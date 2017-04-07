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2si1 "Hasta" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
24b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde ucuz internet tarifeleri, kredi kartı kopyalayan düzenekler, Xbox Scorpio, Titan XP ve fazlası sizi bekliyor.
Ulaştırma Bakanlığının "ucuz internet" tarifeleri belli oldu!
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Ulastirma-Bakanliginin-ucuz-internet-tarifeleri-belli-oldu.htm

Deep İnsert Skimmer
https://krebsonsecurity.com/2016/06/atm-insert-skimmers-in-action/

NVIDIA TITAN Xp
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/Nvidia-Titan-Xp-Dunyanin-en-guclu-ekran-karti-ile-tanisin.htm

YouTube'da önemli düzenleme: Para kazanmak artık daha zor
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/YouTubeda-onemli-duzenleme-Para-kazanmak-artik-daha-zor.htm

Mission Bicycle Company yeni akıllı bisikleti Lyra’yı tanıttı
https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Mission-Bicycle-Company-yeni-akilli-bisikleti-Lyrayi-tanitti.htm

İsveçli şirket tüm çalışanlarına çip takmaya başladı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/isvecli-sirket-tum-calisanlarina-cip-takmaya-basladi.htm

Türkiye, dünyada en çok televizyon izleyen ülke oldu!
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Turkiye-dunyada-en-cok-televizyon-izleyen-ulke-oldu.htm


Mad Catz iflas erteleme istedi
https://www.donanimhaber.com/cevre-birimleri/haberleri/Mad-Catz-iflas-erteleme-istedi.htm
 

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tobepeople 2 yıl
Bomboş bir bölüm :D
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malifural 2 yıl
konsol a 500 dolar fiyat çok .bide eskisine %20 performans bile katmıyor
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DH Misafiri 2 yıl
Bu ülke herşeyi bedava yapsa,tüm maddi olanakları şehit aileleri'nin önüne serse,onların hakkı ödenemez..Lütfen artık maddi birşey bu ailelerin yanında söz konusu edilmesin...
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DH Misafiri 2 yıl
Megabyte ve megabit farklı şeyler
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likeablex 2 yıl
Geçmiş olsun.
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ahmet1905_47 2 yıl
ya uydu alıcısını kapatmıyoruz ki hiç tv yi kapatıyoruz o da izlenmiş gibi kaydediyor işte
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axaxa 2 yıl
Erdisiz olmuyor be.
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javaprof 2 yıl
japonya ile ilgili tarafı anlamadım bildiğim kadarı ile japonyada televizyonda yüzde 90 anime izleniyor.
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Sipihrz 2 yıl
Haftalık bülten hoş güzel ama Facebook sayfanızda ve forumda aşırı derecede aktroller doluşmuş şunların icabına baksanız şahane olur.
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Eeltorm 2 yıl
Güzel bölüm teşekkürler.
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