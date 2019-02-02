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2si1 | Ucuz benzin ve mazot yolda

3 ay
16,6b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1 Haftalık Teknoloji ve Oyun Programına self servis benzinci anlayışının ülkemizde de yaygınlaşacağı haberiyle başlıyoruz. Yakıtı kendi dolduran ekstra indirim kazanacak.
00:33 Kanalımıza üye olun arkadaşlar
01:05 Akar yakıtta kendin doldur, indirimi kap dönemi
05:42 Plastik ve karton kuyuda depozito dönemi
13:25 İddia: Playstation 5'in geliştirici kitleri hazır
20:21 İddia: Yeni Spider-Man oyunu yolda
21:04 Bluetooth ile santimetre bazında konum gösterme mümkün hale geliyor
24:23 Lazerle kişiye özel ses iletimi mümkün hale geldi
26:46 Stres erkeklerde kilo verdirirken kadınlara, kilo aldırıyor (Enis Kirazoğlu özel haber)
28:42 Metro Exodus, Steam'den kaldırıldı
33:11 Huawei, T-Mobile'ın test robotunun teknolojisi kopyalamaya çalıştı
37:42 Apple çalışanı, otonom araç projesini Çin'e satmaya çalışırken yakalandı
42:08 Çin'in oyun sektöründeki ağırlığı artıyor
44:15 ASUS'dan RGB taşınabilir disk FX HDD
45:54 Falcon Heavy, ilk ticari uçuşa hazır
48:07 Playstation Plus artık PS3 ve Vita için ücretsiz oyun vermeyecek
48:47 Residen Evil serisinden yeni haberler
 

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spacenet 3 ay en beğenilen
Her gün olsa izlerim, özellikle boş konuşmalarınızı seviyorum.
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DH Misafiri 3 ay
Devlet bir sürü indirim yaptığı halde benzinciler bunun halka yansıtmadılar. Bizim millet fırsatçı olmuş. Dolar gelince herşeye zam yaptılar, dolar geriye düşünce ne bilgisayar fiyatlarıda ne de diğrleri ucuzladı. Olacak olan bir ay yakıt bir kaç kuruş düşer ertesi ay çıkar ama binlerce insan işsiz kalır, benzinciler yine bizi söğüşler. 100 kişi işsiz kalacağına birak 5 kuruş fazla ödeyelim. Bir kişi birkaç kişiyi bakıyor. Paraya ihtiyacı olmayan zaten pompacı olmaz.
Devlet bir sürü indirim yaptığı halde benzinciler bunun halka yansıtmadılar. Bizim millet fırsatçı olmuş. Dolar gelince herşeye zam yaptılar, dolar geriye düşün...
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venom.X 3 ay
Perpada bina içi navigasyon olursa süper olur. İlk gidenler için içerisi zulüm olabiliyor.
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Hoca 3 ay
Sevgili Mesutçevik, "00:35" dediğini yaptım, 1 milyonun üzerinde öğretmenin üyesi olan, eğitimhanede bu videoyu paylaştım.
Link egitimhane.com/...
" Biraz yaşlıyız, hatta bizim ektirdiğimiz dökülmez saçlar bile döküldü. :))"
Ama eski, fanız. Bizdeki samimiyet gerçek. Yanındaki şüpheci adamı her zaman dinleme. ;)
Donanıma, fısıldayan adam kolay gelsin. ;)
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firat_kilic 3 ay
emeklilik bitcoin hikayesine dönüyor gençler :)))
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CILGIN_TURK_96 3 ay
Belçika'da uzun zamandır tamamen self servis sistemi geçerli ve bana kalırsa pompacıların olmasını isterim. Nedeni ise insanlar'in çok yavaş olması , ödemeyi bir türlü yapamayanların olması ve pompayı arabaya takip marketten uzun zaman boyunca gelmemesi beni sinir ediyor. Zaten depoyu bir türlü doğru tarafa denk getiremeyenler ve diesel yerine benzin alip motoru yakanları saymıyorum bile. Yani diyeceğim o ki pompacılar iyidir pompacılara sahip çıkın.
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DH Misafiri 3 ay
O değilde dünyayı gasp eden ülke başka ülkeyi hırsızlık ile suçluyor ya şaşıyorum, tamam çin hırsız ve ahlaksız ama amerikanın yanında çin ancak şapka çıkarır önünde eğilir. Amerika ülkeleri topluca soyuyor beyinleri çalıyor kaynakları çalıyor icatları çalıyor çocukları çalıyor yetmezse insanları öldürüp organlarını çalıyor ama sen fikir çalarsan en kötüsü sensin neden adaleti de çalmış...
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LuN4TiC 3 ay
30 Yaşında koca adamım kendi kendime "Merhaba ben mesut çevik" demekten zevk alıyorum :) Cansın Mesut, muhabbetiniz her zamanki gibi hoş, akıcı teşekkür ederim bu güzel program için.
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WmGMD 3 ay
s6 edge plus la devam mesut bey hala güzel :D bir batarya değişeyim de 2-3 nesil daha gömeriz
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intel7mix 3 ay WmGMD
Halen gideri var baya. Batarya sorun değilse uzun ömürlü cihaz aslında 2015 bu yana 2020 kadar gider.
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mahmut716 3 ay
insanlari salak yerine koymayın. 6 liralik benzin 5.90 tl oluyor self servislerde, bu mu ucuz ?
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FİT GYM 3 ay
Karton kutu olmayacakmı.
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Reborned 3 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Kimse birbirine böyle bakmadı...
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