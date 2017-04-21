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2si1 "RX 480'leri 580 yapın, Starcraft ücretsiz oldu ve fazlası" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
38,7b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde Starcraft ve Saintrows 2 gibi ücretsiz olan oyunlar, RX 480'lerin 580 olması, Türk tasarımcıların yeni yapboz kasası, uçan arabalar, Rusların yeni robotu ve çok daha fazlası
 
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Speed-Step 2 yıl en beğenilen
Dostlar,
Sabrınız için teşekkürler. Artık ekip %100 olayı çözene kadar youtube'a atacağım videoları. Açıkçası saatlerce uğraşıp bir iş ortaya koyduktan sonra yorumlarda yapılan işle ilgili yorum görmek isterken, yazılım ekibinin 10 senedir düzeltemediği video oynatıcı ile ilgili şeyler okumak beni de çok üzüyor. İşten soğutuyor.
Bundan sonra bizimkiler düzgün iş ortaya koyana kadar youtube akar.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Dostlar,Sabrınız için teşekkürler. Artık ekip %100 olayı çözene kadar youtube'a atacağım videoları. Açıkçası saatlerce uğraşıp bir iş ortaya koyduktan sonra...
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4 Yanıt Yanıtla +80
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ERIKCI 2 yıl
podcast tadında teknoloji ve oyun programı
edit:çok eğlenceli bir bölüm olmuş :))
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QuexSeeL 2 yıl
Bu oynatıcı mevzularına çok ses etmem normalde lakin geçmişten beri oynatıcı rezildi ama en azından bir önceki oynatıcıda ana sayfa görünümüne geçtiğimizde hiç yoksa istediğimiz çözünürlükte izleyebiliyorduk sağ olun var olun o ayrıntıyı da atlamamış oradaki oynatıcıyı da mevcut halinize yakışır bir şekilde rezil bir duruma getirmişsiniz. Bu oynatıcıyı çok mu aradınız bir önceki bundan kat kat iyiydi. Çözünürlüğü seçmeye çalışırken fareyi kaydırdığımızda çözünürlük seçenekleri kayboluyor, ana sayfa kısmında bazen yakalayabiliyoruz ama onda da seçince video tepki vermiyor çamur çözünürlükte devam edip gidiyor.

(Chrome da bloker açık kapalı fark etmiyor çözünürlük ayarlama kısmı kaçıyor, Edge de video açıyor çözünürlük ayarı yok otomatik çözünürlük veriyor.)
Bu oynatıcı mevzularına çok ses etmem normalde lakin geçmişten beri oynatıcı rezildi ama en azından bir önceki oynatıcıda ana sayfa görünümüne geçtiğimizde hiç...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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tobepeople 2 yıl
2 si 1 güle oynaya teknoloji :)
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DH Misafiri 2 yıl
Evet Bra..ers 'ın geliştirdiği StarCraft ahahah abi efsane ya
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DH Misafiri 2 yıl
Aahahhahahha abi StarCraft 'ın yapımcısına Braz.ers dedi lol
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FightFor1 2 yıl
Maalesef tarayıcı konusunda çok cahilsiniz, kusura bakmayın. Firefox son 3-4 yıldır oldukça sorunsuz ve hızlı çalışıyor ve pazar payı chrome'dan sonra yüzde 18 civarı ile 2. sıradadır. Mozilla firması kar amacı gütmeyen, kullanıcılarını aptal yerine koymayan, açık kaynak kodlu bir tarayıcı geliştirir. Özellikle Mesut çevik'in pazar payı yüzde 1 olan edge'i kullanıp, firefox için "bunu kullanan kaldı mı yauv" demesi teknoloji editörü yeterliliğini sorgulamama sebep olmuştur.
1 Yanıt Yanıtla
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maxemilian 2 yıl FightFor1
byrebel
Maalesef tarayıcı konusunda çok cahilsiniz, kusura bakmayın. Firefox son 3-4 yıldır oldukça sorunsuz ve hızlı çalışıyor ve pazar payı chrome'dan sonra yüzde 18 civarı ile 2. sıradadır. Mozilla firması kar amacı gütmeyen, kullanıcılarını aptal yerine koymayan, açık kaynak kodlu bir tarayıcı geliştirir. Özellikle Mesut çevik'in pazar payı yüzde 1 olan edge'i kullanıp, firefox için "bunu kullanan kaldı mı yauv" demesi teknoloji editörü yeterliliğini sorgulamama sebep olmuştur.

Bazı editorler işte her şeyi reklama dökmeye çalışınca ortaya böyle birşey çıkıyor . Arkadaş ne eder ne Chrome Firefox ü tek geçerim çöm eklenti özelliğini çaldı diye kullanmam onu ...
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|Eren| 2 yıl
Çok keyifli bir bölüm olmuş
Kayıt olayı da daha iyi olmuş 2. bölümde aktif bir bölüm olmuş
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Speed-Step 2 yıl
Dostlar Merhaba,
Videoyu bizim sunucuya da ekledim. Reklam engeleyici kullananlar sorun yaşayacaklardır. Teknik ekip çözene kadar bir çaresi yok ne yazık ki.
Sevgiler,
Mesut Çevik
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thunderbolt1984 2 yıl
aslında alternatif player olarak youtube sunulsa ayrıca kendi serverlarınıza da yükleseniz daha iyi olacaktır. zira işyerinde youtube engeli olduğu için izleyemeyen kullanıcıları bu şekilde mağdur etmemiş olursunuz. bu şekilde dileyen istediği player ile açabilecek ve izleyebilecektir. İyi günler
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Dertlim 2 yıl
Videolarınızı hep iş yerinde boş kaldıkça seyrediyordum. Fakat kurumsal çalışan iş yerlerinde youtube ve benzeri siteler yasak. Bu yüzden eski düzende yayınlanırsa izleyebileceğiz. Emeğiniz için yine de teşekkürler...
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burayk 2 yıl
insanlar 'yarıdan sonra podcaste dönmüş' dediğinde başta anlamamıştım çünkü ben zaten hep podcast olarak metrobüste dinliyorum :D
eğlenceli bir program olmuş teşekkürler!
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1BilimAdamı 2 yıl
2si1 buna benzer hatalı olduğu şekilde daha iyi.Yani haberlerle ilgili videoları programda daha fazla yer vermeniz daha iyi olur.
edit.Erdi abinin hikayeleri çok iyi


ve oynatıcı olayı abartılıyor gibi
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