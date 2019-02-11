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2si1 | Siri'ye okulu bombalayacağım dedi, yakalandı!

3 ay
8,3b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Siri'ye okul bombalayacağını söyleyen ve çevresindeki okulları listelemesini isteyen çocuk kısa süre sonra FBI tarafından yakalandı. Bu başlık ile başlıyor haftanın teknoloji ve oyun haberlerini yorum
Yayın akışı:
1:17 Siri'ye okulu havaya uçuracağını söyleyen çocuk tutuklandı.(Arada Mesut Bey, editörlere kızıyor.)
4:32 Artık buzdolabınız sayesinde arkadaş bulabileceksiniz.
6:30 Witcher hakkında yeni bir mevzu var. Kitap yazarı VS CD Project Red.
9:48 Cyberpunk 2077 ekibi olan, CD Project Red'ten, her geçen gün birileri gidiyor fakat hala çok insan var.
15:08 Ekran kartı piyasası düşüyor. Doymuşuz ekran kartlarına.
19:12 Gigabyte Z-390 adlı ana kartını tanıttı. (Fiyat:1000 Euro)
21:41 Ama Asus demiş ki: Dur orda, en pahalı ana kart benim. 1550 EURO!
23:30 Para geyiği isyanı
24:32 EA'den yeni bir oyun, APEX LEGENDS! Hemde beleş!
26:34 Titanfall 3 yalan oldu. APEX LEGENDS, Titanfall 3'ü yok etti.
28:40 İngiltere Üniversitesinde, yüksek lisans ekibinde......(Konuyu bozdu Mesut bey.)
29:22 Avrupalıların, Amerika'da yaptığı katliamlar dünyayı kurtardı.
32:23 Havai 'de, sigara kullanım yaşı 100'e çıkartılması düşünülüyor.
34:05 EA'den yine bir haber... EA Access yeni bir platforma geliyor. Xbox Live'da diğer platformlara geliyor.(Switch,Android,IOS)
37:15 Spotify ilk kez para kazandı!
41:40 El protezi ile ilgili yeni haber!
43:22 Yaşlanmışız galiba, yada teknoloji çok hızlı gelişiyor. 2010'dan 2019'a.
44:27 Playstation 4'ün satış adeti açıklandı. PS 3'ü geçti.
45:43'te Enis Bey bunun resmi olmadığını açıklıyor.Bundan sonrası: 2'si Bilmez? 

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nefendim 3 ay en beğenilen
Yerli Siri şart oldu. Turkcell hemen “sıfırdan” geliştirirsin.
HABİBİ sanal asistan
Özellikler:
- S.A Habibi deyince cevap versin.
- Seçimlerde akp’ye oy vermeyeni tespit etsin.
Arap arkadaşlarınız da yatırım yapar, kebab.
Ahahahahaha
Yerli Siri şart oldu. Turkcell hemen “sıfırdan” geliştirirsin.HABİBİ sanal asistanÖzellikler:- S.A Habibi deyince cevap versin.- Seçimlerd...
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AnadoluEfes 3 ay
Akp oy vermeyeceğim diyen çocuk tutuklandı :) siri ile silivri benzerliği
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Şuan noluyo 3 ay
2Sİ1 ON ALTI ÇEKİRDEKLİ TREADRIPPER 1920X İŞLEMCİLİ ASUS ROG ZENITH EXTREME X399 ANAKART ÜZERİNE KURULU ASUS RG56 EKRAN KARTLI BU SİSTEMDE İŞLENDİ. AMD VE ASUSA PROGRAMA KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
2Sİ1 ON ALTI ÇEKİRDEKLİ TREADRIPPER 1920X İŞLEMCİLİ ASUS ROG ZENITH EXTREME X399 ANAKART ÜZERİNE KURULU ASUS RG56 EKRAN KARTLI BU SİSTEMDE İŞLENDİ. AMD VE ASUS...
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DH Misafiri 3 ay
siri amerikan savunma sistemlerinin bir ürünüdür. sayfasından bakabilirsiniz.
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DH Misafiri 3 ay
Manuel terapi yaptır enes .
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Schi20phrene 3 ay
Enis hocam en kısa zamanda acil olarak cildiye bölümüne sırtınızı gösterin
ZONA olmuş olabilirsiniz
Sırtın sağa tarafında ve sağ göğüste üç ya da dört gün boyunca ağrı oluyor sonrasında küçük bir sivilceyle vücuda yayılıyor yakın zamanda benimde başıma geldi
Üç kere acile gittim sırtım açık bakmadılar bile kas gevşetici yapıp yolladılar dördüncü günün sonunda sırtımı sağ tarafında videosunu sağ tarafında sivilce tarzında aşırı derecede ağrı ve kaşıntı yapan cilt hastalığı oldu tedavisi çok kolay ve çok mümkün ama ihmal etmeyin en kısa zamanda acil olarak cilt hastalıkları doktoruna görünün
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MDV 3 ay
24:08 den sonraki borç para verme geyiği iyiydi
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batyaz 3 ay
Bu programı severek izliyorum.
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Yusufigit 3 ay
Apple Music hem ses kalitesi hem listeler olsun spotify san çok ama çok daha iyi bence. Ben acayip memnunun. Ne fizy ne deazer ne de sportify Apple Music kalitesine ulaşamaz
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FerdosParadise 3 ay
Mükemmelsiniz <3
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Şuan noluyo 3 ay
2Sİ1 ON ALTI ÇEKİRDEKLİ TREADRIPPER 1920X İŞLEMCİLİ ASUS ROG ZENITH EXTREME X399 ANAKART ÜZERİNE KURULU ASUS RG56 EKRAN KARTLI BU SİSTEMDE İŞLENDİ. AMD VE ASUSA PROGRAMA KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
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DH Misafiri 3 ay
demek ki teknolojiye sırlarınızı vermeyeceksiniz. bunu birde türkiye de denemek lazım. bakalım kim geliyor
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AnadoluEfes 3 ay
Akp oy vermeyeceğim diyen çocuk tutuklandı :) siri ile silivri benzerliği
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