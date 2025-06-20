Samsung Galaxy S25 FE en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Samsung, 2025 sonbaharında tanıtacağı Galaxy S25 FE modeli için hazırlıkları tamamlanmak üzere. Bilindiği üzere daha önce Galaxy S22 FE pas geçilmiş, S23 FE ve S24 FE ise uzun sızıntıların ardından lanse edilmişti. Son olarak Galaxy S25 FE'ye ait CAD görüntüleri ortaya çıktı. Yeni model, genel hatlarıyla S24 FE'ye benzeyecek.

Samsung Galaxy S25 FE en net haliyle görüntülendi

Sızdırılan görüntülere göre Galaxy S25 FE, ön tarafta yine delikli ekran tasarımı ve düz çerçeveli metal bir yapıda tanıtılacak.. Arka tarafta ise dikey hizalanmış üçlü kamera dizilimi dikkat çekiyor. Cihazın sağ kenarında ses ve güç tuşları, alt kısımda ise USB-C portu, SIM yuvası ve hoparlör ızgarası bulunuyor. Üst tarafta ise ikincil mikrofon konumlandırılmış.

Tam Boyutta Gör S25 FE'nin ölçüleri 161.4 x 76.6 x 7.4 mm olarak belirlenmiş. Bu da cihazı S24 FE'ye kıyasla daha kısa ve daha ince hâle getiriyor. Ancak 6.7 inçlik ekran boyutu korunmuş ve daha ince çerçeveler sayesinde aynı boyutta kalıyor. Burada, 120Hz yenileme hızı ve 2.600 nit parlaklık sunan Super AMOLED panel bulunacak.

Galaxy S25 FE beklenen özellikler

Donanım tarafında ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak S25 FE’nin Exynos 2400 veya MediaTek Dimensity 9400 yonga setlerinden biriyle sunulması bekleniyor. Bu konfigürasyonda ise 12 GB RAM, 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki depolama seçeneği bulunacak. Son olarak 12 MP ön kamera, arka tarafta 50 MP ana sensör (OIS destekli), 8 MP telefoto (3x optik yakınlaştırma) ve 12 MP ultra geniş açı kamerası yer alacak.

Beklenen oldu: Samsung Galaxy S25 FE için Exynos sürprizi! 1 ay önce eklendi

Yazılım tarafında ise Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüne işaret ediliyor. Samsung'un S25 FE için henüz resmi bir tanıtım tarihi açıklanmış değil. Ancak önceki nesil gibi Eylül veya Ekim 2025’te piyasaya sürülmesi muhtemel.

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Samsung Galaxy S25 FE en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

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