Samsung Galaxy S25 FE en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

Samsung Galaxy S25 FE en net haliyle görüntülendi
Sızdırılan görüntülere göre Galaxy S25 FE, ön tarafta yine delikli ekran tasarımı ve düz çerçeveli metal bir yapıda tanıtılacak.. Arka tarafta ise dikey hizalanmış üçlü kamera dizilimi dikkat çekiyor. Cihazın sağ kenarında ses ve güç tuşları, alt kısımda ise USB-C portu, SIM yuvası ve hoparlör ızgarası bulunuyor. Üst tarafta ise ikincil mikrofon konumlandırılmış.
Galaxy S25 FE beklenen özellikler
Donanım tarafında ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak S25 FE’nin Exynos 2400 veya MediaTek Dimensity 9400 yonga setlerinden biriyle sunulması bekleniyor. Bu konfigürasyonda ise 12 GB RAM, 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki depolama seçeneği bulunacak. Son olarak 12 MP ön kamera, arka tarafta 50 MP ana sensör (OIS destekli), 8 MP telefoto (3x optik yakınlaştırma) ve 12 MP ultra geniş açı kamerası yer alacak.
Yazılım tarafında ise Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüne işaret ediliyor. Samsung'un S25 FE için henüz resmi bir tanıtım tarihi açıklanmış değil. Ancak önceki nesil gibi Eylül veya Ekim 2025’te piyasaya sürülmesi muhtemel.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: