimmasabi 11 ay
Güldüren yorumları da alalım :)
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RaptorFX 11 ay
Çerezlik güzel bir programdır. Mesut Bey de benim gibi ne yapıp Edip parasal kısma getiriyor konuyu. Sanırım bu geçmişteki istediğine geç sahip olma kaynaklı.
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fasak 11 ay
Bence mesutsuz versiyonu bir kereliğine koyun. Mesut çevik videoda hep olsun ama sesi kapalı olsun hep. Değişik ve enteresan bir video olur :D.
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sosisvesalam 11 ay
mesut çevik otuzlu yaşlara gelmiş ama hala evde ben örümcek adamım diyip fuçu fuçuu diye evde duvarlara ağ atmaya çalışan bir kişilik olarak zihnimde canlanıyor bunun nedeni çokça süper kahramanlı filmlerden bahsetmesi veya ömrümcek adamdan bahsetmesi ve ömrümcek adam vs batman vs superman gibi çocukça muhabbetlere girmesi olabilir.
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Requizm 11 ay sosisvesalam
Mesut Çeviği eleştirmek için bir sürü sebep bulabilecekken örümcek adam superman demen ne kadar dar bir pencereden baktığını gösterir. Aynen süper kahraman şeyleri boş. Yetişkin insanlar çizgi film-anime izleyemez. Neyse ben atom parçalamaya devam edeyim.
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Sansa Stark 11 ay sosisvesalam
He kardeş,süper kahramanlar çocukca he

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