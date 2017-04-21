2si1 "RX 480'leri 580 yapın, Starcraft ücretsiz oldu ve fazlası" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde Starcraft ve Saintrows 2 gibi ücretsiz olan oyunlar, RX 480'lerin 580 olması, Türk tasarımcıların yeni yapboz kasası, uçan arabalar, Rusların yeni robotu ve çok daha fazlası

AMD Radeon 480’ler 580 olabiliyor

https://www.donanimhaber.com/AMD-Radeon-RX-480-ekran-kartlari-Radeon-RX-580e-donusuyor-90631



Star Wars Battlefront II - Tanıtım Videosu, Çıkış Tarihi, Detaylar

Star Wars Battlefront II’nin Splitscreen Co-op Modu Konsola Özel Olacak

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Star_Wars_Battlefront_II__Tanitim_Videosu_Cikis_Tarihi_Detaylar-86644.htm



Xbox Scorpio fiyatı sızdırıldı

https://www.donanimhaber.com/Xbox-Project-Scorpionun-fiyati-sizdirildi-90614



Xbox Game Pass Alpha Yakında Sona Eriyor

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_Game_Pass_Alpha_Yakinda_Sona_Eriyor-86690.htm



Yandex, Google’a karşı açtığı davayı kazandı [Güncellendi]

https://www.donanimhaber.com/Yandex-Googlea-karsi-actigi-davayi-kazandi-Guncellendi-90560



Türk yapımı yapboz bilgisayar kasasına 2 uluslararası ödül

https://www.donanimhaber.com/Turk-yapimi-yapboz-bilgisayar-kasasina-2-uluslararasi-odul-90546



GTA Online için Tiny Racers Duyuruldu

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-GTA_Online_icin_Tiny_Racers_Duyuruldu_25_Nisanda_Geliyor-86687.htm



Saints Row 2 Steam'de Ücretsiz Oldu [Güncelleme]

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Saints_Row_2_Steamde_Ucretsiz_Oldu_Guncelleme-86681.htm



StarCraft ve StarCraft: Brood War Tamamen Ücretsiz Oldu

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-StarCraft_ve_StarCraft_Brood_War_Tamamen_Ucretsiz_Oldu-86668.htm



Binlerce domain teknik destek dolandırıcılığı yapıyor

https://www.donanimhaber.com/Binlerce-domain-teknik-destek-dolandiriciligi-icin-kullaniliyor-90538



Firefox 53 yayınlandı: Tarayıcı artık daha az çökecek

https://www.donanimhaber.com/Firefox-53-yayinlandi-Tarayici-artik-daha-az-cokecek-90621



MasterCard, parmak izi sensörlü kartını tanıttı

https://www.donanimhaber.com/MasterCard-parmak-izi-sensorlu-kartini-tanitti-90620



Denuvo'nun En Son Sürümü de Kırıldı

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Denuvonun_En_Son_Surumu_de_Kirildi-86645.htm



Elektrikli jet vtol

https://www.donanimhaber.com/Dunyanin-ilk-dikey-kalkis-ve-inis-sistemine-sahip-elektrikli-jeti-90629



Rus Terminatör Fedor

https://www.donanimhaber.com/Rusyadan-asiri-insansi-robot-Fedor-90570



Google Earth yenilendi

https://www.donanimhaber.com/Google-Earth-kesif-odakli-yenilendi-90592



ASELSAN'dan Türk askerine yardımcı olacak dış iskelet

https://www.donanimhaber.com/ASELSANdan-Turk-askerine-yardimci-olacak-dis-iskelet-90603



Sketch AR ile mükemmel çizimler çok kolay.

https://www.donanimhaber.com/Mukemmel-cizimler-yapmaniza-yardimci-olan-uygulama-SketchAR-90610



Ancestors: The Humankind Odyssey için Yeni Bilgiler ve Video

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Ancestors_The_Humankind_Odyssey_icin_Yeni_Bilgiler_ve_Video_Paylasildi-86683.htm



Ubisoft İki Yeni Stüdyo Açıyor

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Ubisoft_iki_Yeni_Studyo_Aciyor-86672.htm



Civilization V Steam'de 10 Milyon Adet Sattı

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Civilization_V_Steamde_10_Milyon_Adet_Satti-86670.htm



Rocket League 30 Milyon Oyuncuya Ulaştı

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Rocket_League_30_Milyon_Oyuncuya_Ulasti-86669.htm https://www.donanimhaber.com/AMD-Radeon-RX-480-ekran-kartlari-Radeon-RX-580e-donusuyor-90631Star Wars Battlefront II’nin Splitscreen Co-op Modu Konsola Özel Olacakhttps://www.donanimhaber.com/Xbox-Project-Scorpionun-fiyati-sizdirildi-90614https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_Game_Pass_Alpha_Yakinda_Sona_Eriyor-86690.htmhttps://www.donanimhaber.com/Yandex-Googlea-karsi-actigi-davayi-kazandi-Guncellendi-90560https://www.donanimhaber.com/Turk-yapimi-yapboz-bilgisayar-kasasina-2-uluslararasi-odul-90546https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-GTA_Online_icin_Tiny_Racers_Duyuruldu_25_Nisanda_Geliyor-86687.htmhttps://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Saints_Row_2_Steamde_Ucretsiz_Oldu_Guncelleme-86681.htmhttps://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-StarCraft_ve_StarCraft_Brood_War_Tamamen_Ucretsiz_Oldu-86668.htmhttps://www.donanimhaber.com/Binlerce-domain-teknik-destek-dolandiriciligi-icin-kullaniliyor-90538https://www.donanimhaber.com/Firefox-53-yayinlandi-Tarayici-artik-daha-az-cokecek-90621https://www.donanimhaber.com/MasterCard-parmak-izi-sensorlu-kartini-tanitti-90620https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Denuvonun_En_Son_Surumu_de_Kirildi-86645.htmhttps://www.donanimhaber.com/Dunyanin-ilk-dikey-kalkis-ve-inis-sistemine-sahip-elektrikli-jeti-90629https://www.donanimhaber.com/Rusyadan-asiri-insansi-robot-Fedor-90570https://www.donanimhaber.com/Google-Earth-kesif-odakli-yenilendi-90592https://www.donanimhaber.com/ASELSANdan-Turk-askerine-yardimci-olacak-dis-iskelet-90603https://www.donanimhaber.com/Mukemmel-cizimler-yapmaniza-yardimci-olan-uygulama-SketchAR-90610https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Ancestors_The_Humankind_Odyssey_icin_Yeni_Bilgiler_ve_Video_Paylasildi-86683.htmhttps://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Ubisoft_iki_Yeni_Studyo_Aciyor-86672.htmhttps://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Civilization_V_Steamde_10_Milyon_Adet_Satti-86670.htmhttps://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Rocket_League_30_Milyon_Oyuncuya_Ulasti-86669.htm