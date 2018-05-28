2si1 | Türkiye'de Fiber İnternet

Yürkiye'de Fiber İnternet'i yaygınlaştıracak anlaşma olarak lanse edilen haber gerçekleri yansıtıyor mu? E3'de bizleri neler bekliyor? Bu haberler ve çok daha fazlası 2si1'de sizleri bekliyor.

Yayın akışı:



Donald Trump artık Twitter'daki takipçilerini engelleyemeyecek

Trump'ın Twitter yüklü iPhone'u Beyaz Saray güvenlik birimini çıldırtıyor

Battlefield V Tanıtıldı

DICE: "Biz her zaman eğlenceyi gerçeklikten üstün tutuyoruz"

Nvidia GeForce GTX 1050 3GB versiyonu resmileşti

Samsung televizyonları artık FreeSync destekli

Microsoft’un Xbox E3 2018 konferansı 2 saat sürecek

Ubisoft, E3 2018'de göstereceği oyunları duyurdu

Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu'nun kilit sorularını yanıtlamadı

Facebook ve Google'a 8.8 milyar euroluk veri ihlali davası

Death Stranding'i oynayan dünyadaki tüm oyuncular etkileşim halinde olacak

Red Dead Redemption 2 kesinlikle bir kez daha ertelenmeyecek

Amazon, ürün iade sistemini suistimal edenleri yasaklıyor

İşlemcilerde Spectre benzeri yeni bir açık keşfedildi

Elon Musk ''basının güvenilirliğini değerlendirmek'' için web sitesi açacak

Sony: "2021'e kadar PS4 oyunlarına odaklandık. Yeni PlayStation'a daha 3 yıl var"

01:17 Türkiye'de fiberi yaygınlaştıracak anlaşma bugün imzalandı 07:10 Donald Trump artık Twitter'daki takipçilerini engelleyemeyecek 08:41 Trump'ın Twitter yüklü iPhone'u Beyaz Saray güvenlik birimini çıldırtıyor 10:02 Battlefield V Tanıtıldı 14:28 DICE: "Biz her zaman eğlenceyi gerçeklikten üstün tutuyoruz" 15:13 Nvidia GeForce GTX 1050 3GB versiyonu resmileşti 20:32 Samsung televizyonları artık FreeSync destekli 22:03 Microsoft’un Xbox E3 2018 konferansı 2 saat sürecek 24:45 Ubisoft, E3 2018'de göstereceği oyunları duyurdu 27:00 Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu'nun kilit sorularını yanıtlamadı 30:21 Facebook ve Google'a 8.8 milyar euroluk veri ihlali davası 36:13 Death Stranding'i oynayan dünyadaki tüm oyuncular etkileşim halinde olacak 38:53 Red Dead Redemption 2 kesinlikle bir kez daha ertelenmeyecek 39:50 Amazon, ürün iade sistemini suistimal edenleri yasaklıyor 45:23 İşlemcilerde Spectre benzeri yeni bir açık keşfedildi 48:18 Elon Musk ''basının güvenilirliğini değerlendirmek'' için web sitesi açacak 51:05 Sony: "2021'e kadar PS4 oyunlarına odaklandık. Yeni PlayStation'a daha 3 yıl var"