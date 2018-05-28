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2si1 | Türkiye'de Fiber İnternet

1 yıl
5,7b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yürkiye'de Fiber İnternet'i yaygınlaştıracak anlaşma olarak lanse edilen haber gerçekleri yansıtıyor mu? E3'de bizleri neler bekliyor? Bu haberler ve çok daha fazlası 2si1'de sizleri bekliyor.
Yayın akışı:
01:17 Türkiye'de fiberi yaygınlaştıracak anlaşma bugün imzalandı
07:10 Donald Trump artık Twitter'daki takipçilerini engelleyemeyecek
08:41 Trump'ın Twitter yüklü iPhone'u Beyaz Saray güvenlik birimini çıldırtıyor
10:02 Battlefield V Tanıtıldı
14:28 DICE: "Biz her zaman eğlenceyi gerçeklikten üstün tutuyoruz"
15:13 Nvidia GeForce GTX 1050 3GB versiyonu resmileşti
20:32 Samsung televizyonları artık FreeSync destekli
22:03 Microsoft’un Xbox E3 2018 konferansı 2 saat sürecek
24:45 Ubisoft, E3 2018'de göstereceği oyunları duyurdu
27:00 Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu'nun kilit sorularını yanıtlamadı
30:21 Facebook ve Google'a 8.8 milyar euroluk veri ihlali davası
36:13 Death Stranding'i oynayan dünyadaki tüm oyuncular etkileşim halinde olacak
38:53 Red Dead Redemption 2 kesinlikle bir kez daha ertelenmeyecek
39:50 Amazon, ürün iade sistemini suistimal edenleri yasaklıyor
45:23 İşlemcilerde Spectre benzeri yeni bir açık keşfedildi
48:18 Elon Musk ''basının güvenilirliğini değerlendirmek'' için web sitesi açacak
51:05 Sony: "2021'e kadar PS4 oyunlarına odaklandık. Yeni PlayStation'a daha 3 yıl var"
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Musty3535123 1 yıl en beğenilen
video oynatmıyor, çöp.
1 Yanıt Yanıtla +9
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HIGHER 1 yıl
1050ti full hdsi olan adama fazla gelmiyor. Daha sabit 60 fpsyi yakalayaman kart nasıl fazla geliyor?

youtube.com/...
2 Yanıt Yanıtla +6
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aschil 1 yıl
Youtube'a atıp şuraya koyamıyorsunuz değil mi ?
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DH Misafiri 11 ay
Yürkiyede demeseydiniz iyiydi yahu
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alikiymaz 12 ay
100 mb alabiliyorsun diyorlar 50 i geçmiyor türkiyede fiber buy
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Eeltorm 1 yıl
Videoda sıkıntı yok. Teşekkürler çok güzel bölümdü yine.
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dostum kertenkele 1 yıl
Aplikasyon da ses neden kayıyor araya oyun ile ilgili video giriyor geri gelince ses kaymış gitmiş ağız başka diyor görüntü başka saçma sapan işler bıktım artık şu forumun sorunlarını yazmaktan. Kaldırıyorum aplikasyonu. Mobil sitede alternatif oynatıcı ile izleyeceğim kaç kere şans verdim. Yorum yazarsın gitmez hata verir yetti artık.
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Bu kadar haber topluyorsnuz, hazırlanıyorsunuz, çıkıp saatlerce konuşuyorsunuz ama programın haber kapağı sadece FİBER İNTERNET. Dikkatli baktım acaba sadece bundan mı bahsedecekler yook,2si 1 Programı.
Yahu bunca haber başlığı var kısa bir vurucu cümle yazın bari, sadece bir haberi kapağa koymayın, emeğinize yazık. Bu program Fiber İnterneti anlatan bir program değil ki. Yaparken bunu hiç mi düşünmüyor acaba kişi. Ne mantıksız işler. Sunumda büyük hata var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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KendineAteist 1 yıl
Son dakikalar güldürdü keyifli bölüm teşekkürler
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Serkan_Yılmaz 1 yıl
O dolandırılan arkadaş forumdan olamaz.
Donanım Haber "Ölücüler" ile ünlüdür, oyuna gelemez.
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lastoko 1 yıl
Mesut bey alt başlık yanlış yazılmış :D ''Yürkiye'de Fiber İnternet'i yaygınlaştıracak anlaşma olarak lanse edilen haber gerçekleri yansıtıyor mu? ''
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wakari_mayo 1 yıl
Çok keyiflisiniz,
Neşeniz daim olsun.

Gerçekten güzel bir bölümdü. Yıllar önce TV'de yayınlanan teknoloji gündemi programlarının tadını alıyorum desem yalan olmaz.

3 saat olsa 3 saat boyunca izlerim.

Ancak Enis Bey'e şunu söylemeliyim: PS4 ile PS4 Pro arasında işlem gücü olarak oldukça fazla (yaklaşık %150) fark var yanlış bilgilendirmeyelim.
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Tensi 1 yıl
Mesut Bey, Trump ne ki? 80'lerde Ronald Reagan isimli kovboy filmlerinde oynayan aktorü başkan yapmıştı bu Amerikalılar. Bizden farklı pek değiller yani. :D
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