2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Cuma akşamlarına güzel sohbeti ve birbirinden farklı konularıyla renk katan 2si1, bu hafta da dolu dolu. Playstation Now sisteminden girip, dünyanın en pahalı Walkman'i olmaya aday bir ürünle devam ed

Cuma akşamlarına güzel sohbeti ve birbirinden farklı konularıyla renk katan 2si1, bu hafta da dolu dolu. Playstation Now sisteminden girip, dünyanın en pahalı Walkman'i olmaya aday bir ürünle devam edip, Nintendo'nun geçmişini sorguladığımız programımızdan keyif almanızı umuyoruz