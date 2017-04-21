2si1 "RX 480'leri 580 yapın, Starcraft ücretsiz oldu ve fazlası" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde Starcraft ve Saintrows 2 gibi ücretsiz olan oyunlar, RX 480'lerin 580 olması, Türk tasarımcıların yeni yapboz kasası, uçan arabalar, Rusların yeni robotu ve çok daha fazlası
AMD Radeon 480’ler 580 olabiliyor
https://www.donanimhaber.com/AMD-Radeon-RX-480-ekran-kartlari-Radeon-RX-580e-donusuyor-90631
Star Wars Battlefront II - Tanıtım Videosu, Çıkış Tarihi, Detaylar
Star Wars Battlefront II’nin Splitscreen Co-op Modu Konsola Özel Olacak
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Star_Wars_Battlefront_II__Tanitim_Videosu_Cikis_Tarihi_Detaylar-86644.htm
Xbox Scorpio fiyatı sızdırıldı
https://www.donanimhaber.com/Xbox-Project-Scorpionun-fiyati-sizdirildi-90614
Xbox Game Pass Alpha Yakında Sona Eriyor
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_Game_Pass_Alpha_Yakinda_Sona_Eriyor-86690.htm
Yandex, Google’a karşı açtığı davayı kazandı [Güncellendi]
https://www.donanimhaber.com/Yandex-Googlea-karsi-actigi-davayi-kazandi-Guncellendi-90560
Türk yapımı yapboz bilgisayar kasasına 2 uluslararası ödül
https://www.donanimhaber.com/Turk-yapimi-yapboz-bilgisayar-kasasina-2-uluslararasi-odul-90546
GTA Online için Tiny Racers Duyuruldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-GTA_Online_icin_Tiny_Racers_Duyuruldu_25_Nisanda_Geliyor-86687.htm
Saints Row 2 Steam'de Ücretsiz Oldu [Güncelleme]
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Saints_Row_2_Steamde_Ucretsiz_Oldu_Guncelleme-86681.htm
StarCraft ve StarCraft: Brood War Tamamen Ücretsiz Oldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-StarCraft_ve_StarCraft_Brood_War_Tamamen_Ucretsiz_Oldu-86668.htm
Binlerce domain teknik destek dolandırıcılığı yapıyor
https://www.donanimhaber.com/Binlerce-domain-teknik-destek-dolandiriciligi-icin-kullaniliyor-90538
Firefox 53 yayınlandı: Tarayıcı artık daha az çökecek
https://www.donanimhaber.com/Firefox-53-yayinlandi-Tarayici-artik-daha-az-cokecek-90621
MasterCard, parmak izi sensörlü kartını tanıttı
https://www.donanimhaber.com/MasterCard-parmak-izi-sensorlu-kartini-tanitti-90620
Denuvo'nun En Son Sürümü de Kırıldı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Denuvonun_En_Son_Surumu_de_Kirildi-86645.htm
Elektrikli jet vtol
https://www.donanimhaber.com/Dunyanin-ilk-dikey-kalkis-ve-inis-sistemine-sahip-elektrikli-jeti-90629
Rus Terminatör Fedor
https://www.donanimhaber.com/Rusyadan-asiri-insansi-robot-Fedor-90570
Google Earth yenilendi
https://www.donanimhaber.com/Google-Earth-kesif-odakli-yenilendi-90592
ASELSAN'dan Türk askerine yardımcı olacak dış iskelet
https://www.donanimhaber.com/ASELSANdan-Turk-askerine-yardimci-olacak-dis-iskelet-90603
Sketch AR ile mükemmel çizimler çok kolay.
