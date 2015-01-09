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2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

4 yıl
3,6b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Cuma akşamlarına güzel sohbeti ve birbirinden farklı konularıyla renk katan 2si1, bu hafta da dolu dolu. Playstation Now sisteminden girip, dünyanın en pahalı Walkman'i olmaya aday bir ürünle devam ed
Cuma akşamlarına güzel sohbeti ve birbirinden farklı konularıyla renk katan 2si1, bu hafta da dolu dolu. Playstation Now sisteminden girip, dünyanın en pahalı Walkman'i olmaya aday bir ürünle devam edip, Nintendo'nun geçmişini sorguladığımız programımızdan keyif almanızı umuyoruz
 

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MonitörKertenkelesi 4 yıl
2si1 Videolarını sürekli takip etmye çalışıyorum, TV'de bulamadığım teknoloji ve oyun programı, keşke TV'de de olsaydı diyorum, var ama buradaki ekibi orada görmeyince pek de içime sinmiyor açıkcası.
Öte yandan her ne kadar isim 2si1 olsa da bazen dört bazen üç kişi oluyor. Diğer yandan logoda iki kişi var, Mesut ve Ersin sanıyorum, ama programı sürekli başkaları sunuyor, Talha oluyor veya bu sefer olduğu gibi Kaan sanırım, bu da logoyu anlamsız kılıyor. Belki birilerini simgelemeye başka bir logo yapılsa iyi olur çünkü mantığı kalmadı, sadece 2si1 yazılır birilerinin resmi konmaz.
Bir diğer ayrıntı, Far Cry'ın yeni oyununu ne tür mecrada olması ile ilgili dileklerinizden, Dinozorlar Çağına katılıyorum Talha ama, Vietnam da demeniz üzücü. Çünkü Vietnam savaşında binlerce Vietkong öldürüldü ve filmlerinde de ABD'nin yaptığı bu zavallı köylülerin katlini defalarca izledik, hala bunun etkisinde kalıp yeni Far Cry evreninde biraz daha Vietnamlı öldürsek babında yeni bir dilek tutulması üzücü ve yaralayıcı bence. Konuda Amerikalılar olacağına göre Vietkong olup Amerikalı öldüreceğimizi sanmıyorum, zaten nedir bu bir ülkenin insanlarını temsil edenlerin diğer ülkenin insanlarını öldürme zevzekliği.
Açıkcası yeni oyunun bir başka ABD düşmanı sayılan ülkede geçmemesini diliyorum. ABD oyunları ne zaman bir yeri konu ediniyor ise muhtemelen o yerdeki halkın yarısından çoğu yakın zamanda öleceğinin habercisi oluyor. Muhtemelen yakın zamanda Kuzey Kore'de geçen bir oyun çıkar ise hiç şaşırmayacağım. Artık hiç bir şeye aman oyun işte ne var yani dememek gerek. Ortadoğuda geçen oyunlardan sonra Ortadoğunun hali de ortada yani.
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DH Misafiri 4 yıl
Ana sayfadaki açılır TTNET bannerini tasarlayanında, bu siteye reklam diye alanında hatırı çoktur bende.
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DH Misafiri 4 yıl
Sohbet için teşekkürler.. Yalnız şu TTNET reklamından kurtarın bizi lütfen. Her sayfa açışımda karşıma çıkıyor. Açılması bir dert, kapatmaya çalışmak bir dert...
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DH Misafiri 4 yıl
D&R'da Farcry 4 ve unity 149 liraya satılırken, steam de 179,00 liraya satılıyordu. GTA 5 in fiyatı steam de daha fazla olabilir.
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kpln04 4 yıl
valla bir hafta mesut abiyle alkan abi bir hafta talha abiyle kaan abi sunsun çok iyi ikili oldular ersin abiyi unuttuk :D
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Parallel Killer 4 yıl
kaan abi programı bitirince talha abi pek bi bozuldu :)
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farazicosmos 4 yıl
1100 dolar mı !!! evdeki bilgisayarım bile 1500 dolar ve alana kadar canım çıkmıştı bir mp3 çalara maksimum günümüzde 100 150 bilemedin 200 tl verilir ama üzeri verilmez. hemde mobility çağındayken haraket çok önemli diyorkan telefon telefonun pili yüzünden harici taşınabilir sarj aleti kulaklık mp3 çalar nerene sokacan yaz günü o kadar şeyi. valla telefon benim çok çok işime yarıyor kulaklarımda hassas değil telefondaki 128 khz işimi görüyor 192 khz bu güne kadar hiç aramadım. 128 gb dahili hafıza harika ama 2003 ten bu yana kadar 16 gb tan fazla bir müzik arşivi kuramadım. zaten son 3 4 yıldır internetten müzik dinliyorum. tek tek ara indir sakla mp3 çalara yada telefona yükle bana artık eziyet gibi geliyor. yolda ise artık ağırlıkla radyo dinliyorum.
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Barbaroscakir 4 yıl
Böylede gayet güzel.
Teşekkürler.
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Bahallı_Şeker 4 yıl
Takip
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Ekabirr 4 yıl
Güzel bir programdı.Teşekkürler.
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