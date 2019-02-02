2si1 | Ucuz benzin ve mazot yolda

Genel Yayın Yönetmeni
2si1 Haftalık Teknoloji ve Oyun Programına self servis benzinci anlayışının ülkemizde de yaygınlaşacağı haberiyle başlıyoruz. Yakıtı kendi dolduran ekstra indirim kazanacak.
00:33 Kanalımıza üye olun arkadaşlar
01:05 Akar yakıtta kendin doldur, indirimi kap dönemi
05:42 Plastik ve karton kuyuda depozito dönemi
13:25 İddia: Playstation 5'in geliştirici kitleri hazır
20:21 İddia: Yeni Spider-Man oyunu yolda
21:04 Bluetooth ile santimetre bazında konum gösterme mümkün hale geliyor
24:23 Lazerle kişiye özel ses iletimi mümkün hale geldi
26:46 Stres erkeklerde kilo verdirirken kadınlara, kilo aldırıyor (Enis Kirazoğlu özel haber)
28:42 Metro Exodus, Steam'den kaldırıldı
33:11 Huawei, T-Mobile'ın test robotunun teknolojisi kopyalamaya çalıştı
37:42 Apple çalışanı, otonom araç projesini Çin'e satmaya çalışırken yakalandı
42:08 Çin'in oyun sektöründeki ağırlığı artıyor
44:15 ASUS'dan RGB taşınabilir disk FX HDD
45:54 Falcon Heavy, ilk ticari uçuşa hazır
48:07 Playstation Plus artık PS3 ve Vita için ücretsiz oyun vermeyecek
48:47 Residen Evil serisinden yeni haberler
01:05 Akar yakıtta kendin doldur, indirimi kap dönemi
05:42 Plastik ve karton kuyuda depozito dönemi
13:25 İddia: Playstation 5'in geliştirici kitleri hazır
20:21 İddia: Yeni Spider-Man oyunu yolda
21:04 Bluetooth ile santimetre bazında konum gösterme mümkün hale geliyor
24:23 Lazerle kişiye özel ses iletimi mümkün hale geldi
26:46 Stres erkeklerde kilo verdirirken kadınlara, kilo aldırıyor (Enis Kirazoğlu özel haber)
28:42 Metro Exodus, Steam'den kaldırıldı
33:11 Huawei, T-Mobile'ın test robotunun teknolojisi kopyalamaya çalıştı
37:42 Apple çalışanı, otonom araç projesini Çin'e satmaya çalışırken yakalandı
42:08 Çin'in oyun sektöründeki ağırlığı artıyor
44:15 ASUS'dan RGB taşınabilir disk FX HDD
45:54 Falcon Heavy, ilk ticari uçuşa hazır
48:07 Playstation Plus artık PS3 ve Vita için ücretsiz oyun vermeyecek
48:47 Residen Evil serisinden yeni haberler
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Link egitimhane.com/...
" Biraz yaşlıyız, hatta bizim ektirdiğimiz dökülmez saçlar bile döküldü. :))"
Ama eski, fanız. Bizdeki samimiyet gerçek. Yanındaki şüpheci adamı her zaman dinleme. ;)
Donanıma, fısıldayan adam kolay gelsin. ;)
Kimse birbirine böyle bakmadı...