https://www.donanimhaber.com/Mukemmel-cizimler-yapmaniza-yardimci-olan-uygulama-SketchAR-90610
Ancestors: The Humankind Odyssey için Yeni Bilgiler ve Video
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Ancestors_The_Humankind_Odyssey_icin_Yeni_Bilgiler_ve_Video_Paylasildi-86683.htm
Ubisoft İki Yeni Stüdyo Açıyor
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Ubisoft_iki_Yeni_Studyo_Aciyor-86672.htm
Civilization V Steam'de 10 Milyon Adet Sattı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Civilization_V_Steamde_10_Milyon_Adet_Satti-86670.htm
Rocket League 30 Milyon Oyuncuya Ulaştı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Rocket_League_30_Milyon_Oyuncuya_Ulasti-86669.htm
https://www.donanimhaber.com/AMD-Radeon-RX-480-ekran-kartlari-Radeon-RX-580e-donusuyor-90631
Star Wars Battlefront II - Tanıtım Videosu, Çıkış Tarihi, Detaylar
Star Wars Battlefront II’nin Splitscreen Co-op Modu Konsola Özel Olacak
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Star_Wars_Battlefront_II__Tanitim_Videosu_Cikis_Tarihi_Detaylar-86644.htm
Xbox Scorpio fiyatı sızdırıldı
https://www.donanimhaber.com/Xbox-Project-Scorpionun-fiyati-sizdirildi-90614
Xbox Game Pass Alpha Yakında Sona Eriyor
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_Game_Pass_Alpha_Yakinda_Sona_Eriyor-86690.htm
Yandex, Google’a karşı açtığı davayı kazandı [Güncellendi]
https://www.donanimhaber.com/Yandex-Googlea-karsi-actigi-davayi-kazandi-Guncellendi-90560
Türk yapımı yapboz bilgisayar kasasına 2 uluslararası ödül
https://www.donanimhaber.com/Turk-yapimi-yapboz-bilgisayar-kasasina-2-uluslararasi-odul-90546
GTA Online için Tiny Racers Duyuruldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-GTA_Online_icin_Tiny_Racers_Duyuruldu_25_Nisanda_Geliyor-86687.htm
Saints Row 2 Steam'de Ücretsiz Oldu [Güncelleme]
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Saints_Row_2_Steamde_Ucretsiz_Oldu_Guncelleme-86681.htm
StarCraft ve StarCraft: Brood War Tamamen Ücretsiz Oldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-StarCraft_ve_StarCraft_Brood_War_Tamamen_Ucretsiz_Oldu-86668.htm
Binlerce domain teknik destek dolandırıcılığı yapıyor
https://www.donanimhaber.com/Binlerce-domain-teknik-destek-dolandiriciligi-icin-kullaniliyor-90538
Firefox 53 yayınlandı: Tarayıcı artık daha az çökecek
https://www.donanimhaber.com/Firefox-53-yayinlandi-Tarayici-artik-daha-az-cokecek-90621
MasterCard, parmak izi sensörlü kartını tanıttı
https://www.donanimhaber.com/MasterCard-parmak-izi-sensorlu-kartini-tanitti-90620
Denuvo'nun En Son Sürümü de Kırıldı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Denuvonun_En_Son_Surumu_de_Kirildi-86645.htm
Elektrikli jet vtol
https://www.donanimhaber.com/Dunyanin-ilk-dikey-kalkis-ve-inis-sistemine-sahip-elektrikli-jeti-90629
Rus Terminatör Fedor
https://www.donanimhaber.com/Rusyadan-asiri-insansi-robot-Fedor-90570
Google Earth yenilendi
https://www.donanimhaber.com/Google-Earth-kesif-odakli-yenilendi-90592
ASELSAN'dan Türk askerine yardımcı olacak dış iskelet
https://www.donanimhaber.com/ASELSANdan-Turk-askerine-yardimci-olacak-dis-iskelet-90603
Sketch AR ile mükemmel çizimler çok kolay.
https://www.donanimhaber.com/Mukemmel-cizimler-yapmaniza-yardimci-olan-uygulama-SketchAR-90610
Ancestors: The Humankind Odyssey için Yeni Bilgiler ve Video
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Ancestors_The_Humankind_Odyssey_icin_Yeni_Bilgiler_ve_Video_Paylasildi-86683.htm
Ubisoft İki Yeni Stüdyo Açıyor
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Ubisoft_iki_Yeni_Studyo_Aciyor-86672.htm
Civilization V Steam'de 10 Milyon Adet Sattı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Civilization_V_Steamde_10_Milyon_Adet_Satti-86670.htm
Rocket League 30 Milyon Oyuncuya Ulaştı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Rocket_League_30_Milyon_Oyuncuya_Ulasti-86669.htm
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Sabrınız için teşekkürler. Artık ekip %100 olayı çözene kadar youtube'a atacağım videoları. Açıkçası saatlerce uğraşıp bir iş ortaya koyduktan sonra yorumlarda yapılan işle ilgili yorum görmek isterken, yazılım ekibinin 10 senedir düzeltemediği video oynatıcı ile ilgili şeyler okumak beni de çok üzüyor. İşten soğutuyor.
Bundan sonra bizimkiler düzgün iş ortaya koyana kadar youtube akar.
Sevgiler,
Mesut Çevik
edit:çok eğlenceli bir bölüm olmuş :))
(Chrome da bloker açık kapalı fark etmiyor çözünürlük ayarlama kısmı kaçıyor, Edge de video açıyor çözünürlük ayarı yok otomatik çözünürlük veriyor.)