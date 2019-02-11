2si1 | Siri'ye okulu bombalayacağım dedi, yakalandı!

Genel Yayın Yönetmeni
Siri'ye okul bombalayacağını söyleyen ve çevresindeki okulları listelemesini isteyen çocuk kısa süre sonra FBI tarafından yakalandı. Bu başlık ile başlıyor haftanın teknoloji ve oyun haberlerini yorum
Yayın akışı:
1:17 Siri'ye okulu havaya uçuracağını söyleyen çocuk tutuklandı.(Arada Mesut Bey, editörlere kızıyor.)
4:32 Artık buzdolabınız sayesinde arkadaş bulabileceksiniz.
6:30 Witcher hakkında yeni bir mevzu var. Kitap yazarı VS CD Project Red.
9:48 Cyberpunk 2077 ekibi olan, CD Project Red'ten, her geçen gün birileri gidiyor fakat hala çok insan var.
15:08 Ekran kartı piyasası düşüyor. Doymuşuz ekran kartlarına.
19:12 Gigabyte Z-390 adlı ana kartını tanıttı. (Fiyat:1000 Euro)
21:41 Ama Asus demiş ki: Dur orda, en pahalı ana kart benim. 1550 EURO!
23:30 Para geyiği isyanı
24:32 EA'den yeni bir oyun, APEX LEGENDS! Hemde beleş!
26:34 Titanfall 3 yalan oldu. APEX LEGENDS, Titanfall 3'ü yok etti.
28:40 İngiltere Üniversitesinde, yüksek lisans ekibinde......(Konuyu bozdu Mesut bey.)
29:22 Avrupalıların, Amerika'da yaptığı katliamlar dünyayı kurtardı.
32:23 Havai 'de, sigara kullanım yaşı 100'e çıkartılması düşünülüyor.
34:05 EA'den yine bir haber... EA Access yeni bir platforma geliyor. Xbox Live'da diğer platformlara geliyor.(Switch,Android,IOS)
37:15 Spotify ilk kez para kazandı!
41:40 El protezi ile ilgili yeni haber!
43:22 Yaşlanmışız galiba, yada teknoloji çok hızlı gelişiyor. 2010'dan 2019'a.
44:27 Playstation 4'ün satış adeti açıklandı. PS 3'ü geçti.
45:43'te Enis Bey bunun resmi olmadığını açıklıyor.Bundan sonrası: 2'si Bilmez?
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HABİBİ sanal asistan
Özellikler:
- S.A Habibi deyince cevap versin.
- Seçimlerde akp’ye oy vermeyeni tespit etsin.
Arap arkadaşlarınız da yatırım yapar, kebab.
Ahahahahaha