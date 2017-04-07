2si1 "Hasta" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde ucuz internet tarifeleri, kredi kartı kopyalayan düzenekler, Xbox Scorpio, Titan XP ve fazlası sizi bekliyor.
Ulaştırma Bakanlığının "ucuz internet" tarifeleri belli oldu!
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Ulastirma-Bakanliginin-ucuz-internet-tarifeleri-belli-oldu.htm
Deep İnsert Skimmer
https://krebsonsecurity.com/2016/06/atm-insert-skimmers-in-action/
NVIDIA TITAN Xp
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/Nvidia-Titan-Xp-Dunyanin-en-guclu-ekran-karti-ile-tanisin.htm
YouTube'da önemli düzenleme: Para kazanmak artık daha zor
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/YouTubeda-onemli-duzenleme-Para-kazanmak-artik-daha-zor.htm
Mission Bicycle Company yeni akıllı bisikleti Lyra’yı tanıttı
https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Mission-Bicycle-Company-yeni-akilli-bisikleti-Lyrayi-tanitti.htm
İsveçli şirket tüm çalışanlarına çip takmaya başladı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/isvecli-sirket-tum-calisanlarina-cip-takmaya-basladi.htm
Türkiye, dünyada en çok televizyon izleyen ülke oldu!
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Turkiye-dunyada-en-cok-televizyon-izleyen-ulke-oldu.htm
Mad Catz iflas erteleme istedi
https://www.donanimhaber.com/cevre-birimleri/haberleri/Mad-Catz-iflas-erteleme-istedi.htm
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Ulastirma-Bakanliginin-ucuz-internet-tarifeleri-belli-oldu.htm
Deep İnsert Skimmer
https://krebsonsecurity.com/2016/06/atm-insert-skimmers-in-action/
NVIDIA TITAN Xp
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/Nvidia-Titan-Xp-Dunyanin-en-guclu-ekran-karti-ile-tanisin.htm
YouTube'da önemli düzenleme: Para kazanmak artık daha zor
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/YouTubeda-onemli-duzenleme-Para-kazanmak-artik-daha-zor.htm
Mission Bicycle Company yeni akıllı bisikleti Lyra’yı tanıttı
https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Mission-Bicycle-Company-yeni-akilli-bisikleti-Lyrayi-tanitti.htm
İsveçli şirket tüm çalışanlarına çip takmaya başladı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/isvecli-sirket-tum-calisanlarina-cip-takmaya-basladi.htm
Türkiye, dünyada en çok televizyon izleyen ülke oldu!
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Turkiye-dunyada-en-cok-televizyon-izleyen-ulke-oldu.htm
Mad Catz iflas erteleme istedi
https://www.donanimhaber.com/cevre-birimleri/haberleri/Mad-Catz-iflas-erteleme-istedi.htm
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