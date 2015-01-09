2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Cuma akşamlarına güzel sohbeti ve birbirinden farklı konularıyla renk katan 2si1, bu hafta da dolu dolu. Playstation Now sisteminden girip, dünyanın en pahalı Walkman'i olmaya aday bir ürünle devam ed
Cuma akşamlarına güzel sohbeti ve birbirinden farklı konularıyla renk katan 2si1, bu hafta da dolu dolu. Playstation Now sisteminden girip, dünyanın en pahalı Walkman'i olmaya aday bir ürünle devam edip, Nintendo'nun geçmişini sorguladığımız programımızdan keyif almanızı umuyoruz
Paylaş Tweetle
Öte yandan her ne kadar isim 2si1 olsa da bazen dört bazen üç kişi oluyor. Diğer yandan logoda iki kişi var, Mesut ve Ersin sanıyorum, ama programı sürekli başkaları sunuyor, Talha oluyor veya bu sefer olduğu gibi Kaan sanırım, bu da logoyu anlamsız kılıyor. Belki birilerini simgelemeye başka bir logo yapılsa iyi olur çünkü mantığı kalmadı, sadece 2si1 yazılır birilerinin resmi konmaz.
Bir diğer ayrıntı, Far Cry'ın yeni oyununu ne tür mecrada olması ile ilgili dileklerinizden, Dinozorlar Çağına katılıyorum Talha ama, Vietnam da demeniz üzücü. Çünkü Vietnam savaşında binlerce Vietkong öldürüldü ve filmlerinde de ABD'nin yaptığı bu zavallı köylülerin katlini defalarca izledik, hala bunun etkisinde kalıp yeni Far Cry evreninde biraz daha Vietnamlı öldürsek babında yeni bir dilek tutulması üzücü ve yaralayıcı bence. Konuda Amerikalılar olacağına göre Vietkong olup Amerikalı öldüreceğimizi sanmıyorum, zaten nedir bu bir ülkenin insanlarını temsil edenlerin diğer ülkenin insanlarını öldürme zevzekliği.
Açıkcası yeni oyunun bir başka ABD düşmanı sayılan ülkede geçmemesini diliyorum. ABD oyunları ne zaman bir yeri konu ediniyor ise muhtemelen o yerdeki halkın yarısından çoğu yakın zamanda öleceğinin habercisi oluyor. Muhtemelen yakın zamanda Kuzey Kore'de geçen bir oyun çıkar ise hiç şaşırmayacağım. Artık hiç bir şeye aman oyun işte ne var yani dememek gerek. Ortadoğuda geçen oyunlardan sonra Ortadoğunun hali de ortada yani.
Teşekkürler.