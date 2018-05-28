2si1 | Türkiye'de Fiber İnternet

Genel Yayın Yönetmeni
Yürkiye'de Fiber İnternet'i yaygınlaştıracak anlaşma olarak lanse edilen haber gerçekleri yansıtıyor mu? E3'de bizleri neler bekliyor? Bu haberler ve çok daha fazlası 2si1'de sizleri bekliyor.
Yayın akışı:
01:17 Türkiye'de fiberi yaygınlaştıracak anlaşma bugün imzalandı
07:10 Donald Trump artık Twitter'daki takipçilerini engelleyemeyecek
08:41 Trump'ın Twitter yüklü iPhone'u Beyaz Saray güvenlik birimini çıldırtıyor
10:02 Battlefield V Tanıtıldı
14:28 DICE: "Biz her zaman eğlenceyi gerçeklikten üstün tutuyoruz"
15:13 Nvidia GeForce GTX 1050 3GB versiyonu resmileşti
20:32 Samsung televizyonları artık FreeSync destekli
22:03 Microsoft’un Xbox E3 2018 konferansı 2 saat sürecek
24:45 Ubisoft, E3 2018'de göstereceği oyunları duyurdu
27:00 Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu'nun kilit sorularını yanıtlamadı
30:21 Facebook ve Google'a 8.8 milyar euroluk veri ihlali davası
36:13 Death Stranding'i oynayan dünyadaki tüm oyuncular etkileşim halinde olacak
38:53 Red Dead Redemption 2 kesinlikle bir kez daha ertelenmeyecek
39:50 Amazon, ürün iade sistemini suistimal edenleri yasaklıyor
45:23 İşlemcilerde Spectre benzeri yeni bir açık keşfedildi
48:18 Elon Musk ''basının güvenilirliğini değerlendirmek'' için web sitesi açacak
51:05 Sony: "2021'e kadar PS4 oyunlarına odaklandık. Yeni PlayStation'a daha 3 yıl var"
07:10 Donald Trump artık Twitter'daki takipçilerini engelleyemeyecek
08:41 Trump'ın Twitter yüklü iPhone'u Beyaz Saray güvenlik birimini çıldırtıyor
10:02 Battlefield V Tanıtıldı
14:28 DICE: "Biz her zaman eğlenceyi gerçeklikten üstün tutuyoruz"
15:13 Nvidia GeForce GTX 1050 3GB versiyonu resmileşti
20:32 Samsung televizyonları artık FreeSync destekli
22:03 Microsoft’un Xbox E3 2018 konferansı 2 saat sürecek
24:45 Ubisoft, E3 2018'de göstereceği oyunları duyurdu
27:00 Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu'nun kilit sorularını yanıtlamadı
30:21 Facebook ve Google'a 8.8 milyar euroluk veri ihlali davası
36:13 Death Stranding'i oynayan dünyadaki tüm oyuncular etkileşim halinde olacak
38:53 Red Dead Redemption 2 kesinlikle bir kez daha ertelenmeyecek
39:50 Amazon, ürün iade sistemini suistimal edenleri yasaklıyor
45:23 İşlemcilerde Spectre benzeri yeni bir açık keşfedildi
48:18 Elon Musk ''basının güvenilirliğini değerlendirmek'' için web sitesi açacak
51:05 Sony: "2021'e kadar PS4 oyunlarına odaklandık. Yeni PlayStation'a daha 3 yıl var"
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